سجل عدد السياح القادمين من سوق الإمارات إلى موريشيوس نمواً لافتاً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مرتفعاً بنسبة 32.1 % إلى 13 ألفاً و746 سائحاً، مقارنة مع 10 آلاف و402 سائح خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة قدرها 3344 زائراً، وفقاً لبيانات هيئة إحصاءات موريشيوس.

ويعكس هذا الأداء تسارع الطلب على الوجهة السياحية من السوق الإماراتية، التي تشمل المواطنين والمقيمين في الدولة، متجاوزاً بصورة واضحة وتيرة نمو إجمالي حركة السياحة الوافدة إلى موريشيوس، التي ارتفعت بنسبة 3.4 % فقط خلال الفترة ذاتها.

وأظهرت البيانات، الواردة في جدول «وصول السياح حسب بلد الإقامة ووسيلة السفر» ضمن نشرة الإحصاءات السياحية لشهر سبتمبر 2026، تسجيل شهر مايو إحدى أبرز قفزات الزوار من الإمارات، إذ ارتفع العدد إلى 2561 سائحاً، مقابل 1023 سائحاً في الشهر نفسه من عام 2025، بنمو بلغ نحو 150.3 %، ليكون مايو من أكثر أشهر الفترة تسارعاً في استقبال الزوار من السوق الإماراتية.

كما شهدت أشهر الصيف أداءً قوياً، إذ ارتفع عدد السياح خلال يوليو إلى 2849 سائحاً، مقارنة مع 2018 سائحاً في يوليو من العام الماضي، بنمو نسبته 41.2 %. وواصلت الأعداد صعودها في أغسطس، مسجلة 2714 سائحاً، مقابل 1356 سائحاً خلال الشهر المقابل من 2025، بزيادة بلغت نحو 100.1 %، أي ما يقارب الضعف.

وفي سبتمبر، استمر النمو بوتيرة إيجابية، مع وصول عدد السياح المقيمين في الإمارات إلى 1023 سائحاً، مقارنة مع 825 سائحاً في سبتمبر 2025، بارتفاع نسبته 24 %.

وبلغ مجموع الزوار خلال يوليو وأغسطس 5563 سائحاً، مقابل 3374 سائحاً في الشهرين نفسيهما من العام الماضي، بزيادة تقارب 64.9 %. وشكلت هذه الحصيلة نحو 40.5 % من إجمالي السياح القادمين من سوق الإمارات خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، ما يبرز أهمية موسم الصيف في حركة السفر بين السوقين.

وفي المقابل، استقبلت موريشيوس نحو مليون و42 ألف سائح من مختلف الأسواق خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، مقارنة مع نحو مليون و8 آلاف سائح قبل عام، بزيادة تقارب 34 ألف زائر. وبذلك تجاوز معدل نمو السوق الإماراتية نظيره الإجمالي للوجهة بنحو 28.7 نقطة مئوية، في مؤشر إلى الأداء القوي لهذا السوق ضمن حركة السياحة الوافدة.

وتكتسب هذه الأرقام أهمية إضافية في ظل اتساع قاعدة الزوار القادمين من الإمارات، إذ لا تقتصر على المواطنين، بل تشمل المقيمين من مختلف الجنسيات الذين يتخذون الدولة نقطة انطلاق لرحلاتهم السياحية.

وتجدر الإشارة إلى أن بيانات هيئة إحصاءات موريشيوس تصنف الزوار وفق بلد الإقامة، وليس الجنسية، كما أن أرقام عام 2026 أولية وقابلة للمراجعة.