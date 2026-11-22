يتجه سوق برامج الولاء السياحي في الإمارات إلى تسجيل نمو سنوي مركب يبلغ 9.4 % حتى 2036، متجاوزاً المتوسط العالمي البالغ 8.1 %، بفارق 1.3 نقطة مئوية، مدفوعاً بتكامل مكافآت الطيران والفنادق والتسوق، وتنامي دورها في تحفيز إنفاق الزوار، وتعزيز إيرادات قطاع السياحة، بحسب تقرير صادر عن مؤسسة «فيوتشر ماركت إنسايتس»، المتخصصة في أبحاث الأسواق والاستشارات.

وبحسب التقرير، تتقدم الإمارات على اليابان التي يُتوقع أن تسجل نمواً سنوياً مركباً بنسبة 8.4 %، تليها المملكة المتحدة بنسبة 8.2 %، وأستراليا 8.1 %، والولايات المتحدة 7.9 %، وألمانيا 7.8 %، في مؤشر إلى فرص توسع منظومات المكافآت المرتبطة بالسفر والضيافة في الدولة خلال العقد المقبل.

وعزا التقرير آفاق النمو في الإمارات إلى قدرة شركات الطيران والمنتجعات الفاخرة على تحويل حركة العبور الدولية إلى إقامات سياحية متعددة الأيام، وربط الأميال والمكافآت بخدمات الإقامة والتسوق والترفيه، بما يوسع فرص إنفاق الزوار، ويعزز استفادة القطاعات السياحية من تدفقات المسافرين.

وأشار إلى أن تكامل محافظ الأميال مع مرافق التسوق والأسواق الحرة والمتنزهات الترفيهية في دبي وأبوظبي، يتيح للزائر جمع النقاط واستخدامها خلال إقامة قصيرة، بدلاً من اقتصار المكافآت على الرحلات الجوية أو الليالي الفندقية، فيما تدعم البطاقات المصرفية المشتركة، بما فيها المتوافقة مع الشريعة، اتساع قاعدة المشاركين في هذه البرامج.

وتبرز الأهمية الاقتصادية لهذا التوجه في توسيع العلاقة مع المسافر إلى ما يتجاوز شراء التذكرة أو حجز الغرفة، عبر منظومة تمنحه حوافز لاستخدام خدمات متعددة، وتكرار الزيارة، والحجز مباشرة لدى شركات الطيران والفنادق.

العوائد التجارية

وعالمياً، قدّر التقرير حجم سوق برامج الولاء السياحي بنحو 32.4 مليار دولار في 2026، مقارنة مع 30 مليار دولار في 2025، متوقعاً ارتفاعه إلى 70.6 مليار دولار بحلول 2036، بزيادة قدرها 38.2 مليار دولار، أي أكثر من ضعف مستواه الحالي.

ويشمل نطاق السوق الذي يقيسه التقرير العوائد التجارية المرتبطة ببيع نقاط البطاقات المشتركة، وفواتير الشركاء، وتراخيص برمجيات إدارة الولاء، والقيمة المنسوبة إلى الاحتفاظ بالعملاء لدى شركات الطيران والفنادق ووكالات السفر الإلكترونية وشركات الرحلات البحرية وتأجير السيارات، فيما يستبعد أسعار تذاكر السفر الأساسية وأسعار الغرف غير المرتبطة بالعضوية.

وأوضح التقرير أن برامج الولاء تتحول من أدوات ترويجية لمنح المكافآت إلى منظومات تجارية ومالية، تبيع من خلالها شركات الطيران والمجموعات الفندقية النقاط بكميات كبيرة إلى البنوك المصدرة للبطاقات المشتركة وشركاء التجزئة، بما يولّد تدفقات نقدية، ويدعم استمرارية التفاعل مع العملاء بين رحلة وأخرى.

وتستحوذ منظومات البطاقات الائتمانية المشتركة والنقاط، وفق تقديرات التقرير، على 51.4 % من قيمة السوق بحسب هيكل البرنامج في 2026، بما يعادل نحو 16.7 مليار دولار. ويتيح هذا النموذج للأعضاء جمع المكافآت عبر الإنفاق اليومي، بما يشمل المشتريات والفواتير، بدلاً من الاعتماد حصراً على السفر.

الطيران والفنادق

وتتصدر برامج المسافر الدائم قطاعات التشغيل، بحصة متوقعة تبلغ 46.8 % من السوق في 2026، تعادل نحو 15.2 مليار دولار، مدعومة باتساع شبكات الشراكات والتحالفات، وإمكانية استخدام الأميال في ترقية درجات السفر، ودخول صالات المطارات والحصول على خدمات إضافية.

وتأتي برامج ولاء السلاسل الفندقية العالمية في المرتبة الثانية بحصة تبلغ 35.6 %، وقيمة تقارب 11.5 مليار دولار، مستفيدة من تنوع العلامات الفندقية ضمن المجموعة الواحدة، وقدرتها على تشجيع الأعضاء على تكرار الإقامة والحجز عبر تطبيقاتها ومواقعها المباشرة.