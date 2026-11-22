حلول تمويل تصل إلى 50 % من قيمة العقار قيد الإنشاء

فوائد تبدأ من 3.49 % ثابتة لثلاث سنوات مع إعفاءات من الرسوم

تمويل قبل اكتمال البناء بعد سداد 50 % من قيمة العقار في بعض البرامج

موافقات تمويل مسبقة قابلة للتجديد سنوياً حتى التسليم



شهد القطاع العقاري في دبي خلال عام 2026 توسعاً ملحوظاً في الشراكات بين شركات التطوير العقاري والبنوك ومؤسسات التكنولوجيا المالية، في توجه يستهدف تسهيل تملك الوحدات السكنية الجاهزة وقيد الإنشاء، وتوفير حلول تمويل أكثر مرونة، بما يعزز القدرة الشرائية للمشترين ويدعم استمرارية النشاط في السوق العقارية.

وأظهر رصد أجرته «البيان» الإعلان عن 15 شراكة استراتيجية منذ بداية العام وحتى 18 نوفمبر الجاري، جمعت عدداً من أبرز المطورين العقاريين والمؤسسات المصرفية العاملة في الدولة، وفي مقدمتها «إعمار»، و«دبي القابضة للعقارات»، و«شوبا العقارية»، و«مجموعة وصل»، و«إلينغتون العقارية»، و«إتش آند إتش للتطوير»، و«مدينة إكسبو دبي»، إلى جانب بنوك الإمارات دبي الوطني وأبوظبي التجاري ودبي الإسلامي وأبوظبي الإسلامي ورأس الخيمة الوطني.

وتنوعت هذه الشراكات بين توفير التمويل العقاري خلال مراحل الإنشاء، وإتاحة الموافقات المسبقة القابلة للتجديد حتى موعد التسليم، وتقديم أسعار فائدة أو ربح تفضيلية، وتبسيط إجراءات التقييم والموافقات الائتمانية، فضلاً عن الاستفادة من المنصات الرقمية لمقارنة عروض التمويل لدى البنوك.

وتضمنت بعض البرامج تمويلاً يصل إلى 50 % من قيمة العقار، ومعدلات فائدة تبدأ من 3.49 % سنوياً، فيما أتاحت شراكات أخرى الوصول إلى عروض أكثر من 20 بنكاً في الإمارات، وفق شروط كل برنامج ومعايير أهلية العملاء.

تعزيز القدرة الشرائية

تعكس الشراكات المتنامية بين المطورين العقاريين والبنوك في دبي تحولاً في آليات تمويل شراء العقارات، إذ لم يعد دور المؤسسات المصرفية يقتصر على توفير التمويل عند استلام الوحدات السكنية، بل امتد إلى المراحل المبكرة من عملية الشراء، بما يعزز القدرة الشرائية للعملاء ويمنحهم وضوحاً أكبر بشأن التزاماتهم المالية المستقبلية.

وتكتسب هذه المبادرات أهمية خاصة في سوق العقارات قيد الإنشاء، حيث تتيح للمشترين الحصول على موافقات تمويل مسبقة، والاستفادة من حلول مصرفية عند سداد نسب محددة من قيمة العقار أو بلوغ مراحل معينة من الإنجاز، ما يساعدهم على إدارة السيولة والتخطيط للدفعات المستحقة حتى التسليم.

تمويل المشاريع السكنية الفاخرة

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني وشركة شوبا العقارية في أبريل الماضي عن شراكة لتوفير حلول تمويل سكني للمشترين المؤهلين في مشاريع الشركة الفاخرة قيد الإنشاء بدبي، تتضمن أسعاراً تنافسية وإجراءات مبسطة للحصول على الموافقات.

وتهدف الاتفاقية إلى تمكين المشترين من التعرف مبكراً إلى خيارات التمويل والتخطيط لالتزاماتهم المالية خلال مراحل البناء، بما يسهل شراء الوحدات السكنية. وتخضع التسهيلات لشروط البنك ومعايير أهلية العملاء، دون الإعلان عن نسبة تمويل أو سعر فائدة محدد.

دمج التمويل في عملية الشراء

وفي أبريل أيضاً وقعت دبي القابضة للعقارات وبنك الإمارات دبي الوطني مذكرة تفاهم لتقديم حلول تمويل عقاري متكاملة لمشتري المشاريع قيد الإنشاء التابعة لـ«مِراس» و«نخيل» و«دبي للعقارات».

وتتيح الشراكة للمشترين المؤهلين الحصول على حلول تمويل منذ المراحل الأولى للشراء، مع موافقات مبدئية وأسعار تنافسية، بما يوفر وضوحاً أكبر بشأن القدرة المالية والدفعات المستقبلية حتى التسليم، وتشمل المبادرة المقيمين وغير المقيمين في الإمارات، وفق شروط التمويل والموافقات التنظيمية، وتستهدف دمج الخدمات المصرفية مباشرة ضمن تجربة شراء العقار.

استشارات التمويل قبل التسليم

أعلنت دبي القابضة للعقارات عن شراكة مع «هسبي» في مايو الماضي لتوفير استشارات تمويل سكني لعملاء «نخيل» و«مِراس» و«دبي للعقارات»، خصوصاً خلال الاستعداد لاستلام الوحدات وسداد الدفعات الرئيسية.

وتشمل الخدمات إرشادات بشأن خيارات الرهن العقاري، ومقارنة عروض البنوك، ودعم تجهيز طلبات التمويل والمستندات المطلوبة، كما يمكن للعملاء المؤهلين الاستفادة من عروض تمويل تفضيلية وخدمات تقييم العقارات ومزايا مرتبطة بالرسوم، بما يساعدهم على استكمال ترتيبات التمويل قبل التسليم.

تمويل متوافق مع الشريعة

كما أعلنت دبي القابضة للعقارات في مايو أيضاً عن شراكة مع مصرف أبوظبي الإسلامي لتوسيع خيارات التمويل السكني المتوافقة مع الشريعة الإسلامية لمشتري مشاريع «نخيل» و«مِراس» و«دبي للعقارات».

وتوفر الاتفاقية إطاراً تمويلياً مزدوج المسار يشمل العقارات على الخارطة والوحدات المكتملة، مع حلول تمويل مخصصة للمشترين المؤهلين، وتهدف المبادرة إلى تسهيل الوصول إلى التمويل الإسلامي وتوفير مسارات أكثر وضوحاً لشراء المساكن، وفق معايير المصرف وشروط الأهلية والموافقات المطلوبة.

التمويل عند إنجاز 30 % من المشروع

وأطلقت دبي القابضة للعقارات وبنك دبي التجاري في يونيو برنامجاً لتمويل الشقق والفلل الجاهزة وقيد الإنشاء ضمن مشاريع «نخيل» و«مِراس» و«دبي للعقارات»، يوفر حلولاً تقليدية وإسلامية للمشترين المؤهلين.

ويتيح البرنامج الحصول على التمويل عند إنجاز 30 % من المشروع، بشرط سداد المشتري 50 % من قيمة العقار، مع موافقات مسبقة رقمية وتقييم آلي للأهلية وأسعار تفضيلية ورسوم تنافسية.

ويشمل المواطنين والمقيمين، من الموظفين وأصحاب الأعمال الحرة، مع تبسيط المستندات ومرونة في متطلبات الأهلية للفئات المؤهلة.

موافقات مسبقة حتى التسليم

وفي يوليو الماضي أعلنت إعمار للتطوير وبنك أبوظبي التجاري عن شراكة لتمويل شراء الوحدات السكنية الجاهزة وقيد الإنشاء، تتيح للعملاء المؤهلين الحصول على موافقة مسبقة لتمويل يصل إلى 50 % من قيمة العقار.

وتمتد الموافقة المسبقة لمدة 12 شهراً قابلة للتجديد سنوياً حتى التسليم، فيما يقدم البنك أسعار فائدة أو ربح تبدأ من 3.49 % سنوياً، ثابتة لثلاث سنوات، ضمن عرض لفترة محدودة، مع الإعفاء من رسوم المعالجة والتقييم.

وتساعد المبادرة المشترين على التخطيط للدفعات المستحقة عند التسليم وخفض تكاليف التمويل الأولية، وفق شروط البنك.

تمويل مخصص للعقارات على الخارطة

وفي يوليو أيضاً، أبرمت «دبي الجنوب للعقارات» شراكة استراتيجية مع بنك الإمارات دبي الوطني لتوفير حلول تمويل سكني مخصصة للمشترين المؤهلين في مشاريعها العقارية على الخارطة.

وتتيح الاتفاقية خيارات تمويل بأسعار تنافسية وإجراءات موافقة مبسطة، بما يساعد المشترين على التعرف مبكراً إلى التزاماتهم المالية والتخطيط لشراء الوحدات السكنية، وتشمل التسهيلات العقارات المؤهلة ضمن مشاريع «دبي الجنوب»، وفق شروط البنك ومعايير الأهلية، بما يعزز مرونة التمويل ويدعم نمو المجتمعات السكنية في المنطقة.

تسهيلات تمويلية للدفعات المرحلية

وفي أغسطس الماضي، أعلنت «إلينغتون العقارية» تعاوناً استراتيجياً مع بنك أبوظبي التجاري لتوفير حلول تمويل سكني للمشترين المؤهلين في مشاريعها الجاهزة وقيد الإنشاء بدبي.

وتتيح الاتفاقية الحصول على موافقات تمويل مسبقة تصل إلى 50 % من قيمة العقار، صالحة لمدة 12 شهراً وقابلة للتجديد سنوياً حتى موعد التسليم، إلى جانب معدلات تمويل تنافسية وإجراءات رقمية مبسطة، مع متابعة مخصصة من مديري العلاقات، وتهدف المبادرة إلى تسهيل سداد الدفعات المرحلية والمستحقة عند التسليم، وتعزيز مرونة التخطيط المالي للمشترين طوال فترة الإنشاء.

التمويل بغض النظر عن نسبة الإنجاز

وفي سبتمبر أعلنت دبي القابضة للعقارات وبنك أبوظبي التجاري شراكة لتمويل مشتري مشاريع مختارة ضمن محفظة «نخيل» و«مِراس»، تشمل «نخلة جبل علي» و«ذا إيكرز» و«ند الشبا جاردنز».

وتتيح الاتفاقية للمشترين المؤهلين الحصول على التمويل العقاري بمجرد سداد 50 % من قيمة العقار للمطور، بغض النظر عن نسبة إنجاز المشروع.

وتمنح هذه الآلية المشترين مرونة أكبر في ترتيب التمويل خلال مراحل الإنشاء، وتساعدهم على التخطيط للالتزامات المالية حتى التسليم، مع استمرار خضوع الطلبات لمعايير الأهلية والموافقات الائتمانية.

تمويل بعد سداد 50 % من قيمة العقار

وقعت «شمال القابضة» شراكة استراتيجية مع بنك الإمارات دبي الوطني في سبتمبر الماضي لتوفير حلول تمويل سكني للمشترين المؤهلين في مشاريعها العقارية قيد الإنشاء بدبي.

وتتيح الاتفاقية الحصول على حلول التمويل العقاري بمجرد سداد الدفعة الأولى البالغة 50 % من قيمة العقار، مع أسعار تنافسية وإجراءات موافقة مبسطة وخطط سداد منظمة.

وتهدف المبادرة إلى توفير وضوح مالي مبكر ومرونة في إدارة السيولة خلال مراحل الإنشاء وحتى التسليم، بما يسهل شراء الوحدات السكنية ويعزز ثقة المشترين.

تمويل بعد سداد نصف قيمة العقار

وفي أكتوبر وقع بنك الإمارات دبي الوطني وشركة «إتش آند إتش للتطوير» اتفاقية لتوفير حلول تمويل سكني لمشتري مشاريع الشركة قيد الإنشاء في دبي.

ويبدأ تطبيق البرنامج في مشروع «إيدن هاوس ذا بارك»، مع خطط للتوسع إلى مشاريع أخرى، ويتيح للمشترين المؤهلين الحصول على التمويل بعد سداد 50 % من قيمة العقار.

وتشمل المزايا أسعاراً تنافسية وإجراءات مبسطة للموافقات، بما يوفر مرونة مالية أكبر خلال مراحل الإنشاء وحتى التسليم، وفق الشروط الائتمانية للبنك.

تمويل حتى 25 عاماً

كما أعلن بنك دبي الإسلامي في أكتوبر أيضاً عن شراكة مع مدينة إكسبو دبي لتقديم تمويل سكني يصل إلى 50 % من قيمة العقارات قيد الإنشاء، عند بلوغ المشروع المعتمد نسبة إنجاز لا تقل عن 35 % وسداد المشتري 50 % من السعر.

ويمتد التمويل إلى 25 عاماً للمواطنين والمقيمين وغير المقيمين المؤهلين، دون اشتراط تحويل الراتب.

ويسدد العميل مبلغ الربح فقط خلال الإنشاء، على أن تبدأ الأقساط الكاملة عند التسليم أو بعد 24 شهراً من الحصول على التمويل، أيهما أقرب، ما يوفر مرونة في إدارة الالتزامات المالية.

تسهيلات تمويلية للمقيمين وغير المقيمين

وشهد أكتوبر أيضاً توقيع «شوبا العقارية» مذكرة تفاهم مع بنك رأس الخيمة الوطني (راك بنك) لتقديم حلول تمويل سكني تفضيلية للمشترين المؤهلين للعقارات الجاهزة ومشاريع مختارة على الخارطة في دبي.

وتتيح الاتفاقية تمويل الوحدات قيد الإنشاء بعد سداد المشتري 50 % على الأقل من قيمة العقار وبلوغ المشروع المرحلة الإنشائية المحددة، مع أسعار تنافسية وإجراءات مبسطة. وتشمل التسهيلات المشترين المؤهلين من المقيمين وغير المقيمين للعقارات الجاهزة، بمن فيهم حاملو التأشيرة الذهبية، إلى جانب توفير ممثلين للبنك في مواقع مختارة تابعة لشوبا لتقديم الاستشارات ومساعدة العملاء في إجراءات التمويل.

فرق متخصصة لتسهيل التمويل

وفي مطلع نوفمبر الجاري أعلنت مجموعة وصل شراكة مع بنك الإمارات دبي الوطني لتسهيل تمويل شراء الوحدات السكنية قيد الإنشاء في مشاريعها بدبي، عبر حلول مصرفية ودعم متخصص للمشترين المؤهلين.

وتوفر الاتفاقية فرقاً لإدارة العلاقات لديها معرفة بمشاريع «وصل»، لمساعدة العملاء في فهم خيارات التمويل وشروط الأهلية وتجهيز المستندات، ومتابعة الطلبات حتى صرف التمويل.

وتركز المبادرة على تبسيط الإجراءات وتسريع التنسيق بين المشتري والبنك، دون تحديد نسبة تمويل أو سعر فائدة خاص، مع خضوع الطلبات لسياسات الإقراض المعمول بها.

الوصول إلى عروض أكثر من 20 بنكاً

فيما أعلنت إعمار العقارية اليوم (18 نوفمبر) عن شراكة مع «هسبي» تتيح لعملائها الحصول على استشارات تمويل عقاري ومقارنة عروض أكثر من 20 بنكاً في الإمارات، دون رسوم على الخدمات الاستشارية التي تقدمها «هسبي».

ويحصل كل عميل على دعم مستشار متخصص لمتابعة الموافقة المبدئية وتجهيز المستندات والتنسيق مع البنوك حتى صرف التمويل.

وتشمل الخدمات شراء العقارات الجاهزة وعلى الخارطة، والاستعداد للتسليم، وإعادة التمويل للمالكين الحاليين، بما يوسع خيارات المشترين ويساعدهم على اختيار التمويل الأنسب لاحتياجاتهم.