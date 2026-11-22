20 % حصة الإمارات من المقاعد في المنطقة

سجلت الإمارات نحو 7.17 ملايين مقعد مجدول على الرحلات المغادرة خلال أكتوبر 2026، لتتصدر أسواق الطيران في الشرق الأوسط، مستحوذة على 20 % من إجمالي الطاقة الاستيعابية للمنطقة البالغة 35.9 مليون مقعد، وفق بيانات «أو إيه جي» المتخصصة في بيانات الطيران وتحليل جداول الرحلات.

وتبرز بيانات المؤسسة الدولية ريادة الإمارات في سوق الطيران بالشرق الأوسط على ثلاثة مستويات متكاملة؛ إذ تتصدر الدولة أسواق المنطقة من حيث الطاقة الاستيعابية المجدولة بنحو 7.17 ملايين مقعد، وتحافظ «طيران الإمارات» على موقعها كأكبر ناقلة جوية إقليمياً بنحو 3.09 ملايين مقعد، فيما يواصل مطار دبي الدولي صدارته للمطارات الإقليمية بنحو 4.57 ملايين مقعد خلال أكتوبر 2026. وتعكس هذه المؤشرات ثقل منظومة الطيران في دولة الإمارات التي تجمع بين حجم السوق، وقوة الناقلات الوطنية، ومكانة مطاراتها في شبكة الربط الجوي الإقليمية والدولية.

20 % حصة الإمارات

وبلغت الطاقة الاستيعابية المجدولة لشركات الطيران في الشرق الأوسط نحو 35.9 مليون مقعد على الرحلات المغادرة خلال أكتوبر 2026، واستحوذت دولة الإمارات على نحو خُمس إجمالي المقاعد المجدولة في المنطقة (19.97 %)، بإجمالي 7.17 ملايين مقعد، تلتها السعودية بنحو 7.08 ملايين مقعد، وتأتي قطر في المرتبة الثالثة إقليمياً بنحو 2.6 مليون مقعد مجدول.

وحافظت «طيران الإمارات» على المركز الأول بين شركات الطيران في الشرق الأوسط خلال أكتوبر 2026، بإجمالي 3.09 ملايين مقعد مجدول على الرحلات المغادرة، بما يعادل نحو 8.6 % من إجمالي الطاقة الاستيعابية للمنطقة البالغة 35.9 مليون مقعد. وجاءت الخطوط الجوية القطرية في المركز الثاني بنحو 2.68 مليون مقعد، تلتها الخطوط السعودية بنحو 2.66 مليون مقعد، ثم «الاتحاد للطيران» في المركز الرابع بنحو 1.43 مليون مقعد.

وضمت قائمة أكبر الناقلات الإقليمية أيضاً «طيران ناس» بنحو 1.2 مليون مقعد، و«فلاي دبي» بنحو 1.09 مليون مقعد، و«طيران أديل» بنحو مليون مقعد، و«العربية للطيران» بنحو 860 ألف مقعد.

وتبرز هذه الأرقام حضور الناقلات الإماراتية في السوق الإقليمية، من خلال تصدر «طيران الإمارات» القائمة من حيث عدد المقاعد، إلى جانب وجود «الاتحاد للطيران» ضمن أكبر أربع ناقلات، و«فلاي دبي» و«العربية للطيران» ضمن أكبر عشر شركات.

مطار دبي الدولي الأكبر إقليمياً

على مستوى المطارات، تصدر مطار دبي الدولي قائمة مطارات الشرق الأوسط بإجمالي 4.57 ملايين مقعد مجدول خلال أكتوبر 2026، بما يعادل نحو 12.7 % من إجمالي الطاقة الاستيعابية للمنطقة. وجاء مطار حمد الدولي في الدوحة بالمركز الثاني بنحو 2.64 مليون مقعد، وفق بيانات «أو إيه جي».

ويشكل مطار دبي الدولي بوابة رئيسية لحركة السفر بين الشرق والغرب، مستفيداً من موقع الإمارة الجغرافي وشبكة وجهاته الدولية الواسعة، إلى جانب عمليات «طيران الإمارات» و«فلاي دبي». ويؤدي المطار دوراً محورياً في دعم حركة السياحة والأعمال والتجارة، فضلاً عن تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للربط الجوي.

وتؤكد البيانات الدور الذي تؤديه الإمارات في حركة الطيران الإقليمية والدولية، سواء على مستوى الأسواق الوطنية أو شركات الطيران أو المطارات، مع احتفاظ دبي بالصدارة من حيث عدد المقاعد المجدولة، ووجود أبوظبي والشارقة ضمن أكبر مراكز الحركة الجوية في المنطقة.