

افتتح محمد مصبح النعيمي، رئيس غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، بحضور الدكتور راشد خلفان النعيمي، مدير عام الغرفة، فعاليات «السوق الليلي 2026»، المقام في الساحة الأمامية لمركز رأس الخيمة للمعارض، وسط حضور جماهيري واسع من المواطنين والمقيمين والزوار والسياح القادمين من مختلف إمارات الدولة، في أجواء شتوية تعزز الإقبال على الفعاليات الخارجية وتمنح الجمهور تجربة تجمع بين التسوق والترفيه والتعرف إلى المنتجات المحلية.

ويأتي تنظيم السوق في إطار جهود غرفة رأس الخيمة لتنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية في الإمارة، وتوفير منصة مباشرة للمشاريع الوطنية ورواد الأعمال وأصحاب الرخص التجارية لعرض منتجاتهم والتواصل مع الجمهور، إلى جانب إثراء خيارات الترفيه والتسوق العائلي، بما يعزز مكانة رأس الخيمة وجهة للسياحة الداخلية خلال موسم الشتاء.

وأكد محمد مصبح النعيمي، رئيس غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، أن السوق الليلي يمثل إحدى المبادرات التي تحرص الغرفة من خلالها على دعم المشاريع الوطنية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتوفير مساحات تسويقية تتيح لأصحابها الوصول إلى شرائح أوسع من المستهلكين، والتعريف بمنتجاتهم وخدماتهم في بيئة حيوية تستقطب الزوار من مختلف أنحاء الدولة.

وأشار إلى أن أهمية هذه الفعاليات تتجاوز توفير منافذ للبيع والتسوق، لتشمل تمكين رواد الأعمال وأصحاب الرخص التجارية من اختبار منتجاتهم في السوق، وبناء قاعدة من العملاء، وتعزيز حضور العلامات التجارية المحلية، مؤكداً أن دعم المشاريع الوطنية يتطلب توفير فرص عملية للترويج والتوسع، وربط أصحاب المشاريع مباشرة بالجمهور، بما يسهم في تحفيز النشاط التجاري ورفع تنافسية المنتجات المحلية.

وأضاف: يشكل السوق الليلي أيضاً إضافة إلى المشهد السياحي والترفيهي في رأس الخيمة، لا سيما خلال الموسم الشتوي الذي يشهد إقبالاً على الأنشطة والوجهات المفتوحة، مؤكداً أن تنوع الفعاليات الاقتصادية والترفيهية يسهم في تشجيع السياحة الداخلية، واستقطاب العائلات والزوار لقضاء أوقات ممتعة في الإمارة، بما ينعكس إيجاباً على قطاعات الضيافة والمطاعم والتجزئة والخدمات.

وأكد الدكتور راشد خلفان النعيمي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، أن السوق الليلي يوفر بيئة متكاملة تجمع بين الفرص التجارية والتجربة السياحية، من خلال مشاركة مجموعة متنوعة من المشاريع والعلامات التجارية المحلية والعالمية، إلى جانب المطاعم والمقاهي والأنشطة الفنية والثقافية، بما يمنح الزائر تجربة تتجاوز مفهوم التسوق التقليدي. وأشار إلى أن مشاركة أصحاب المشاريع والرخص التجارية في السوق تتيح لهم الاستفادة من الحضور الجماهيري المباشر، والتعريف بمنتجاتهم أمام جمهور متنوع من المواطنين والمقيمين والسياح، فضلاً عن بناء علاقات مع العملاء واستكشاف فرص جديدة للنمو والتوسع، مؤكداً أن هذه المنصات تسهم في إبراز تنوع المنتجات الوطنية وقدرة المشاريع المحلية على تقديم تجارب ومنتجات تنافسية تلبي تطلعات المستهلكين.

وأكد النعيمي، أن توقيت إقامة السوق خلال فصل الشتاء يعزز جاذبيته بوصفه وجهة مفتوحة للعائلات ومحبي التسوق والترفيه، ويواكب توجهات السياحة الداخلية التي تشهد نشاطاً خلال هذه الفترة، مشيراً إلى أن الفعاليات المتنوعة، بما تتضمنه من عروض موسيقية وشعبية وورش عمل وجولات ثقافية، تضيف قيمة للتجربة السياحية، وتدعم الحركة في الوجهات التجارية والترفيهية بالإمارة.

وأضاف: يقدم السوق لزواره تجربة تسوق متنوعة بمشاركة علامات تجارية محلية وعالمية في مجالات الأزياء والعطور، إلى جانب المطاعم والمقاهي، فضلاً عن العروض الموسيقية والشعبية الحية والأنشطة التفاعلية التي تناسب مختلف الفئات العمرية. كما يسلط الضوء على مشهد المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارة، ويتيح للزوار اكتشاف منتجات متنوعة ومبتكرة يقدمها رواد الأعمال المحليون.

ويتضمن برنامج السوق ورش عمل فنية وجولات ثقافية تسلط الضوء على الإرث المعماري في رأس الخيمة، إلى جانب عروض وأنشطة عائلية تشمل مختلف الأعمار، بما يرسخ طابعه بوصفه مساحة تجمع بين التسوق والترفيه والتجارب الثقافية في الهواء الطلق.

ويستقبل السوق زواره خلال عطلات نهاية الأسبوع من الساعة الرابعة عصراً حتى الحادية عشرة مساءً، مقدماً تجربة شتوية تستهدف العائلات وعشاق التسوق، وتسهم في تنشيط الحركة السياحية والتجارية وتعزيز حضور المشاريع المحلية في الفعاليات المجتمعية بالإمارة.