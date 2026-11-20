

ارتفع رأس المال السوقي للأسهم المحلية، أمس، إلى 3.51 تريليونات درهم بفارق 25 مليار درهم إضافية عن رصيد القيمة السوقية البالغ 3.489 تريليونات درهم بنهاية جلسة الجمعة قبل الماضية.

وزادت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في سوق دبي 3 مليارات درهم على مدار 5 جلسات إلى 1.051 تريليون درهم مقابل برصيد أسبوعي سابق 1.48 تريليون درهم.

وصعد مؤشر سوق دبي على أساس أسبوعي 0.46 % بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعات التطوير والعقارات والصناعة والأنشطة الاستثمارية.

واختص السوق بحصة 30 % من رأس المال السوقي للأسهم المدرجة.

وسجل سوق دبي سيولة إجمالية تجاوزت 4.5 مليارات درهم عبر تنفيذ قرابة من 90.5 ألف صفقة على مدار الأسبوع.

وتصدر سهم اكتتاب ارتفاعات أسهم سوق دبي في 5 جلسات بنمو 7.2 % وارتفع سهم سبينس بنحو 4.9 % وسهم جي إف إتش 4.3 %، تعاونية الاتحاد 3.3 %، ثم سهم ديوا 3.2 %.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي 0.69 % وسجلت حركة التداولات على الأسهم حوالي 190.9 ألف صفقة على مدار أسبوع وزادت القيمة السوقية للأسهم المدرجة بحوالي 22 مليار درهم بإغلاق الأسبوع قبل الماضي مقابل رصيد القيمة السوقية للأسهم الذي سجل الأسبوع السابق له 2.440 تريليون درهم.

وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم«سبيس 42» بنحو 12.2 %، وبيور هيلث 8.9 %، وأدنوك للإمداد 8.7 %، وطيران أبوظبي 6.8 %، ثم برجيل 6.2 %.

وأغلقت أسواق الإمارات على تباين مؤشراتها أمس في آخر جلسات الأسبوع، حيث صعد مؤشر سوق دبي 0.06 % إلى 6226.2 نقطة، فيما تراجع سوق أبوظبي 0.37 %.