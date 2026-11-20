سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي 12.1 مليار درهم خلال أسبوع نتجت عن 4014 صفقة، وشهدت الدائرة تسجيل أكثر من 2502 مبايعة بقيمة 7.3 مليارات درهم، و1249 صفقة رهون عقارية بقيمة 3.2 مليارات درهم، كما سُجل 263 معاملة هبة بقيمة 1.6 مليار درهم.

وتوزعت صفقات المبيعات الأسبوعية على: 203 مبايعات لأراضٍ، و2166 مبايعة لوحدات سكنية و133 مبايعة لمبانٍ، فيما توزعت صفقات الرهون على: 217 رهناً لأراضٍ، و902 رهن لوحدات سكنية، و130 رهناً لمبانٍ.

وبلغت مبيعات عقارات دبي الجاهزة 4.3 مليارات درهم نتجت عن 1027 صفقة، فيما بلغت مبيعات العقارات على الخارطة 3 مليارات درهم نتجت عن 1475 صفقة.

وحلت منطقة البرشاء جنوب الثانية من حيث قيمة المبيعات بـ 523 مليون درهم، وجاءت ثانياً منطقة الخليج التجاري بـ 423 مليون درهم، وثالثاً منطقة سيح شعيب 1 بـ 389 مليون درهم، ورابعاً منطقة جزر دبي (نخلة ديرة سابقاً) بـ 320 مليون درهم، وخامساً منطقة نخلة جبل علي بـ 294 مليون درهم.

وشهدت منطقة البرشاء جنوب الثانية صفقة بيع لقطعة أرض تجارية بقيمة 523 مليون درهم، إلى جانب معاملة رهن في منطقة مدينة المطار بقيمة 147 مليون درهم، كما بيعت فيلا على المخطط في منطقة جزر العالم بقيمة 6 ملايين درهم.