تطلق غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، غداً الجمعة 20 نوفمبر، الموسم الشتوي للمهرجانات والفعاليات المجتمعية في الإمارة، بافتتاح النسخة الثانية من «سوق رأس الخيمة الليلي» في مركز رأس الخيمة للمعارض، مستهدفة استقطاب أكثر من 100 ألف زائر، مقارنة بنحو 65 ألف زائر في الموسم السابق، بنمو يتجاوز 53%، بما يعكس تنامي جاذبية الفعاليات التجارية والترفيهية في الإمارة.

ويجمع السوق 60 مشروعاً صغيراً ومتوسطاً ومنزلياً وطلابياً، إلى جانب الأسر المنتجة والحرفيين والمبدعين، ضمن منصة تجمع التسوق والترفيه والأنشطة العائلية، وتوفر للمشاركين فرصة تسويق منتجاتهم والوصول مباشرة إلى المستهلكين، واختبار الطلب وتوسيع قاعدة عملائهم.

وتقام الفعاليات في الساحة الخارجية لمركز رأس الخيمة للمعارض على ثلاث مراحل؛ تبدأ الأولى من 20 نوفمبر حتى 13 ديسمبر 2026 خلال عطلات نهاية الأسبوع، تليها المرحلة الثانية من 8 إلى 31 يناير 2027، فيما تُخصص المرحلة الثالثة لفعاليات «سوق رأس الخيمة الليلي – ليالي رمضان»، على أن يُعلن عن تفاصيلها لاحقاً.

وأكد الدكتور راشد خلفان النعيمي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، أن النسخة الثانية تأتي بتصور متجدد وبرنامج أكثر تنوعاً يجمع التسوق والأنشطة الترفيهية والمسابقات والتجارب العائلية، مشيراً إلى أن المبادرة تستهدف دعم نحو 500 من رواد الأعمال، عبر توفير منافذ مباشرة لعرض منتجاتهم والتواصل مع المستهلكين وتوسيع أنشطتهم.

وأضاف أن السوق يمثل منصة لتنشيط الحركة الاقتصادية خلال الموسم الشتوي، ويتيح لأصحاب المشاريع اختبار منتجاتهم والتعرف إلى احتياجات المستهلكين، بالتوازي مع توفير تجربة تجمع التسوق والترفيه والتواصل الاجتماعي للزوار.

من جانبها، قالت فاطمة أحمد الشرهان، مدير مركز رأس الخيمة للمعارض، إن مشاركة 60 مشروعاً من فئات متنوعة توفر قناة تسويقية مباشرة للمبادرات الإنتاجية المحلية، مشيرة إلى أن أهمية السوق تتجاوز منافذ البيع، لتشمل تمكين أصحاب المشاريع من قياس الطلب والتعرف إلى تفضيلات المستهلكين وتطوير منتجاتهم وبناء قاعدة عملاء.

وأضافت أن جمع المشاريع تحت منصة واحدة يسهم في إبراز المواهب والمنتجات المحلية، وترسيخ ثقافة الإنتاج والعمل الحر، وفتح آفاق لتحويل المبادرات الفردية إلى مشاريع اقتصادية قابلة للنمو.

ويتضمن البرنامج المصاحب عروضاً لفرق الجاليات وفقرات موسيقية متنقلة بين الأجنحة، إلى جانب أنشطة للأطفال تشمل الرسم على الوجه وعروض المهرجين، بما يعزز الطابع العائلي للفعالية ويشجع الزوار على قضاء أوقات أطول في السوق.

وأوضح محمد بهجت، مدير العمليات في مركز رأس الخيمة للمعارض، أن التجهيزات التشغيلية تركز على توفير تجربة متكاملة من خلال تنظيم الأجنحة وتوزيع المساحات بما يسهل حركة الزوار والوصول إلى الأنشطة المختلفة، إلى جانب توفير مواقف مجانية وجلسات خارجية ومساحات مفتوحة تتيح للعائلات الاستمتاع بالأجواء الشتوية.

وأشار إلى أن تصميم السوق يوازن بين المساحات التجارية والترفيهية، بما يجعل منه وجهة اجتماعية متكاملة، ويعزز تفاعل الجمهور مع المشاريع المشاركة، ويوفر تجربة تناسب مختلف الأعمار.