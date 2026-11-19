تواصل انتعاش التعاملات العقارية في دبي مع تعدد الخيارات الاستثمارية وزيادة جاذبية الإمارة وجهة للعيش والعمل والإقامة إضافة إلى جاذبيتها للأثرياء وأصحاب الثروات من أنحاء العالم.

وسجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم الخميس، 2 مليار درهم نتجت عن 713 معاملة.

وتوزعت التصرفات لتشمل 1,4 مليار درهم مبيعات نتجت عن 504 صفقات، بالإضافة إلى 543 مليون درهم رهون عبر 179 صفقة، إلى جانب 183 مليون درهم هبات تم تنفيذها عبر 30 معاملة.



