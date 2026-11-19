





تخطت سيولة أسواق الأسهم المحلية 2.2 مليار درهم، موزعة بواقع 1.6 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و634.6 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 465.9 ملايين سهم، عبر تنفيذ أكثر من 48.9 ألف صفقة، وسط شراء انتقائي.



سوق دبي

واستحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من تداولات سوق دبي، بقيمة 259 مليون درهم، مرتفعاً 0.32 % ليغلق عند 12.48 درهماً، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بـ116.13 مليون درهم مغلقاً عند 35.44 درهماً.

وأغلق مؤشر سوق دبي عند مستوى 6221.92 نقطة، منخفضاً بـ0.22 %، وارتفعت أسهم الوطنية للتأمينات العامة 5.55 %، وتعاونية الاتحاد 3.8 %، وأمان 2.12 %، وأليك القابضة 1.54 %، وبنك السلام البحرين 1.5 %، فيما انخفضت أسهم دبي للمرطبات 5 %، والأغذية المتحدة 4.37 %، وتيكوم 4.09 %، وتعليم القابضة 3.3 %، ودبي التجاري 2.7 %.

واتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء بصافي استثمار 63.9 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 395.1 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 331.2 مليون درهم.



سوق أبوظبي

إلى ذلك، أقفل مؤشر سوق أبوظبي العام «فادجي» مستقراً عند 9797.33 نقطة.

وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم أسمنت الخليج 6.6 %، وجي إف أتش 4.3 %، وبيورهيلث القابضة 3.9 %، والشارقة للأسمنت 2.84 %، وحياة للتأمين 2.4 %.

في المقابل، تراجعت أسهم إي سفن - أذونات 4.97 %، وأبوظبي للتكافل 4.56 %، وسبيس 42 2.9 %، وأجيلتي جلوبال 1.87 %، وأبوظبي التجاري 1.2 %.

وتصدر «أبوظبي الأول» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 270.75 مليون درهم، تلاه «الدار العقارية» جاذباً 228.3 مليون درهم، ثم «أدنوك للغاز» بسيولة 170.3 مليون درهم.

الأسواق العربية

وعلى مستوى البورصات العربية، شهدت أغلب المؤشرات تراجعاً في الأداء، إذ انخفض مؤشر «تاسي» السعودي 0.40 %، والكويتي 0.59 %، والقطري 0.15 %، ومسقط 0.47 %، فيما صعدت بورصة البحرين 27 %، وخارج منطقة الخليج، هبط مؤشر بورصة مصر 0.17 %.

السعودية

وتفصيلاً، تراجع مؤشر السوق السعودي (تاسي) بنسبة 0.40 % ليغلق عند 10159 نقطة، بتداولات 3 مليارات ريال.

وتصدر سهم تهامة الشركات المتراجعة بنسبة 6 % عند 14.77 ريالاً، ثم سهم رؤوم بنسبة 5.1 %، وتراجع سهم مصرف الراجحي بنسبة 0.4 %، وهبط سهم معادن بنسبة 2.4 %، والأهلي السعودي بنسبة 1.5 %، وأكوا بنسبة 0.4 %، وتراجع سهم الإعادة السعودية بأكثر من 5 % إلى 28 ريالاً.

وانخفضت أسهم رتال وأمانة للتأمين والبابطين وأديس والأبحاث والإعلام ولوبريف والماجدية وأنابيب الشرق ودلة بنسب تراوحت بين 3 و4 %.

في المقابل، ارتفع سهم جرير بنسبة 3 %، وقفز سهما المتقدمة وعناية بأكثر من 2 %.

مصر

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في ختام تعاملات الخميس، فيما خسر رأس المال السوقي 12.814 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 4.063.144 تريليونات جنيه.

وخسر المؤشر الرئيسي لبورصة مصر «إيجي إكس 30» 0.17 % ليغلق عند مستوى 51458 نقطة، فيما تراجع مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» 0.12 % ليغلق عند مستوى 63735 نقطة، بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» 0.17 % ليغلق عند مستوى 24026 نقطة.

وانخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» نحو 0.33 % ليغلق عند مستوى 17505 نقاط، بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» نحو 0.19 % ليغلق عند مستوى 23412 نقطة.

الأردن

ارتفعت البورصة الأردنية بدعم عمليات شراء في أسهم قيادية، وسط ⁠سيولة جيدة.

وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعاً بنسبة 0.11 %، عند 4028 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول عند 11 مليون دينار، إذ ارتفع الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.44 بالمئة، وانخفض الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 0.19 بالمئة، وارتفع الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.11 بالمئة.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، فقد أظهرت 34 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و32 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.