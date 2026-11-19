

كشفت جمارك رأس الخيمة، أمس، عن إطلاق 5 خدمات إلكترونية جديدة، واستعرضت حزمة من الأنظمة والتطبيقات الذكية التي طورتها كوادرها الوطنية، إلى جانب الإعلان عن مبادرة «متحف جمارك رأس الخيمة المتنقل»، وذلك ضمن مشاركتها في فعاليات أسبوع الابتكار، في إطار جهودها لتسريع التحول الرقمي، وتطوير منظومة العمل الجمركي، وتعزيز كفاءة الخدمات والإجراءات.

وشملت الخدمات الجديدة «لقاء مستثمر»، و«الامتيازات الجمركية»، و«إلغاء رمز متعامل»، و«إلغاء بطاقات المندوبين والمخلصين»، و«تسجيل المستودعات الجمركية»، وتستهدف تبسيط الإجراءات وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، بما يقلل الوقت والجهد على المتعاملين، ويرفع كفاءة إنجاز المعاملات ويحسن تجربتهم.

وفي مجال الابتكار التقني، استعرضت الدائرة 4 مشاريع طورتها كوادرها الوطنية استجابة لاحتياجات العمل الجمركي ومتطلباته التشغيلية والرقابية، شملت نظام إدارة مستودعات جمارك رأس الخيمة، ونظام محرك فحص الأدوية الذكي، ودليل تشغيل الأجهزة الأمنية، ومنصة التدريب على تحليل صور الأشعة.

وتسهم هذه الحلول في تطوير إدارة العمليات الجمركية، ورفع دقة إجراءات الفحص والرقابة، إلى جانب تعزيز جاهزية الموظفين وتطوير مهاراتهم في التعامل مع الأجهزة والتقنيات المستخدمة في المنافذ، بما يدعم كفاءة الأداء وسرعة اتخاذ القرار.

وعززت جمارك رأس الخيمة، خلال مشاركتها، شراكتها مع المؤسسات التعليمية، من خلال التعاون مع طلبة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وإتاحة الفرصة أمامهم لاستعراض مشاريع وأفكار ابتكارية تستند إلى تحديات واقعية تواجه العمل الجمركي. وركز التعاون على تحويل هذه التحديات إلى حلول تقنية وتطبيقية، بما يربط المعرفة الأكاديمية بالاحتياجات العملية، ويمنح المواهب الشابة مساحة للمشاركة في تطوير الخدمات والعمليات الجمركية.

وأعلنت الدائرة إطلاق مبادرة «متحف جمارك رأس الخيمة المتنقل»، إحدى مبادرات لجنة أمن وتطوير منافذ رأس الخيمة، بهدف توثيق تاريخ العمل الجمركي في الإمارة والتعريف بمسيرته الممتدة منذ القرن الثامن عشر، وما شهدته المنافذ من تحولات وتطورات على مدى العقود.

ويستعرض المتحف مراحل تطور العمل الجمركي، بدءاً من البدايات الأولى التي تمثلت في غرفة بسيطة، وصولاً إلى منظومة جمركية حكومية متكاملة تضطلع بأدوار متعددة في تنظيم حركة التجارة، وحماية المجتمع، وتسهيل انسيابية البضائع، ودعم النشاط الاقتصادي.

وتهدف المبادرة إلى حفظ الإرث التاريخي للعمل الجمركي ونقله إلى الأجيال الجديدة، والتعريف بالجهود التي بذلتها الأجيال السابقة في تأسيس هذه المؤسسة وتطويرها، من خلال تقديم محتوى يوثق محطات مسيرتها ويربط تاريخها بواقعها الحالي وتطلعاتها المستقبلية.

وتعكس مشاركة جمارك رأس الخيمة في أسبوع الابتكار توجهها نحو ترسيخ الابتكار نهجاً مؤسسياً مستداماً، يقوم على توظيف التكنولوجيا وتطوير الحلول الرقمية، والاستثمار في الكفاءات الوطنية، وتوسيع الشراكات مع المؤسسات التعليمية، بما يسهم في تحويل الأفكار والتحديات التشغيلية إلى مشاريع قابلة للتطبيق، ويدعم بناء منظومة جمركية أكثر كفاءة ومرونة واستجابة لمتطلبات المستقبل.