حصلت منصة «بينانس» لتداول العملات المشفرة على أمر قضائي من محاكم سوق أبوظبي العالمي، يقضي بتجميد أصول، تصل قيمتها إلى 6.5 مليارات دولار، في إطار جهودها لتعقب الأموال المسروقة في هجوم إلكتروني واسع النطاق، وقع في 29 أكتوبر الماضي.

ويستهدف الأمر القضائي أشخاصاً مجهولي الهوية يُشتبه في تورطهم بالهجوم، ويهدف إلى منع التصرف في الأصول المرتبطة بالعملية أو نقلها، كما يتضمن آلية لإخطار المشاركين في سوق الأصول الرقمية بقائمة متجددة من عناوين المحافظ المشفرة المرتبطة بالأموال المسروقة، بما يتيح رصدها، وتعزيز فرص تجميدها واستردادها.

وتأتي الخطوة في وقت تتواصل فيه الجهود الدولية لتعقب العملات المسروقة، وسط تقارير تربط الهجوم بكوريا الشمالية، ومحاولات من منفذيه لنقل الأموال عبر شبكة معقدة من المحافظ الرقمية، وسلاسل الكتل لإخفاء مسارها ومصدرها.

وقال دوغان بليس، نائب المستشار العام في «بينانس»، إن المنصة ستواصل استخدام جميع الأدوات القانونية المتاحة لتعقب الأصول المسروقة وتجميدها واستردادها، بالتعاون مع شركائها، ودعم جهود إعادة الأموال إلى أصحابها حيثما أمكن.

وكانت وزارة العدل الأمريكية قد أعلنت الأسبوع الماضي حصولها على موافقة قضائية لمصادرة أو تقييد التصرف في أصول بقيمة 1.2 مليار دولار، من إجمالي 2.7 مليار دولار، جرى تجميدها بواسطة شركتي «تيذر» و«سيركل» عقب الاختراق، كما ارتفعت قيمة الأموال المرتبطة بالهجوم والمجمدة لدى جهات مختلفة، من بينها «ريبل» و«وورلد ليبرتي فاينانشال»، إلى نحو 2.85 مليار دولار.

وفي موازاة جهود استرداد الأموال أعلنت «بينانس» أنها غطّت بالكامل خسائر عملائها الناجمة عن الاختراق، والبالغة قيمتها 6.3 مليارات دولار.