تم اختيار مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» ضمن قائمة أفضل 100 جهة عمل في كندا لعام 2027، لتدرج في هذه القائمة الوطنية للعام الثاني على التوالي، تقديراً لالتزامها بتوفير بيئة عمل، تتيح للموظفين تطوير قدراتهم والنجاح، وبناء مسارات مهنية مُرضية. ويأتي الاختيار بعد إدراج المجموعة للمرة الأولى في قائمة عام 2026، فيما تواصل توسيع عملياتها في الموانئ والخدمات اللوجستية في أنحاء كندا، ما يوفر فرص عمل جديدة، ويعزز دورها في ربط الشركات الكندية بالأسواق العالمية. وتقيّم مسابقة «أفضل 100 جهة عمل في كندا»، التي تديرها شركة «ميدياكورب كندا» سنوياً، المؤسسات وفق ثمانية معايير تشمل، بيئة العمل، والمزايا الوظيفية، والتواصل مع الموظفين، والتطوير المهني، والمشاركة المجتمعية.

وتضع «موانئ دبي العالمية» سلامة الموظفين ورفاههم وتطويرهم المهني في صميم ثقافة العمل لديها، وتدعمهم في مختلف مراحل مسيرتهم المهنية.

وتشجّع المجموعة موظفيها أيضاً على الإسهام في مجتمعاتهم، إذ تمنحهم يومين مدفوعي الأجر سنوياً للعمل التطوعي، وتقدم مساهمات تعادل تبرعاتهم لدعم المجتمعات المحلية، ومبادرات الاستدامة.

ويضاف هذا التقدير على المستوى الوطني إلى إدراج المجموعة منذ سنوات ضمن أفضل جهات العمل في مقاطعة كولومبيا البريطانية، وحصولها على شهادة «Great Place to Work»، بما يعزز التزامها بتوفير بيئة عمل شاملة وداعمة ومجزية.

تواصل «موانئ دبي العالمية» توسيع حضورها في كندا، حيث ارتفع عدد العاملين لديها بنحو 12 % بين يناير 2025 ويناير 2026.