

واصلت أسعار الذهب والفضة تراجعها في الإمارات خلال تعاملات اليوم الخميس، ليهبط سعر غرام الذهب عيار 24 دون حاجز 450 درهماً، بعدما فقد 7.50 دراهم من قيمته، لترتفع خسائره خلال يومين إلى 18.25 درهماً، بنسبة 3.9 %، فيما واصلت الفضة انخفاضها.

وسجل سعر غرام الذهب عيار 24 إلى 448.75 درهماً، مقابل 456.25 درهماً أمس، فيما تراجع عيار 22 إلى 415.50 درهماً، مقابل 422.50 درهماً، بانخفاض 7 دراهم. وسجل عيار 21 نحو 398.50 درهماً، وعيار 18 نحو 341.50 درهماً. كما انخفض سعر غرام الفضة إلى 5.37 دراهم، مقابل 5.46 دراهم أمس، فيما بلغت الأونصة 167.10 درهماً.



الذهب

عيار 24: 448.75 درهماً

عيار 22: 415.50 درهماً

عيار 21: 398.50 درهماً

عيار 18: 341.50 درهماً



الفضة

الغرام: 5.37 دراهم

الأونصة: 167.10 درهماً

الكيلوغرام: 5372.39 درهماً