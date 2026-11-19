تتجه سوق دبي الحرة إلى استعادة مستويات نمو المبيعات التي سجلتها قبل التحديات التي أثرت في حركة السفر، مع توقعات بعودة النشاط إلى مستوياته السابقة خلال عامي 2027 و2028، مدفوعة بالتعافي التدريجي لحركة المسافرين وعودة شركات الطيران إلى تشغيل رحلاتها بمعدلاتها المعتادة، في وقت أظهرت فيه مؤشرات الأداء تحسناً متسارعاً في عدد من مباني مطار دبي الدولي.

وقال صلاح تهلك، نائب المدير العام في سوق دبي الحرة، في تصريحات خاصة لـ«البيان»: إن نشاط السوق في المبنى 3 بمطار دبي الدولي استعاد ما بين 88 و89 % من مستوياته السابقة، بدعم من تعافي عمليات «طيران الإمارات» و«فلاي دبي»، فيما تجاوزت نسبة التعافي في المبنى 2 حاجز 80 %، مقابل نحو 55 % في المبنى 1. وأوضح أن وتيرة التعافي تختلف من مبنى إلى آخر تبعاً لمستوى عودة شركات الطيران والرحلات، متوقعاً أن يستغرق المبنى 1 وقتاً أطول لاستعادة نشاطه المعتاد، نظراً إلى ارتباط ذلك بعودة عمليات شركات الطيران الأخرى. وقدّر أن ينهي مطار دبي الدولي العام الجاري عند نحو 71 مليون مسافر، مقارنة مع 95.2 مليون مسافر في عام 2025، وفق الأرقام التي أوردها خلال المقابلة.

وأشار تهلك إلى أن سوق دبي الحرة سجلت مبيعات قياسية خلال يناير وفبراير، وحققت نمواً بنحو 13 % على أساس سنوي منذ بداية العام وحتى اندلاع الأحداث في 28 فبراير، قبل أن تتأثر حركة المسافرين في مارس، وينعكس ذلك بالتوازي على أداء المبيعات. ولفت إلى أن إجمالي مبيعات السوق بلغ 2.4 مليار دولار خلال عام 2025، بما يعكس حجم النشاط الذي تستهدف السوق العودة إليه مع تحسن حركة السفر.

المبيعات تتجاوز حركة المسافرين

وأكد تهلك أن أداء المبيعات أظهر مرونة لافتة خلال مرحلة التعافي، إذ تجاوز نموها أداء حركة المسافرين بنحو نقطتين إلى ثلاث نقاط مئوية خلال الفترة من يونيو إلى سبتمبر، في مؤشر يعكس تحسن مستويات الإنفاق لدى المتسوقين رغم استمرار التحديات المرتبطة بحركة السفر وسلاسل الإمداد.

وأوضح أن نسبة المسافرين الذين أجروا عمليات شراء سجلت انخفاضاً طفيفاً مقارنة بالعام السابق، إلا أن متوسط الإنفاق ارتفع، ما أسهم في دعم قيمة المبيعات. ولفت إلى أن متوسط قيمة عملية الشراء في المتاجر الفاخرة بلغ نحو ألفي دولار، وهو ما يعكس استمرار الطلب على المنتجات الراقية والسلع ذات القيمة المرتفعة.

وفي ما يتعلق بالفئات الأكثر أداءً، أشار إلى أن العطور والمنتجات التقنية والذهب والمجوهرات حققت نتائج جيدة، إلى جانب الإقبال على متاجر أبرز العلامات العالمية، ومنها «كارتييه» و«ديور» و«لوي فويتون» و«شانيل» و«غوتشي» و«بولغري».

وشدّد على أهمية مواصلة التعاون مع الموردين والعلامات التجارية للحفاظ على جاذبية المنتجات وتنوع المعروض، والاستفادة من استمرار استعداد المسافرين للإنفاق، لا سيما في قطاع السلع الفاخرة الذي يمثل أحد المكونات المهمة في تجربة التسوق داخل المطارات.

وفي سياق متصل، أكد تهلك أن سوق دبي الحرة حافظت على جميع موظفيها خلال الأزمة، مشيداً بجهود فرق العمل في ضمان استمرارية العمليات والمحافظة على جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، رغم التغيرات التي شهدتها حركة السفر.

وأوضح أن الحفاظ على مستويات الخدمة يتطلب توفير أعداد كافية من الموظفين على مدار اليوم، خصوصاً خلال موجات وصول ومغادرة رحلات «طيران الإمارات»، بما يضمن انسيابية تجربة التسوق واستمرار تقديم الخدمات بالمستوى المعتاد حتى في فترات انخفاض النشاط.

وأشار إلى أن السوق تواصل تنفيذ استثماراتها في تحديث المتاجر وتطوير مساحات البيع، استعداداً للمرحلة المقبلة من تعافي حركة السفر، مع التركيز على توسيع حضور العلامات التجارية الفاخرة وتطوير المنتجات التي تعكس هوية دبي وتلبي تطلعات المسافرين الباحثين عن الهدايا والتذكارات المميزة.

وفي هذا الإطار، لفت إلى افتتاح متجر «هدايا من دبي» في الجانبين الشرقي والغربي من الكونكورس «A»، ضمن جهود تعزيز العروض المرتبطة بالهوية المحلية وتوفير خيارات متنوعة للمسافرين. كما كشف عن خطط لافتتاح متجر «بولغري» خلال نوفمبر الجاري، ومتجر جديد لعلامة «شانيل» في يناير المقبل، في إطار برنامج متواصل لتجديد المتاجر والارتقاء بتجربة التسوق.

وتوقع تهلك أن تبدأ العوائد الأوسع لهذه الاستثمارات بالظهور مع استعادة حركة المسافرين مستوياتها السابقة خلال عامي 2027 و2028، مؤكداً أهمية استمرار العلامات التجارية في دعم استثماراتها الرأسمالية والإنفاق على الأنشطة الترويجية، والحفاظ على حضور المنطقة ضمن أولوياتها الاستراتيجية.

وتعكس هذه الخطط توجه سوق دبي الحرة إلى استثمار مرحلة التعافي في تطوير بنيتها التجارية وتعزيز جاذبية وجهتها التسويقية، بما يواكب مكانة مطار دبي الدولي بوصفه أحد أبرز مراكز حركة الطيران الدولية، ويهيئ السوق للاستفادة من النمو المتوقع في أعداد المسافرين والإنفاق على التسوق خلال السنوات المقبلة.