

قال رئيس طيران الإمارات تيم كلارك، لرويترز اليوم الأربعاء، إن الشركة تشهد طلباً قوياً على الرحلات المتجهة إلى الصين وروسيا وأفريقيا، لكنها تتأثر بارتفاع أسعار الوقود المرتبط بالحرب على إيران.

وقال كلارك في مقابلة أجريت معه في مكتبه بمطار دبي ‌الدولي: "يحتاج القطاع إلى عودة سعر النفط إلى مستوى 70 دولاراً... فهذا هو السعر الذي يمكن للناس تداوله. وعندها سيتحرك الاقتصاد العالمي، وسيكون قطاع الطيران في وضع أفضل".

وقال كلارك: "لقد تمكنا من تحقيق أرباح في النصف الأول. وهذا ​أمر جيد للغاية، لا سيما في ‌ظل مستويات أسعار الوقود الحالية، ​فهذا هو التحدي الحقيقي. المشكلة تكمن في الوقود، لا ⁠في أعداد الركاب.. فنحن نملأ طائراتنا بالكامل".

وأوضح كلارك أن الإقبال القوي على بعض الخطوط يسهم في تعويض ضعف ⁠الإقبال على أخرى.

وقال: "إنه (الإقبال) قوي جداً. إذا نظرنا إلى السوق الروسية، وإلى بعض الوجهات الأفريقية التي نخدمها، وإلى آسيا، نجد أن (الرحلات إلى) الصين ممتلئة"، مضيفاً أن منطقة الأوقيانوس "تحتاج إلى بعض الدعم".

وأكد كلارك أن الشركة تراقب التدفقات النقدية عن كثب، لكنها لا تزال "في ‌وضع جيد" .

وذكر أنه لا توجد ​خطط للقيام بطرح عام أولي للشركة، وأن قرار إدراجها في البورصة يعود لحكومة دبي.

وتابع: "يمكنني القول إن مستوى قيمة الشركة، الذي نحن فيه الآن، يتراوح بين 120 و130 مليار دولار إذا نظرنا إلى مضاعفات الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك"، مشيراً إلى أن الإدراج قد يدر عوائد كبيرة.



