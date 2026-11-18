



تخطت سيولة أسواق الأسهم المحلية، الأربعاء، 3.3 مليارات درهم، موزعة بواقع 2.28 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و1.03 مليار درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 645.3 مليون سهم، عبر تنفيذ نحو 59 ألف صفقة، وسط شراء انتقائي لأسهم قطاعي المرافق العامة والاتصالات.



سوق دبي

واستحوذ سهما «إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير» على النصيب الأكبر من التداولات، بقيمة 650.2 مليون درهم، بما يعادل 63.1 % من السيولة الإجمالية لسوق دبي.

وأغلق مؤشر سوق دبي عند مستوى 6235.69 نقطة، منخفضاً بـ0.20 %، وارتفعت أسهم تعليم القابضة 1.53 %، وأرامكس 1.43 %، وتاكسي دبي 1.3 %، والفردوس القابضة 1.13 %، وإمباور 0.94 %، فيما انخفضت أسهم بنك السلام البحرين 3.4 %، والإمارات ريم للاستثمار 2.7 %، ووطنية 2.5 %، وتيكوم 1.7 %، وأمان 1.57 %.

وشهد سوق دبي تنفيذ صفقة كبيرة على أسهم شركة اتحاد إنيرجي القابضة بقيمة إجمالية 78.1 مليون درهم، إذ تم تنفيذ الصفقة على 27.7 مليون سهم من أسهم الشركة.

واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء، بصافي استثمار 78.9 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 517.3 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 438.4 مليون درهم.



سوق أبوظبي

صعد مؤشر سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.27 % عند 9797.58 نقطة، ليتصدر بذلك ارتفاعات الأسواق العربية للجلسة الثانية على التوالي.

وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم سبيس 42 5.8 %، وأريد 4.07 %، وألفا ظبي القابضة 3.7 %، والدار العقارية 3 %، وأبوظبي الأول 2.8 %، في المقابل، تراجعت أسهم إي سفن- أذونات 4.73 %، وأسمنت الخليج 3.55 %، وأرام 3.01 %، وحياة للتأمين 2.4 %، وأبوظبي الإسلامي 1.76 %.

وتصدر «ألفا ظبي القابضة» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 709.2 ملايين درهم، تلاه «الدار العقارية» جاذباً 321.9 مليون درهم، ثم «أبوظبي الأول» بسيولة 271.2 مليون درهم.



الأسواق العربية

وعلى مستوى البورصات العربية شهدت أغلب المؤشرات تراجعاً في الأداء، إذ انخفض مؤشر «تاسي» السعودي 0.52 %، والكويتي 0.11 %، والقطري 0.01 %، ومسقط 0.84 %، فيما صعدت بورصة البحرين 0.09 %، وخارج منطقة الخليج، هبط مؤشر بورصة مصر 0.26%.



السعودية

وتفصيلاً، تراجع مؤشر السوق السعودي (تاسي) بنسبة 0.52 % ليغلق عند 10200 نقطة، بتداولات 3.2 مليارات ريال.

وتصدّر سهم رؤوم الشركات المتراجعة بنسبة 10 %، وتراجع سهم مصرف الراجحي بنسبة 0.2 %، وانخفضت أسهم ارتيكس وعطاء وجاهز وعناية ونسيج والفخارية وسناد القابضة وأرماح بنسب تراوحت بين 4 و7 %.

وفي المقابل، تصدر سهم الكابلات السعودية قائمة الأسهم المرتفعة بنسبة 5 % عند 199.30 ريالاً، تلاه الدوائية بنسبة 3.1 %، وارتفع سهم استثمار بنسبة 0.5 % إلى 11.56 ريالاً.



مصر

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في ختام تعاملات الأربعاء، فيما خسر رأس المال السوقي 14.083 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 4.075 تريليونات جنيه.

وخسر المؤشر الرئيسي لبورصة مصر «إيجي إكس 30» 0.26 % ليغلق عند مستوى 51544 نقطة، فيما تراجع مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنحو 0.29 % ليغلق عند مستوى 63811 نقطة، بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» 0.27 % ليغلق عند مستوى 24067 نقطة.

وانخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» 0.16 % ليغلق عند مستوى 17564 نقطة، بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» نحو 0.33 % ليغلق عند مستوى 23456 نقطة.



الأردن

انخفضت البورصة الأردنية بفعل عمليات بيع في أسهم قيادية، وسط ⁠سيولة جيدة.

وأغلق المؤشر العام للأسهم منخفضاً بنسبة 0.39 %، عند 4024 نقطة، وفي قطاع الخدمات بنسبة 0.42 %، وفي القطاع المالي بنسبة 0.37 %، كما انخفض في قطاع الصناعة بنسبة 0.30 %.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، فقد أظهرت 26 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و37 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.