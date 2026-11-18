ثبّتت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تصنيف القوة المالية لشركة دبي للتأمين عند «A» مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك في بيان صدر من لندن، اليوم.

وقالت الوكالة، إن التصنيف يعكس مكانة الشركة القوية في السوق الإماراتية، ورسملتها وأداءها المالي القويين جداً، مقابل انكشاف إلى حد ما على الأسهم في المحفظة الاستثمارية.

وبلغت إيرادات خدمات التأمين 3.4 مليارات درهم في 2025 مقابل 3 مليارات في 2024، ما يضعها في المرتبة الخامسة بين شركات التأمين في الدولة بهذا المقياس.

وصنفت «فيتش» رسملة الشركة «قوية للغاية» وفق نموذجها «برزم جلوبال»، وبلغت نسبة رأس المال التنظيمي 196 % بنهاية 2025 مقابل 157% في 2024، ولا تعتمد الشركة على الرافعة المالية، وسجلت نتيجة خدمات التأمين الصافية 160 مليون درهم مقابل 108 ملايين، ونسبة مجمعة 88 % مقابل 91 %.

وجاء جزء كبير من إجمالي الأقساط المكتتبة في 2025 من برنامجي حماية العمال والتأمين ضد فقدان الوظيفة غير الطوعي، اللذين تقود الشركة التحالف المنفذ لهما، وتحصل منهما على رسوم إدارة وعمولات، إضافة إلى احتفاظها بجزء من الأقساط، وتخضع عقودهما لاتفاقيات خدمات متعددة السنوات تُراجع سنوياً.

وتشكل الأسهم 28 % من المحفظة الاستثمارية مقابل 33 %، والنقد والودائع المصرفية 61 %، والعقارات 4 %، وبلغت نسبة الأصول الخطرة إلى رأس المال 71 % مقابل 80 %.

وتعتمد الشركة بدرجة كبيرة على إعادة التأمين، إذ بلغت نسبة صافي إيرادات التأمين إلى الإجمالي 39 %.