

ارتفعت القيمة الإجمالية لمبيعات العقارات السكنية في أبوظبي بنحو 40 % على أساس سنوي، لتصل إلى 26.4 مليار درهم خلال الربع الثالث من عام 2026، مدفوعة بزيادة الإقبال على الوحدات الأعلى قيمة، خصوصاً الفلل ومنازل التاون هاوس قيد الإنشاء، بحسب تقرير لشركة «كافنديش ماكسويل».

وأظهر التقرير أن مبيعات العقارات قيد الإنشاء بلغت 23.3 مليار درهم، مقابل 3.1 مليارات درهم للوحدات الجاهزة. وقفزت قيمة مبيعات الوحدات قيد الإنشاء من الفلل ومنازل التاون هاوس بنحو 290 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس تحولاً في مزيج المبيعات نحو العقارات الأعلى قيمة.

وبلغ عدد الوحدات السكنية المبيعة، سواء الجاهزة أم قيد الإنشاء، نحو 5900 وحدة خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر.

وفي المقابل، واصلت الأسعار ارتفاعها، إذ زاد متوسط أسعار الشقق 11 % على أساس سنوي، فيما ارتفعت أسعار الفلل بنسبة 8.9 %. غير أن وتيرة نمو الأسعار تباطأت مقارنة بعام 2025. كما سجلت الإيجارات نمواً أكثر اعتدالاً، بلغ 3.5 % للشقق و1.8 % للفلل، في ظل تأثير سياسة تجميد الإيجارات في أبوظبي على حركة السوق.

وقال أندرو لافر، مدير شركة «كافنديش ماكسويل» في أبوظبي: إن السوق شهدت خلال الربع الثالث مؤشرات متباينة، مع ارتفاع قيم الصفقات والأسعار مقابل انخفاض عدد المبيعات، في ظل تكيف القطاع مع بيئة أكثر تعقيداً تتأثر بالتطورات الإقليمية وتغير مزيج المبيعات وتفاوت وتيرة إطلاق المشروعات الجديدة. وأضاف أن وتيرة المبيعات المسجلة خلال العام الماضي قد لا تستمر على المدى القريب، متوقعاً استمرار اعتدال نمو الأسعار مع زيادة حذر المشترين وتكيف السوق مع توازن العرض والطلب.

وسجلت الشقق نحو 3500 صفقة خلال الربع الثالث، بانخفاض 31 % على أساس سنوي و38 % مقارنة بالربع السابق. في المقابل، ارتفعت مبيعات الفلل ومنازل التاون هاوس إلى نحو 2350 صفقة، بزيادة تقارب 41 % مقارنة بالربع الثاني، ونحو 90 % على أساس سنوي، مدفوعة بزيادة مبيعات الوحدات قيد الإنشاء وإطلاق مشروعات جديدة.

وتصدرت جزيرتا الريم وياس مبيعات الشقق، مستحوذتين معاً على 61 % من إجمالي الصفقات في هذا القطاع، بواقع 1200 صفقة في جزيرة الريم و920 في جزيرة ياس، تليهما جزيرة السعديات بنحو 420 صفقة. أما الفلل ومنازل التاون هاوس، فاستحوذت جزيرة الحديريات على الحصة الأكبر من مبيعاتها، بنسبة 45 %، مع تسجيل 1070 صفقة.

وفي ما يتعلق بالمعروض، أشار التقرير إلى تسليم نحو 9900 وحدة سكنية جديدة في أبوظبي منذ بداية العام، مع توقع تسليم 5500 وحدة إضافية قبل نهاية 2026. لكن الشركة ترجح، استناداً إلى معدلات الإنجاز السابقة، أن يتراوح التسليم الفعلي لهذه الوحدات بين 1700 و3300 وحدة.

ومن المتوقع دخول نحو 38.8 ألف وحدة سكنية إضافية إلى السوق خلال عامي 2027 و2028، لترتفع محفظة الوحدات السكنية في أبوظبي إلى نحو 372.8 ألف وحدة بنهاية 2028، إذا تحققت جداول التسليم المعلنة. ويرى التقرير أن زيادة المعروض ستعزز المنافسة بين العقارات، وترفع أهمية جودة الوحدات والمرافق والخدمات في قرارات المستأجرين والمشترين.