

تصدرت مشتريات العقارات أنشطة الإقراض المصرفي للمقيمين في الدولة بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، حيث نما رصيد اقتراضها التراكمي بحوالي 30.7 مليار درهم خلال عام بنمو على أساس سنوي 14% ليناهز 257.2 مليار درهم، مستحوذة على أكثر من 11% من الرصيد التراكمي الإجمالي للقروض الممنوحة للمقيمين.

ووفق بيانات حديثة للمصرف المركزي، شكلت قروض الأنشطة العقارية نسبة 85% من اقتراض القطاع العقاري ككل، والذي لامس رصيده التراكمي 304.7 مليارات درهم بنهاية سبتمبر الماضي، وضم اقتراض القطاع أيضاً قروض أنشطة الإنشاءات بإجمالي رصيد تراكمي 47.5 مليار درهم حتى نهاية الربع الثالث 2026.

وبشكل عام، كان القطاع العقاري هو أكثر القطاعات استفادة من الإقراض المصرفي للمقيمين، حيث شكل رصيد اقتراضه الكلي أكثر من 13.3% من رصيد الإقراض المصرفي الممنوح من بنوك الدولة للمقيمين حتى سبتمبر المنقضي من العام الجاري.

ووفق توزيع القطاعات المقترضة، سجلت المؤسسات المالية ثاني أكثر القطاعات اقتراضاً في فئة المقيمين من البنوك العاملة بالإمارات بعد القطاع العقاري بحصة 12% من إجمالي اقتراضهم، وبرصيد بلغ 271.6 مليار درهم بنهاية سبتمبر مرتفعاً بنسبة 13.2% على أساس سنوي بإجمالي قروض جديدة 31.7 مليار درهم مقارنة برصيد تراكمي بلغ 239.9 مليار درهم منتصف العام الماضي.

وبحسب البيانات، ارتفع اقتراض الحكومة بنسبة لامست 25% خلال عام مرتفعة بقروض جديدة بلغت 52.2 مليار درهم من رصيد تراكمي 211.5 مليار درهم سبتمبر 2025 إلى 263.7 مليار درهم في نهاية سبتمبر 2026، بينما كانت حصة اقتراض قطاع التجارة 8.3% من إجمالي الرصيد التراكمي لاقتراض المقيمين بنهاية سبتمبر الماضي، وبلغ رصيد اقتراضها 191.8 مليار درهم.

وحازت قروض تجارة الجملة الحصة الأكبر من اقتراض قطاع التجارة بنسبة 78% من إجمالي اقتراض القطاع، حيث نمت بقروض جديدة بلغت 1.7 مليار درهم مرتفعة إلى 148.7 مليار درهم سبتمبر الماضي، بينما كانت حصة قروض تجارة التجزئة 22% بإجمالي رصيد تراكمي بلغ 47.6 مليار درهم نهاية سبتمبر الماضي.

وناهزت القروض الممنوحة لقطاع الصناعة ضمن إقراض المقيمين 103.6 مليارات درهم، حيث ارتفعت بقروض جديدة بلغت 4.6 مليارات درهم بنمو بلغ 4.6% على أساس سنوي.