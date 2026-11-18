تصدرت الإمارات دول العالم في مستويات الشعور بالأمان، بالتساوي مع سنغافورة، بعدما أفاد 96 % من البالغين في البلدين بأنهم يشعرون بالأمان عند السير بمفردهم ليلاً في المناطق التي يقيمون فيها، وفقاً لتقرير السلامة العالمي لعام 2026 الصادر عن مؤسسة «غالوب» العالمية.

واستعادت الإمارات المركز الأول عالميا في هذا المؤشر خلال 2025، للمرة الأولى منذ 2020، بعدما ارتفعت نسبة الشعور بالأمان فيها ست نقاط مئوية مقارنة بعام 2024، متجاوزة بذلك أعلى مستوى سابق سجلته عند 95 % في 2020.

وأظهرت نتائج التقرير أن الشعور بالأمان في الإمارات يشمل مختلف شرائح المجتمع، إذ بلغت النسبة 96% بين الرجال والنساء على حد سواء، فيما وصلت إلى 98% بين المواطنين، و96% بين المقيمين من غير المواطنين، كما ارتفعت إلى 95% بين الأفراد المنتمين إلى أدنى شريحة دخل أسري، مقارنة بـ84% في العام السابق.

وتعكس هذه النتائج استقرار مستويات الشعور بالأمان في الدولة على مدى سنوات، إذ تشير بيانات «غالوب» إلى أن تسعة من كل عشرة بالغين على الأقل في الإمارات أفادوا، في جميع القياسات المتاحة منذ عام 2006، بأنهم يشعرون بالأمان عند السير بمفردهم ليلا.

وانعكس ذلك أيضاً على تقييم السكان للتحديات التي تواجه الدولة، حيث لم تتجاوز نسبة من اعتبروا الجريمة أو العنف أو السلامة العامة المشكلة الأهم في الإمارات 1% خلال 2025، فيما أفاد نحو ثلث المشاركين، أو 32%، بأن الدولة لا تواجه مشكلات رئيسية.

وعززت دول مجلس التعاون الخليجي حضورها في المراتب المتقدمة للتصنيف، إذ جاءت السعودية في المركز الثالث عالمياً بنسبة 95%، تلتها الكويت 93%، ثم البحرين 92%، لتضم قائمة الدول العشر الأعلى في الشعور بالأمان أربع دول خليجية. وأشار التقرير إلى أن النتائج حافظت على قوتها دون تغير يذكر عن مستويات العام السابق، رغم التوترات التي شهدتها المنطقة.

وفي مؤشر آخر يقيس مستوى الأمن والنظام العام، والذي يجمع بين الشعور بالأمان والثقة بالشرطة المحلية والتعرض للسرقة والاعتداء، سجلت الإمارات 95 نقطة من أصل 100 خلال 2025، لتتقاسم المركز الثاني عالمياً مع سنغافورة، خلف طاجيكستان التي تصدرت المؤشر بـ96 نقطة.

وعلى المستوى العالمي، أفاد 69% من البالغين بأنهم يشعرون بالأمان عند السير بمفردهم ليلاً في المناطق التي يعيشون فيها خلال 2025، بانخفاض أربع نقاط مئوية عن المستوى القياسي البالغ 73% المسجل في 2024، لكنه يظل أعلى بتسع نقاط من مستوى عام 2014، عندما بلغت النسبة 60%.

ولم يشمل التراجع جميع مناطق العالم، إذ ارتفعت مستويات الشعور بالأمان أو استقرت في خمس من أصل سبع مناطق. وسجلت أمريكا الشمالية أكبر تحسن، بارتفاع ست نقاط مئوية إلى 78%، مدفوعة بزيادة النسبة في الولايات المتحدة بسبع نقاط إلى 78%، فيما ارتفعت النسبة في أوراسيا ما بعد الاتحاد السوفييتي ثلاث نقاط إلى 74%.

في المقابل، تركز التراجع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث انخفضت النسبة سبع نقاط إلى 72%، وأوروبا الغربية التي تراجعت ثلاث نقاط إلى 74%. وبلغت النسبة 74% في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و54% في أفريقيا جنوب الصحراء، بينما سجلت أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي أدنى مستوى إقليمياً عند 50%.

وعلى صعيد الدول، حلت بوتسوانا في المرتبة الأخيرة عالمياً، بعدما قال 28% فقط من البالغين فيها إنهم يشعرون بالأمان عند السير بمفردهم ليلاً، مقارنة بـ34% في 2024، لتزيح جنوب أفريقيا عن المركز الأخير الذي شغلته لعدة سنوات. وكانت هذه المرة الأولى التي تتذيل فيها بوتسوانا التصنيف منذ بدء «غالوب» قياس هذا المؤشر عام 2006.

وفي تحليل شمل 114 دولة، خلصت «غالوب» إلى أن مستويات الشعور بالأمان ترتبط بصورة أوثق بالازدهار الاقتصادي ومعدلات جرائم القتل العمد، مقارنة بمدى تعرض الدول للصراعات المسلحة.

وأظهر التحليل وجود ارتباط إيجابي بين نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، محسوباً وفق تعادل القوة الشرائية، والشعور بالأمان، فيما ارتبط ارتفاع معدلات القتل العمد بانخفاض مستويات الشعور بالأمان. ولم يعد الارتباط بين الصراعات المسلحة والشعور بالأمان ذا دلالة إحصائية بعد احتساب أثر الازدهار الاقتصادي ومعدلات القتل.

وفي مؤشر الأمن والنظام العام، تراجع المتوسط العالمي ثلاث نقاط إلى 80 نقطة من أصل 100 خلال عام 2025، مقارنة بعام 2024. وأفاد 72% من البالغين عالمياً بوجود ثقة في الشرطة المحلية، بينما قال 14% إنهم أو أحد أفراد أسرهم تعرضوا لسرقة ممتلكات خلال العام السابق، وأفاد 9% بتعرضهم للاعتداء أو السطو.

واستند التقرير إلى 143,620 مقابلة مع بالغين تبلغ أعمارهم 15 عاماً فأكثر في 140 دولة وإقليماً خلال عام 2025، باستخدام عينات تمثيلية على المستوى الوطني.