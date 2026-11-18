

أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) أن برنامجها لتحويل نقل الحاويات من الطرق إلى السكك الحديدية في ميناء ساوثهامبتون البريطاني أسهم في تفادي انبعاثات تُقدر بنحو 50 ألف طن من الانبعاثات الكربونية منذ إطلاقه في 2023. وقررت المجموعة توسيع نطاق الحوافز المالية ليشمل مشغلي محطات الشحن بالسكك الحديدية، بهدف زيادة عدد الحاويات المنقولة بالقطارات من الميناء.

وقالت المجموعة، إن البرنامج ساعد على نقل أكثر من 220 ألف حاوية إضافية بالسكك الحديدية خلال ثلاث سنوات، ما جنّب الشاحنات قطع نحو 18 مليون ميل، تعادل قرابة 29 مليون كيلومتر. وارتفعت حصة السكك الحديدية من حركة الحاويات في ساوثهامبتون، ثالث أكبر موانئ الحاويات في بريطانيا، من 21 % إلى 29 %.

ودعم البرنامج إطلاق 5 خدمات جديدة تربط الميناء ببرمنغهام وكارديف ومحطة «إيست ميدلاندز غيتواي» ودونكاستر ونورثامبتون، ما أتاح لأصحاب البضائع خيارات أوسع لنقل شحناتهم إلى وجهات داخلية. وبموجب الترتيبات الجديدة، يمكن لمشغلي محطات الشحن المؤهلين الحصول على حافز مالي عن كل حاوية واردات محملة تُنقل بالقطار داخل النطاق الجغرافي للبرنامج، شريطة تحقيق أهداف الأداء الفصلية.

وبدأ البرنامج في 2023 تجربة مدتها ستة أشهر، وهو يقدم حوافز للعملاء الذين ينقلون حاويات الواردات المحملة بالقطار إلى وجهات تقع ضمن 140 ميلاً، أي نحو 225 كيلومتراً، من محطة السكك الحديدية في الميناء. ويُمول البرنامج برسم ثابت قدره 10 جنيهات استرلينية على كل حاوية واردات محملة تصل إلى الميناء.

ويندرج برنامج ساوثهامبتون ضمن جهود «موانئ دبي العالمية» للوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول 2050، عبر تحويل معدات المناولة من الديزل إلى الكهرباء، والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة والوقود منخفض الكربون. وفي دبي، أفادت المجموعة في تقريرها السنوي لعام 2024 بأنها باتت تعتمد بالكامل على الكهرباء من مصادر متجددة في ميناء جبل علي والمنطقة الحرة لجبل علي (جافزا). وتستهدف المجموعة خفض انبعاثاتها المباشرة بنسبة 42 % بحلول 2030 مقارنة بمستويات عام 2022.