





سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، اليوم الاثنين، 4 مليارات درهم تمت عبر 964 صفقة.

وشهدت الدائرة تسجيل 451 مبايعة بقيمة 1.6 مليار درهم، منها 14 مبايعة لمبانٍ و30 مبايعة لأراضٍ، و407 مبايعات لوحدات سكنية.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.3 مليار درهم تمت عبر 414 معاملة، منها 24 رهناً لمبانٍ، و40 رهناً لأراضٍ، و350 رهناً لوحدات سكنية، كما شهد السوق تسجيل 99 هبة بقيمة 986 مليون درهم.

ووفقاً لبيانات الدائرة، شهدت البرشا جنوب الثانية صفقة بيع لقطعة أرض بقيمة 523 مليون درهم، إلى جانب بيع شقة سكنية على المخطط في منطقة جميرا الأولى ضمن مشروع سولايا بقيمة 36 مليون درهم.