



اختتم مركز دبي للسلع المتعددة، الثلاثاء، فعاليات الدورة الرابعة عشرة من مؤتمر دبي للمعادن الثمينة، بمشاركة نحو 800 من قادة القطاع وصنّاع السياسات والمستثمرين، و34 متحدثاً، لبحث التحولات التي تشهدها أسواق المعادن الثمينة العالمية، ومستقبل التجارة والاستثمار في القطاع. وكشف المركز خلال المؤتمر عن ارتفاع قيمة تجارة دبي الخارجية من الذهب بنسبة 60 %، لتبلغ تريليون درهم (272 مليار دولار) خلال العام الماضي 2025. في حين بلغ حجم تداول الذهب الفعلي في الإمارات نحو 2750 طناً؛ ما جعلها ثاني أكبر مركز عالمي لتجارة الذهب الفعلي، ويمر عبر دبي سنوياً ما بين 13 % و15 % من الذهب المتداول عالمياً.

وقد سجلت بورصة دبي للذهب والسلع 2.3 مليون عقد منذ بداية العام الجاري بقيمة إجمالية تجاوزت 57.7 مليار دولار (214 مليار درهم )، بنمو 32 % في حجم التداولات و46 % في القيمة مقارنةً بالعام الماضي. بينما أنجزت البورصة التسوية الفعلية لنحو 2.4 طن من الذهب، من أصل تداولات تجاوزت 2.6 طن عبر عقد الذهب الفوري للتسوية في اليوم نفسه T+0 منذ إطلاقه في شهر يونيو الماضي.

الذهب يتصدّر

وقال فهد القرقاوي، وكيل وزارة التجارة الخارجية: إن الذهب تصدر قائمة السلع الأكثر تداولاً في التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات، التي بلغت قيمتها 2.95 تريليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بينما حافظت المشغولات الذهبية على موقع متقدم ضمن الصادرات غير النفطية للدولة، لافتاً إلى أهمية اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في تعزيز سلاسل التوريد واستقطاب الاستثمارات وتوسيع التعاون مع الدول الغنية، فيما يعكس الاعتراف الدولي المتزايد بمعيار الإمارات للتسليم الجيد ثقة العالم بإجراءاتنا وأسواقنا. وتنمو الأسواق حيث تتعزز الثقة، ومن خلال جمع المنتجين والمؤسسات والمستثمرين، يسهم مؤتمر دبي للمعادن الثمينة في بناء سوق عالمية أكثر ترابطاً وموثوقية، تكون دولة الإمارات في صميمها.

من جانبه قال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول لمركز دبي للسلع المتعددة: «بلغت تجارة دبي من الذهب نحو تريليون درهم (272 مليار دولار) في عام 2025، بزيادة 60 % على أساس سنوي. ويفرض هذا الحجم من التجارة مسؤولية الالتزام بأعلى معايير النزاهة، ومواصلة الاستثمار في البنية التحتية والخدمات والعلاقات التي تعزز ثقة المشاركين في السوق. وترسم استراتيجية دبي للذهب مساراً واضحاً للمرحلة المقبلة من النمو، إذ تسهم في تعزيز سلسلة القيمة بأكملها، بدءاً من توريد الذهب وتكريره، مروراً بالتداول والتخزين والتمويل واكتشاف الأسعار، وصولاً إلى الترميز الرقمي وتجارة التجزئة».

وأضاف: «الخدمات المالية ستقود المرحلة المقبلة من نمو قطاع الذهب في دبي؛ إذ تجاوزت قيمة المعاملات المالية المسجلة عبر منصة (ترايد فلو) 2.6 تريليون دولار، من خلال 1.8 مليون معاملة منذ عام 2014، بينما تستهدف مبادرة (فينيكس) الربط بين الأصول المادية والتمويل وتقنيات (البلوك تشين)، بما يعزز فرص رقمنة الذهب وطرح منتجات استثمارية رقمية خاضعة للتنظيم».

رقمنة سوق الذهب

وقال ديفيد تايت، الرئيس التنفيذي لمجلس الذهب العالمي: «إن رقمنة سوق الذهب عالمياً قد تستقطب طلباً استثمارياً إضافياً يصل إلى 700 مليار دولار، يأتي نحو 65 % منه من مستثمرين جدد، بينما تتراوح القيمة الحالية لسوق منتجات الذهب الرقمية بين 45 و55 مليار دولار». مضيفاً أن الإمارات تمثل سوقاً واعدة للذهب الرقمي؛ إذ أظهر استطلاع أجراه المجلس، شمل نحو ألفي مستثمر في الدولة، أن 63 % منهم يمتلكون الذهب بأحد أشكاله، و15 % يمتلكون الذهب الرقمي بالفعل، بينما أبدى 71 % استعدادهم للنظر في الاستثمار في الذهب خلال الاثني عشر شهراً المقبلة.

واستندت إيزابيل شتراوس-كان، المسؤولة السابقة رفيعة المستوى في البنك الدولي وبنك فرنسا، في كلمتها الرئيسية إلى خبرتها في العمل لدى البنوك المركزية وإدارة الاحتياطيات السيادية والأسواق المالية الدولية. وسلّطت الضوء على الدور المتنامي للبنوك المركزية في تعزيز الطلب العالمي على الذهب، مشيرةً إلى أنها تستحوذ حالياً على 17 % من إجمالي مخزون الذهب المستخرج عالمياً، مدعومة باستمرار تراكم احتياطياتها من الذهب منذ عام 2021.

كما استعرضت أبرز الدوافع وراء احتفاظ البنوك المركزية بالذهب، بما في ذلك دوره مخزناً للقيمة على المدى الطويل، وفعاليته في التحوّط من التضخم وتنويع المحافظ الاستثمارية، فضلاً عن أهميته في الحد من المخاطر الجيوسياسية.

وناقش المؤتمر، الذي انعقد تحت شعار «إعادة تشكيل أسواق المعادن الثمينة العالمية»، الدور المتنامي للذهب في النظام المالي الدولي، واستراتيجيات البنوك المركزية لإدارة احتياطياتها، وأساليب التمويل الجديدة والملكية الرقمية وتوثيق المنشأ. يُذكر أن مركز دبي للسلع المتعددة يضم أكثر من 1500 شركة تعمل في قطاع الذهب والمعادن الثمينة، تستفيد من منظومة متكاملة للتخزين والتمويل وتسجيل الملكية والتداول، تربط المنتجين والمصافي والتجار والمستثمرين بالأسواق الدولية.