





بلغت قيمة تجارة دبي الخارجية من الذهب تريليون درهم (272 مليار دولار) خلال عام 2025، بنمو ناهز 60 %، فيما سجلت بورصة دبي للذهب والسلع 2.3 مليون عقد منذ بداية عام 2026، بقيمة إجمالية تجاوزت 57.7 مليار دولار، بنمو 32 % في حجم التداولات و46 % في قيمتها مقارنة بعام 2025.



تعزيز سلسلة القيمة

وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول لمركز دبي للسلع المتعددة: إن المرحلة المقبلة من نمو دبي في قطاع المعادن الثمينة ستعتمد على الخدمات المالية المرتبطة بالقطاع بقدر اعتمادها على كميات الذهب التي تمر عبر الإمارة، إذ تستهدف استراتيجية دبي للذهب تعزيز سلسلة القيمة بأكملها، بدءاً من التوريد والتكرير والتداول والتخزين، وصولاً إلى التمويل والتسعير والترميز الرقمي وتجارة التجزئة.

وأضاف أحمد بن سليم، خلال فعاليات الدورة الرابعة عشرة من مؤتمر دبي للمعادن الثمينة، أن دبي تحظى بثقة متزايدة من الدول المنتجة للذهب، خصوصاً في أفريقيا، إذ بات المنتجون، ولا سيما العاملون في قطاع التعدين الحرفي والصغير، يبدون ثقة بدبي تفوق المراكز التقليدية لتجارة الذهب، نتيجة عقود من الاستثمارات في البنية التحتية وتطوير الأطر التشريعية والرقابية وتعزيز الشفافية.



التسوية الفورية

وأطلقت بورصة دبي للذهب والسلع في يونيو الماضي عقد الذهب الفوري «T+0»، وهو أول عقد منظم من نوعه في المنطقة يتيح تداول الذهب وتسويته عبر التسليم الفعلي في اليوم ذاته، إذ تجاوز حجم تداولاته منذ إطلاقه 2.6 طن من الذهب، جرت تسوية نحو 2.4 طن منها عبر التسليم الفعلي، فيما جرى ربط العقد في أكتوبر الماضي بالسعر المرجعي الصباحي للذهب الصادر عن رابطة سوق السبائك في لندن، بما يعزز السيولة والشفافية ويحد من مخاطر التعاملات.



رقمنة الذهب

وتجاوزت قيمة المعاملات المالية المسجلة عبر منصة «تريد فلو» التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة 2.6 تريليون دولار، من خلال 1.8 مليون معاملة منذ عام 2014، فيما تستهدف مبادرة «فينيكس» الربط بين الأصول المادية والتمويل وتقنيات «البلوك تشين»، وتوظيف التكنولوجيا المالية والأصول الرقمية ورؤوس الأموال المؤسسية لتلبية الاحتياجات التجارية.

ويرى بن سليم أن قطاع الذهب لم يستغل بعد كامل إمكاناته الاقتصادية والمالية، خصوصاً في مجالات استخدام الذهب ضماناً للتمويل، والتمويل الهيكلي والتحوط والاستثمارات المؤسسية، فلم يعد السؤال يتعلق بالاختيار بين الذهب والأصول الرقمية، وإنما بمدى سرعة رقمنة الذهب وطرح منتجات استثمارية رقمية مرتبطة به وخاضعة للتنظيم.



أرقام قياسية

وتتطلع مصافي الذهب في الإمارات، بحسب بن سليم، إلى تسجيل أرقام قياسية عالمية، على غرار الإنجاز الذي حققته دار سك العملة الأسترالية «بيرث مينت»، بالتعاون مع تسع شركات تعدين، بإنتاج أكبر سبيكة ذهب في العالم، بوزن 521 كيلوغراماً ودرجة نقاء بلغت 99.999 %، وتسجيلها في موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية في يوليو الماضي.



فرص استثمارية

وتبرز فرص كبيرة لتطوير المنتجات الاستثمارية المرتبطة بالذهب والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية، في ظل محدودية المعروض منها عالمياً، مقابل تزايد الطلب عليها في أسواق عدة، أبرزها ماليزيا وإندونيسيا والهند والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. واستعرض بن سليم تجربة المركز في جمع 200 مليون دولار عبر إصدار صكوك مرتبطة بالذهب، لتمويل إنشاء أبراج الذهب والفضة والألماس.

وفي إطار تعزيز كفاءة بورصة دبي للألماس والثقة في تعاملاتها، جرى توقيع اتفاقية مع محاكم مركز دبي المالي العالمي، تتيح لأعضاء البورصة مساراً إضافياً لتسوية النزاعات التجارية، إلى جانب آليات التحكيم المعمول بها وفق لوائح الاتحاد العالمي لبورصات الألماس.