

أعلنت شركة «نايت فرانك» للاستشارات العقارية عن إتمام صفقة تأجير شقة سكنية فاخرة في مشروع «مرسى العرب للمساكن الخاصة» بمنطقة جميرا في دبي، بقيمة إجمالية بلغت 9 ملايين درهم، لمدة عامين، ما يعادل 4.5 ملايين درهم سنوياً، في صفقة تعكس الطلب على العقارات السكنية فائقة الفخامة في المواقع الساحلية المتميزة بالإمارة.

وأوضحت الشركة، عبر حسابها الرسمي على منصة «إنستغرام»، أن الشقة تضم ثلاث غرف نوم، وتتمتع بموقع استثنائي على الواجهة البحرية، مع إطلالات بانورامية على الخليج العربي وفندق برج العرب والساحل الممتد لمدينة دبي.

وتبلغ المساحة الداخلية للشقة نحو 3500 قدم مربعة، إضافة إلى مساحة خارجية خاصة تبلغ نحو 2000 قدم مربعة، تضم مسبحاً خاصاً، ليصل إجمالي المساحات الداخلية والخارجية إلى نحو 5500 قدم مربعة.

وتتميز الوحدة السكنية بتصميماتها الداخلية الفاخرة ومساحاتها الواسعة ومستوى عالٍ من الخصوصية، إلى جانب موقعها ضمن أحد أبرز المشاريع السكنية المطلة على الواجهة البحرية في منطقة جميرا.