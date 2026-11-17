ماجد الجوكر:

71 مليون مسافر متوقعون في مطار دبي الدولي خلال 2026

وتيرة التعافي تتفاوت بين الناقلات وطيران الإمارات تجاوز 90 %

استهداف تطبيق «السجاد الأحمر» في المبنى 1 خلال الربع الثاني من 2027



كشف ماجد الجوكر، الرئيس التنفيذي للعمليات في مطارات دبي، عن افتتاح منطقة جديدة مخصصة لخدمة رحلات الترانزيت في مطار دبي الدولي، تقع بين الكونكورس «بي» و«سي»، مشيراً إلى بدء تشغيلها برحلة تابعة لطيران الإمارات، وبقدرة تشغيلية تتيح التعامل مع 7 رحلات في وقت واحد، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة العمليات وتطوير مرافق المطار.

ماجد الجوكر

وقال الجوكر، في تصريحات صحفية: إن المنطقة افتُتحت اليوم وبدأت استقبال رحلات طيران الإمارات، موضحاً أنها تضم بوابات ومطاعم وصالات انتظار، بما يوفر مرافق متكاملة لخدمة المسافرين العابرين. وأضاف أن عدد الركاب الذين يمكن للمنطقة خدمتهم يتوقف على سعة الطائرات المستخدمة، إذ تختلف أعداد المسافرين بين الطائرات الكبيرة، مثل إيرباص A380، والطائرات الأصغر حجماً، فيما تصل قدرتها التشغيلية إلى خدمة سبع رحلات بالتزامن.

وأوضح أن مطارات دبي تواصل تنفيذ أعمال تطوير في عدد من المناطق داخل المطار، بالتوازي مع تسريع إجراءات السفر ورفع كفاءة نقاط الخدمة، بما يدعم الطاقة الاستيعابية ويعزز انسيابية الحركة ويحسن تجربة المسافرين.

71 مليون مسافر خلال 2026

وتوقع الجوكر أن تصل حركة المسافرين عبر مطار دبي الدولي إلى نحو 71 مليون مسافر خلال عام 2026، استناداً إلى الأرقام المتاحة ومؤشرات الحركة التي رصدتها المؤسسة خلال الربع الثالث والفترة الممتدة من أبريل إلى أغسطس.

وأشار إلى أن مستوى تعافي حركة المسافرين في المطار يدور حالياً بين 70 و75 % مقارنة بمستويات ما قبل الأحداث التي شهدتها المنطقة، لافتاً إلى تفاوت وتيرة التعافي بين شركات الطيران.

وأوضح أن التعافي لدى طيران الإمارات تجاوز 90 %، ووصل لدى «فلاي دبي» إلى أكثر من 80 %، في حين بقي دون 60 % لدى شركات الطيران الأجنبية، وهو ما ينعكس على المعدل الإجمالي لتعافي الحركة في المطار.

استقرار الأوضاع

وفي ما يتعلق بعودة شركات الطيران التي أوقفت أو قلصت عملياتها، أفاد الجوكر بأن لقاءات ونقاشات إيجابية جرت مع عدد من الناقلات خلال فعالية «روتس» العالمية، مع توقع عودة شركات خلال الأشهر المقبلة، مؤكداً أن توقيت هذه العودة يرتبط بتطور الأوضاع في المنطقة.

وأعرب عن ثقته بأن استقرار الأوضاع سيسهم في عودة معظم الشركات بأسرع وقت ممكن، مستشهداً بتجربة التعافي عقب جائحة «كورونا»، حين استعادت حركة الطيران عافيتها بوتيرة تجاوزت التوقعات التي كانت تشير إلى احتمال استغراق التعافي فترة أطول. ولم يحدد الجوكر عدداً للشركات المتوقع عودتها.

موسم الشتاء

وتوقع الجوكر أن تسهم العوامل الموسمية في دعم حركة المسافرين خلال الربع الأخير من العام، الذي يشهد عادة نشاطاً متزايداً مع الإجازات الموسمية، وارتفاع وتيرة المؤتمرات والمعارض والفعاليات في دبي، إلى جانب موسم الشتاء واحتفالات الميلاد ورأس السنة.

وأوضح أن نسبة إشغال الرحلات بلغت نحو 74%، متوقعاً ارتفاعها في حال استمرار الهدوء في المنطقة، مدفوعة بزخم الطلب الموسمي خلال الأشهر المتبقية من العام. وربط تطور السعة المتاحة ضمن الجدول الشتوي باستقرار الأوضاع، وما يتيحه ذلك من مجال أمام شركات الطيران لتوسيع عملياتها.

توسيع تجربة «السجاد الأحمر»

وكشف الجوكر عن بدء العمل مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي لبحث توسيع تجربة «السجاد الأحمر» إلى مبنى المسافرين رقم 1، مع استهداف بدء تطبيقها على شركات طيران محددة خلال الربع الثاني من عام 2027.

وقال إن اجتماعاً عُقد مع الجهات المعنية خلال الأسبوع السابق للقاء لبحث آلية التنفيذ، موضحاً أن التحدي الرئيس يتمثل في تعدد أنظمة إجراءات المسافرين التي تستخدمها شركات الطيران العاملة في المبنى.

وأضاف أن أنظمة بعض الناقلات الكبرى تتمتع بتوافق أكبر مع نظام التحكم بالمغادرة «DCS» المستخدم لدى المطار، ما قد يتيح البدء بهذه الشركات، على أن يجري توسيع نطاق التجربة لاحقاً. وأكد جاهزية نظام مطارات دبي للاستخدام، مشيراً إلى أن استكمال التنفيذ يتطلب تحقيق التوافق التقني مع أنظمة شركات الطيران.

التقنيات تعزز انسيابية الحركة

وفي ما يتعلق بدور الممرات الذكية والتقنيات البيومترية في تطوير تجربة السفر، أكد الجوكر أن تسريع الإجراءات في أي نقطة داخل المطار ينعكس مباشرة على انسيابية حركة المسافرين، فيما يسهم رفع الكفاءة التشغيلية لنقاط الخدمة في تعزيز الطاقة الاستيعابية.

وأوضح أن التركيز ينصب على جعل إجراءات السفر أكثر سرعة وسهولة، بما يتيح للمسافرين وقتاً أطول للاستفادة من المطاعم والمرافق والخدمات المتاحة داخل المطار، مؤكداً أن كل تحسين في سرعة إنجاز الإجراءات يدعم كفاءة العمليات ويرتقي بتجربة السفر.