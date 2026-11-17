



يتصدر الذهب خيارات المستثمرين في الإمارات، إذ يمتلك 63 % من المستثمرين المعدن الأصفر بأشكاله المختلفة، متفوقاً على حسابات الادخار بنسبة 39 %، والعملات المشفرة 33 %، والعقارات 26 %، والأسهم 23 %، فيما أبدى 71 % استعدادهم للنظر في الاستثمار بالذهب خلال الأشهر الـ12 المقبلة، وفقاً لتقرير حديث صادر عن مجلس الذهب العالمي، بعنوان «الاستثمار في الذهب في دولة الإمارات». وكشف التقرير عن ارتفاع نسبة امتلاك الذهب بين النساء إلى 76 %، مقابل 58 % لدى الرجال، فيما سجل المقيمون الآسيويون أعلى معدلات الامتلاك بين مختلف الجنسيات بنسبة 67 %.

وتتصدر المجوهرات والسبائك والعملات الذهبية أشكال الاستثمار في المعدن الأصفر، إذ يمتلك 27 % من المستثمرين مجوهرات من الذهب الخالص، و24 % السبائك أو العملات الذهبية، فيما تتوسع أدوات الاستثمار الحديثة، إذ يمتلك 15 % الذهب الرقمي، ويستثمر 11 % عبر خطط تراكم الذهب، و10 % في صناديق الذهب المتداولة.

الاستثمار الرقمي

ورغم أن المنتجات الرقمية أقل انتشاراً مقارنة بأشكال الذهب التقليدية، فإنها تستقطب مستثمرين أكثر انتظاماً في عمليات الشراء، إذ يستثمر 59 % من مشتري الذهب الرقمي و57 % من مستثمري صناديق الذهب المتداولة، ممن دخلوا السوق أخيراً، مرة واحدة شهرياً على الأقل، مقابل 28 % من مستثمري السبائك والعملات الذهبية، و23 % من مستثمري المجوهرات. وتتباين نظرة المستثمرين إلى المخاطر باختلاف أدوات الاستثمار، إذ يرتبط الذهب المادي لديهم بالأمان وسهولة الشراء والبيع، فيما ينظرون إلى الذهب الرقمي وصناديق الذهب المتداولة باعتبارها أقرب إلى الأسهم والعملات المشفرة من حيث مستويات المخاطر.

دوافع الشراء

وتتصدر توقعات الأسعار دوافع الاستثمار في الذهب بالإمارات، إذ أدرجها 42 % ممن اشتروا المعدن الأصفر أخيراً ضمن أهم ثلاثة أسباب للشراء، فيما أشار 36 % إلى سهولة شرائه وبيعه من أي مكان. وفي المقابل، تحد المخاوف المرتبطة بتأثير التطورات الجيوسياسية والاقتصادية وتقلبات الأسعار، إلى جانب تفضيل أدوات استثمارية أخرى، من إقبال بعض المستثمرين على الذهب. ويتصدر المستشارون الماليون قائمة المصادر الأكثر موثوقية لدى المستثمرين عند اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، يليهم أفراد العائلة، فيما تحظى وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الاستثمار بحضور واسع كمصادر للمعلومات، بينما تشكل البنوك والمؤسسات المالية القناة الأكثر شيوعاً لشراء الذهب بين من اشتروه خلال العام الماضي.

الذهب المادي

وقالت ليزا فاينيو، رئيسة السياسات والشؤون الخارجية لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في مجلس الذهب العالمي: إن الذهب يشكل عنصراً رئيسياً في المشهد الاستثماري بالإمارات، إذ لا يزال الذهب المادي يشكل الركيزة الأساسية للامتلاك، فيما تتيح المنتجات الرقمية فرصاً للاستثمار بوتيرة أكثر انتظاماً. وأضافت أن قوة الإقبال على الذهب لا تعني غياب التحديات، إذ يتطلع المستثمرون إلى فهم أوضح لآليات عمل منتجات الذهب وطرق شرائها وبيعها والتكاليف المرتبطة بها، ما يتيح للقطاع فرصة لتعزيز الوعي بالدور الاستراتيجي للمعدن الأصفر ضمن المحافظ الاستثمارية.