

عاودت أسعار الذهب في الإمارات الارتفاع خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد سلسلة من التراجعات، إذ سجل سعر غرام الذهب عيار 24 ارتفاعاً طفيفاً بمقدار درهم واحد، فيما استقرت أسعار الفضة عند مستوياتها السابقة.

وارتفع سعر غرام الذهب عيار 24 إلى 467 درهماً، مقابل 466 درهماً أمس، فيما صعد عيار 22 إلى 432.50 درهماً، مقابل 431.50 درهماً، بزيادة درهم واحد. وسجل عيار 21 نحو 414.50 درهماً، وعيار 18 نحو 355.50 درهماً. واستقر سعر غرام الفضة عند 5.63 دراهم، فيما بلغت الأونصة 174.98 درهماً.

الذهب

عيار 24: 467.00 درهماً

عيار 22: 432.50 درهماً

عيار 21: 414.50 درهماً

عيار 18: 355.50 درهماً

الفضة

الغرام: 5.63 دراهم

الأونصة: 174.98 درهماً

الكيلوغرام: 5625.73 درهماً