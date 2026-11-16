سوق دبي فوق 6200 نقطة مجدداً بمكاسب 1.9 مليار درهم





صعد مؤشر سوق دبي المالي فوق مستوى 6200 نقطة مجدداً، مرتفعاً بنسبة 0.23%، أو ما يعادل 14.4 نقطة، مسجلاً 6212.27 نقطة، رابحاً مكاسب جاوزت 1.9 مليار درهم، بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعات البنوك والعقارات والمرافق العامة.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 1.048 تريليون درهم في نهاية جلسة الجمعة الماضي، وصولاً إلى 1.050 تريليون درهم بنهاية جلسة الاثنين.

وقاد سهما «دبي الإسلامي» و«إعمار للتطوير» ارتفاعات 25 سهماً في سوق دبي، في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من السيولة بـ335.9 مليون درهم مستقراً عند 12.3 درهماً، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بأكثر من 95.9 مليون درهم، ليغلق عند 35.84 درهماً.

وصعدت أسهم سكون للتأمين 11.9%، وأجيليتي للمخازن 10.7%، والرمز 9.95%، وتيكوم 4.1%، جي إف إتش 3.4%، فيما انخفضت أسهم الصناعات الوطنية 4.8%، وأمان 1.91%، والأنصاري للخدمات المالية 1.7%، وبنك المشرق 1.66%، وتعاونية الاتحاد 1.4%.

واتجه المستثمرون الأجانب (العرب وغير العرب) نحو الشراء بصافي استثمار 44.2 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 532.7 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 488.5 مليون درهم.

سوق أبوظبي

كذلك، صعد مؤشر سوق أبوظبي العام «فادجي» 0.16% عند مستوى 9682.77 نقطة.

وتصدر «أبوظبي الأول» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بنحو 136.13 مليون درهم، تلاه «أدنوك للإمداد»، جاذباً 124.75 مليون درهم، ثم «العالمية القابضة» بسيولة 100.1 مليون درهم.

وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم العين اﻷهلية للتأمين 14.98% بالحد الأقصى، وسبيس42 9.76 %، وطيران أبوظبي 8.44%، وتو بوينت زيرو 2.5%، وإن إم دي سي إنيرجي 2.35%.

في المقابل، تراجعت أسهم دار التمويل 4.9%، والبنك العربي المتحد 4.76%، ودار التأمين 4.58%، وأبوظبي الوطنية للاستثمار 3.2%، وإنفستكورب كابيتال 2.84%.

صفقات كبيرة

وشهد سوقا دبي وأبوظبي الماليان تنفيذ 6 صفقات كبيرة على أسهم كل من شركة مجموعة تو بوينت زيرو، واتحاد إنيرجي القابضة بقيمة إجمالية 595.2 مليون درهم، إذ تم تنفيذ الصفقات على 165 مليون سهم من أسهم مجموعة تو بوينت زيرو، و3 صفقات على 94.7 مليون سهم من أسهم اتحاد إنيرجي القابضة.

الأسواق العربية

على مستوى البورصات العربية، شهدت أغلب المؤشرات ارتفاعاً في الأداء، إذ ارتفع «تاسي» السعودي 0.06%، والكويتي 0.23%، والقطري 2.63%، ومسقط 0.28%، فيما تراجعت بورصة البحرين 0.30%، وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر بورصة مصر 0.02%.

السعودية

وتفصيلاً، أنهى مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) جلسة الاثنين على ارتفاع بنسبة 0.1% ليغلق عند 10264 نقطة (+6 نقاط)، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.6 مليارات ريال.

وارتفع سهم الأهلي السعودي بنسبة 0.8%، وسهم أرامكو السعودية بنسبة 0.2%.

وقفز سهم الإعادة السعودية بنسبة 8.6% إلى 26.82 ريالاً، بعد إعلان الشركة توقعها أن يسهم رفع الحد الأدنى لنسبة عرض أقساط إعادة التأمين في السوق المحلي في زيادة إيرادات إعادة التأمين بأكثر من 5%.

وصعد سهم رؤوم بنسبة 5.6%، وسهم المسار الشامل بنسبة 2.3%، وهرفي للأغذية بنسبة 5.5%، والكابلات السعودية بنسبة 2.7%.

في المقابل، تراجع سهم مصرف الراجحي بنسبة 0.6%، كما هبط سهم معادن بنسبة 0.9%.

وأغلق سهم أسلاك عند 17.67 ريالاً (-9.6 %)، كما انخفض سهم البابطين بنسبة 2.6% إلى 52.90 ريالاً، وسهم الحمادي بنسبة 0.8% إلى 21.88 ريالاً، عقب نهاية أحقية توزيعات نقدية.

وتراجع سهم التعمير بنسبة 3% إلى 15.80 ريالاً، وانخفض سهم مدينة المعرفة بنسبة 2.6% إلى 20.21 ريالاً.

مصر

تباينت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات جلسة الاثنين، فيما خسر رأس المال السوقي 51.785 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 4.146.881 تريليونات جنيه.

وصعد المؤشر الرئيسي لبورصة مصر «إيجي إكس 30» 0.02% ليغلق عند مستوى 52199 نقطة، فيما تراجع مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» 0.02% ليغلق عند مستوى 64710 نقاط، بينما زاد مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» 0.01% ليغلق عند مستوى 24357 نقطة.

وخسر مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» 3.76% ليغلق عند مستوى 18028 نقطة، بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» 2.88% ليغلق عند مستوى 24023 نقطة.

الأردن

انخفضت البورصة الأردنية بفعل عمليات بيع في أسهم قيادية، وسط ⁠سيولة جيدة.

وأغلق المؤشر العام للأسهم منخفضاً بنسبة 0.41% إلى 4030 نقطة، وفي قطاع الخدمات بنسبة 0.82 بالمئة، وفي قطاع الصناعة بنسبة 0.73 بالمئة، وفي القطاع المالي بنسبة 0.15 بالمئة.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، فقد أظهرت 14 شركة ارتفاعاً بأسعار أسهمها، و60 شركة أظهرت انخفاضاً بأسعار أسهمها.