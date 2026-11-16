الإمارات تتصدر أسواقاً عالمية في نمو تجارة التجزئة بالمطارات

تصدرت الإمارات أسواقاً عالمية في النمو المتوقع لتجارة التجزئة بالمطارات، بمعدل سنوي مركب يبلغ 10.5 %، خلال الفترة من 2026 إلى 2036، وفق تقرير مؤسسة «فيوتشر ماركت إنسايتس»، متقدمة على السعودية والبرازيل وكوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة وإسبانيا والمملكة المتحدة، ضمن مقارنة شملت ثماني دول.

وبحسب التقرير، الذي حصلت «البيان» على نسخة منه، تتقدم الإمارات على متوسط النمو العالمي بفارق 2.3 نقطة مئوية، مع توقعات بنمو السوق المحلية 10.5 %، مقابل 8.2 % عالمياً، مدفوعة بتوسع مرافق الترانزيت في دبي وأبوظبي، وتزايد تدفقات المسافرين بين القارات، وتصاعد الطلب على المنتجات الفاخرة والعطور والهدايا داخل مباني المطارات.

وأدرج التقرير «سوق دبي الحرة» ضمن أبرز الشركات العاملة في القطاع عالمياً، مشيراً إلى عملياتها في مطاري دبي الدولي وآل مكتوم الدولي، وإلى أهمية مراكز الطيران الكبرى في دعم المبيعات، بفضل كثافة حركة المسافرين، وتنوع وجهاتهم واحتياجاتهم الشرائية.

زخم الترانزيت

وأوضح التقرير أن سوق الإمارات تستفيد من تشغيل الرحلات العابرة للقارات على مدار الساعة، إذ تدعم موجات وصول ومغادرة الطائرات عريضة البدن تدفق مسافري الترانزيت، وتوفر فرصاً مستمرة للتسوق بين الرحلات.

وأشار إلى أن الذهب والساعات وعطور العود تمثل عناصر جذب في المتاجر الإماراتية، فيما يعزز تنوع الجنسيات أهمية توفير مستشارين للمبيعات يتحدثون لغات متعددة، وتشكيلات من المنتجات، تتناسب مع اختلاف الأذواق والقدرات الشرائية.

وبحسب تحليل المؤسسة يرتبط نمو المبيعات بقدرة المشغلين على تحويل الوقت الذي يقضيه المسافر داخل مبنى المطار إلى فرص شراء، من خلال تحسين توزيع المتاجر، وتقديم المنتجات الحصرية، وتسهيل الدفع والاستلام.

توسع عالمي

وقدّر التقرير حجم السوق العالمية لتجارة التجزئة في المطارات بنحو 39.5 مليار دولار خلال 2026، مقارنة مع 36.5 مليار دولار في 2025، متوقعاً ارتفاعها إلى 86.9 مليار دولار بحلول 2036، بزيادة قدرها 47.4 مليار دولار خلال عشر سنوات، لتصل إلى أكثر من مثلي مستواها المقدّر للعام الجاري.

وتشمل تقديرات السوق مبيعات السلع المعفاة من الرسوم والخاضعة لها داخل مباني المسافرين، ومنها العطور ومستحضرات التجميل والأزياء والساعات والمجوهرات والحلويات والإلكترونيات ومستلزمات السفر، ولا تشمل مبيعات تذاكر الطيران أو إيرادات مواقف السيارات أو المتاجر المعفاة من الرسوم خارج المطارات، كما تستبعد خدمات المطاعم المستقلة داخل المباني.

الوقت والإنفاق

وأبرز التقرير الدور الاقتصادي لتسريع إجراءات السفر، موضحاً أن البوابات الإلكترونية وأنظمة التحقق البيومتري يمكن أن تقلص فترات الانتظار، وتمنح المسافرين وقتاً أطول لتصفح المتاجر قبل التوجه إلى بوابات الصعود، وتوقّع ارتفاع متوسط الإنفاق على التجزئة لكل مسافر مغادر من 7.75 دولارات في 2026 إلى 11.29 دولاراً بحلول 2036، بالتوازي مع تطوير المساحات التجارية، وتحسين تجربة التسوق.

وتحافظ المتاجر التي يمر المسافرون عبرها في طريقهم إلى البوابات على الدور الأكبر في المبيعات، بحصة متوقعة تبلغ 74 % من قيمة قنوات الشراء في 2026، وفق التقرير، مستفيدة من عرض المنتجات مباشرة، وإتاحة تجربتها، والشراء الفوري.

قنوات رقمية

ورجّح التقرير ارتفاع حصة الطلب المسبق رقمياً، والاستلام من المطار من نطاق يتراوح بين 10 و12.5 % من مبيعات المتاجر في 2026، إلى ما بين 24 و28 % بحلول 2036.

ويتيح هذا النمو للمشغلين الوصول إلى المسافر قبل دخوله المطار، عبر التطبيقات وبرامج الولاء، مع توفير خيارات لاستلام المشتريات من نقاط مخصصة، بما يخدم المسافرين الذين يفضلون التخطيط المسبق أو يملكون وقتاً محدوداً بين الرحلات.

وعلى مستوى الأسواق الثماني الواردة في المقارنة جاءت السعودية بعد الإمارات بنمو سنوي مركب متوقع يبلغ 9.8 %، بدعم من توسعات مطارات الرياض وجدة وحركة السياحة والحج والعمرة، تلتها البرازيل بنسبة 9.2 %، ثم كوريا الجنوبية بنحو 9.1 %، وسجلت اليابان نمواً متوقعاً يبلغ 8.8 %، والولايات المتحدة 8.6 %، وإسبانيا 8.5 %، والمملكة المتحدة 8.1 %، مع اختلاف محركات النمو بين تطوير مباني المسافرين، والإنفاق السياحي، وتوسع خدمات الطلب الرقمي والتسوق المُعفى من الرسوم.