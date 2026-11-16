«اتصالات» تطلق منصة للذكاء الاصطناعي السيادي في 20 سوقاً

أعلنت شركة «اتصالات» خلال فعالية أقيمت، أمس، في بلوواترز دبي، إطلاق منصة «اتصالاتAIO» المتكاملة للذكاء الاصطناعي، بهدف تسريع تطوير الذكاء الاصطناعي السيادي في 20 سوقاً، بالتزامن مع خطط لرفع سعة مراكز البيانات إلى 200 ميغاواط في المرحلة الأولى، وزيادة سعة الاتصال الدولي إلى 500 تيرابت في الثانية، واكتمال بناء شبكة جديدة للذكاء الاصطناعي بطول يتجاوز 5 آلاف كيلو متر، في خطوة تعزز تحول الشركة من مزود لخدمات الاتصالات إلى شريك عالمي في تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

ويقصد بالذكاء الاصطناعي السيادي هو قدرة دولة ما على تطوير وتشغيل وإدارة أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، باستخدام بنية تحتية وبيانات وقدرات تقنية تخضع لسيطرتها، بما يضمن استقلالية قراراتها الرقمية وحماية بياناتها وأمنها الوطني، وتقليل اعتمادها على الشركات والتقنيات الأجنبية.

وتُعد المنصة هي الأولى من نوعها في قطاع الاتصالات؛ إذ توفر منظومة متكاملة، تغطي سلسلة القيمة الكاملة للذكاء الاصطناعي، بدءاً من البنية التحتية والحوسبة والاتصال، وصولاً إلى تطوير التطبيقات الذكية وتشغيلها، بما يتيح للمؤسسات الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي من دون الحاجة إلى بناء أنظمة مستقلة مرتفعة التكلفة.

استراتيجية الإمارات

شهدت الفعالية جولة تعريفية، اطلع خلالها الحضور على 10 تقنيات، وحلول متكاملة، ترتكز على بنية تحتية عالمية للحوسبة والاتصال ومراكز البيانات، وتشمل الحوسبة السيادية والشبكات المتقدمة والروبوتات والطائرات المسيّرة، ووكلاء الذكاء الاصطناعي، إلى جانب استعراض تطبيقات عملية لهذه التقنيات في تطوير الخدمات الحكومية، ورفع الكفاءة التشغيلية للشركات والمؤسسات.

وقد أكد عبدالله الأحمد - الرئيس التنفيذي لقطاع الحكومة وكبار الشخصيات في «اتصالات» - أن إطلاق المنصة يأتي دعماً لاستراتيجية الإمارات في تسريع تبني الذكاء الاصطناعي، خصوصاً في القطاع الحكومي، وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.

مشيراً إلى أنها تستهدف ترشيد الاستثمارات، والتكاليف المرتبطة بالتقنيات المتقدمة، وتمكين الجهات الحكومية والشركات من الاستفادة من بنية تحتية وطنية متكاملة وآمنة.

وأوضح الأحمد أن الشركة تعمل على تعزيز قدراتها في الحوسبة والشبكات والأمن السيبراني، بما يعزز السيادة الرقمية والاستقلالية التكنولوجية، ويتيح للجهات الحكومية والشركات تطوير خدماتها من دون الحاجة إلى استثمارات منفردة ضخمة في البنية التحتية، والمنصة تستهدف مختلف الجهات الحكومية والشركات الكبيرة والمتوسطة.

مؤكداً أهمية الشراكات الاستراتيجية بين المؤسسات لتسريع تبني الذكاء الاصطناعي، باعتباره تحولاً يتطلب تكامل الجهود والاستثمارات، وتشمل المبادرة تأهيل الكوادر الوطنية من خلال برامج تعليمية وشهادات متخصصة في الذكاء الاصطناعي، لتعزيز فرص توظيف المواطنين في هذا القطاع الحيوي.

شبكة متطورة

وكشفت الشركة عن اكتمال بناء الشبكة الجديدة للذكاء الاصطناعي وجاهزيتها للعمل، بما يتيح تقليص زمن نقل بيتابايت واحد من البيانات من نحو 200 ساعة إلى 6 ساعات، وفقاً للعرض المقدم خلال الفعالية؛ الأمر الذي يسهم في خفض التكاليف التشغيلية، وتحسين كفاءة استخدام الموارد الحوسبية، ويفتح مجالات جديدة للإيرادات من خدمات نقل البيانات والحوسبة المتقدمة، كما أن المنصة تتيح للمؤسسات تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتخصيصها، وتشغيلها عبر واجهة موحدة، مع التحكم في صلاحيات الوصول، ومراقبة تكاليف الاستخدام، والاستفادة من خدمات التخزين والحوسبة السحابية ضمن بيئة آمنة، تحافظ على سيادة البيانات.

واستعرضت «اتصالات» تطبيقات للذكاء الاصطناعي تستهدف أتمتة العمليات المؤسسية، من بينها معالجة 70 % من استفسارات العملاء، وتقليص الوقت اللازم لإجراءات المشتريات بنحو 70 %، وتحقيق دقة تتجاوز 80 % في توصيات الشراء، إلى جانب خفض مدة إطلاق المنتجات البسيطة بنسبة تصل إلى 80 %، والمنتجات المعقدة بنحو 40 %، وفقاً للأمثلة التطبيقية التي عرضتها الشركة، بما يعكس الفرص الاقتصادية لرفع الإنتاجية، وخفض النفقات التشغيلية.

وتستند خطط التوسع في الذكاء الاصطناعي إلى قاعدة عملاء المجموعة، التي بلغت 254.8 مليون مشترك بنهاية الربع الثالث من العام الجاري 2026، بنمو 29.4 %، بينما ارتفع عدد مشتركي «اتصالات الإمارات» إلى 16.5 مليون مشترك، بزيادة 5.2 %، وسجلت المجموعة إيرادات موحدة بلغت 57.8 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بنمو 10 %، في حين وصلت إيرادات الربع الثالث من العام إلى 19.5 مليار درهم، بزيادة 6.9 %؛ ما يعكس اتساع نطاق أعمال المجموعة.tttttttt