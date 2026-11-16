غرفة التجارة تعلن تفاصيل جائزة «رأس الخيمة للإبداع»



أعلنت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة إطلاق الدورة الثانية من جائزة «رأس الخيمة للإبداع»، بفئتي «المأكولات والمشروبات» في دورتها الثانية، و«الحلول الذكية»، التي تُطرح للمرة الأولى، في خطوة تستهدف اكتشاف المواهب الوطنية، وتمكين أصحاب الأفكار المبتكرة من تأسيس مشاريعهم، وتحويلها إلى أنشطة اقتصادية مستدامة.

وجاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي عقدته الغرفة، لاستعراض تفاصيل الجائزة، التي تقام برعاية غرفة تجارة رأس الخيمة، وبالشراكة مع الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية «مجرى»، ورأس الخيمة العقارية، ومدينة رأس الخيمة للابتكار، وتنظمها مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، بالتعاون مع مركز رأس الخيمة للمعارض. وفتحت الغرفة باب الترشح أمام المواطنين والمواطنات في دولة الإمارات للفئتين، اعتباراً من 16 نوفمبر الجاري وحتى 10 يناير 2027، عبر الموقع الإلكتروني المخصص للجائزة، وعقب انتهاء التسجيل تتولى لجان التحكيم تقييم المشاركات، وفق معايير معتمدة، على أن تقام المرحلة النهائية في 25 يناير 2027، من خلال عروض طهي مباشر للمتأهلين في فئة «المأكولات والمشروبات»، ومقابلات شخصية للمرشحين في فئة «الحلول الذكية».



مزايا



وتتجاوز القيمة الإجمالية لجائزة فئة «المأكولات والمشروبات» مليون درهم، وتشمل منح الفائز موقعاً تجارياً في أبراج جلفار، ورخصة تجارية، مع الإعفاء من إيجار الموقع ورسوم الرخصة لمدة ثلاث سنوات، إلى جانب حزمة متكاملة من الخدمات التسويقية والترويجية والاستشارات القانونية، والدعم التقني لتطوير التطبيقات والمواقع الإلكترونية. وفي فئة «الحلول الذكية»، التي تنطلق للمرة الأولى، تتجاوز القيمة الإجمالية للجائزة 750 ألف درهم، وتشمل رخصة تجارية ومساحة مكتبية في مدينة رأس الخيمة للابتكار، مع الإعفاء من الرسوم لمدة ثلاث سنوات، فضلاً عن خدمات التسويق والترويج والاستشارات القانونية والدعم التقني، بما يساعد الفائز على تطوير ابتكاره، وتحويله إلى منتج أو خدمة قابلة للتطبيق في السوق.

وأكد محمد مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، أن إطلاق الجائزة يأتي انسجاماً مع توجهات القيادة الرشيدة في رأس الخيمة، بهدف توفير بيئة محفزة للمواهب الوطنية، وتعزيز ثقافة الإبداع والابتكار، من خلال مبادرات تتيح لأصحاب الأفكار الانتقال من مرحلة الابتكار إلى تأسيس المشاريع، والإسهام في النشاط الاقتصادي. وأشار إلى أن نجاح الدورة الأولى من فئة «المأكولات والمشروبات» شجعنا على إطلاق دورتها الثانية، بالتزامن مع استحداث فئة «الحلول الذكية»، بما يوسع نطاق الجائزة، ويمنح المبدعين والمبتكرين فرصاً جديدة لتطوير أفكارهم، والاستفادة من الممكنات، التي يوفرها مجتمع الأعمال في الإمارة.

وأوضح الدكتور راشد خلفان النعيمي، مدير عام غرفة تجارة رأس الخيمة، أن الشراكة مع الجهات الداعمة تتيح للفائزين الاستفادة من منظومة متكاملة من التسهيلات والخدمات على مدى ثلاث سنوات، تشمل مواقع العمل والإعفاءات والاستشارات والدعم التسويقي والتقني، بما يعزز فرص استمرارية المشاريع، وقدرتها على دخول السوق والنمو.

وأضاف: «إن الجائزة لا تقتصر على تكريم الأفكار المتميزة، بل توفر مساراً عملياً لتمكين أصحاب المواهب الوطنية من تأسيس مشاريعهم وتطويرها، وتعزيز مساهمتهم في تنويع اقتصاد الإمارة، ورفد بيئة الأعمال بمشاريع جديدة قائمة على الابتكار والقيمة المضافة».

وأكد محمد حسن السبب، نائب المدير العام لغرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، أن استحداث فئة «الحلول الذكية» يستهدف تمكين أصحاب الابتكارات التقنية من تطوير أفكارهم، وتحويلها إلى منتجات وحلول عملية، تستجيب لاحتياجات المجتمع والسوق، من خلال توفير بيئة حاضنة، تساعدهم على الانطلاق التجاري، والاستفادة من الخدمات والتسهيلات التي تقدمها مدينة رأس الخيمة للابتكار، مشيراً إلى أن الجائزة تستهدف المواطنين والمواطنات في دولة الإمارات، بهدف تحفيزهم على توظيف قدراتهم الإبداعية في ابتكار حلول ذات قيمة اقتصادية، من خلال توفير بيئة داعمة، تتيح لهم تطوير مشاريعهم، والانتقال بها من مرحلة الفكرة إلى التنفيذ، والاستفادة من البنية التحتية والخدمات والتسهيلات التي توفرها مدينة رأس الخيمة للابتكار، بما يعزز فرص نجاح مشاريعهم واستدامتها.

وأوضحت إيمان درويش الهياس، مدير مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، أن الدورة الأولى من الجائزة شهدت استقبال طلبات مشاركة من 600 مشروع وطني، بما يعكس حجم المواهب والأفكار الواعدة لدى رواد الأعمال المواطنين، وأهمية توفير منصات عملية لاحتضان هذه المبادرات وتطويرها، مشيرة إلى أن الدورة الجديدة تستهدف توسيع قاعدة المشاركة، واستقطاب المزيد من المشاريع الإبداعية.