3.2 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، اليوم الاثنين، 3.2 مليارات درهم تمت عبر 1188 صفقة.

وشهدت الدائرة تسجيل 793 مبايعة بقيمة 2.3 مليار درهم، منها 55 مبايعة لمبانٍ، و55 مبايعة لأراضٍ، و683 مبايعة لوحدات سكنية.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 684 مليون درهم تمت عبر 353 معاملة، منها 40 رهناً لمبانٍ، و52 رهناً لأراضٍ، و261 رهناً لوحدات سكنية، كما شهد السوق تسجيل 42 هبة بقيمة 247 مليون درهم.

ووفقاً لبيانات الدائرة، شهدت منطقة السطوة صفقة بيع لقطعة أرض سكنية بقيمة 135 مليون درهم، كما رهنت أرض في منطقة مرسى العرب بقيمة 125 مليون درهم.