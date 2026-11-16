الإمارات.. الذهب يواصل التراجع مع بداية الأسبوع



واصلت أسعار الذهب والفضة انخفاضها في الإمارات مع بداية تعاملات الأسبوع اليوم الاثنين، إذ تراجع سعر غرام الذهب عيار 24 بمقدار 5.50 دراهم مقارنة بختام تداولات الجمعة الماضية، ليهبط إلى 466 درهماً، مسجلاً خامس تراجع على التوالي، فيما انخفضت الفضة إلى 5.63 دراهم للغرام.

وتراجع سعر غرام الذهب عيار 24 إلى 466 درهماً، مقابل 471.50 درهماً الجمعة الماضية، فيما انخفض عيار 22 إلى 431.50 درهماً، مقابل 436.75 درهماً، بتراجع 5.25 دراهم. وسجل عيار 21 نحو 413.75 درهماً، وعيار 18 نحو 354.50 درهماً. وفي المقابل، تراجع سعر غرام الفضة إلى 5.63 دراهم، مقابل 5.89 دراهم الجمعة الماضية، فيما بلغت الأونصة 174.99 درهماً.



الذهب



عيار 24: 466.00 درهماً

عيار 22: 431.50 درهماً

عيار 21: 413.75 درهماً

عيار 18: 354.50 درهماً



الفضة



الغرام: 5.63 دراهم

الأونصة: 174.99 درهماً

الكيلوغرام: 5626.05 درهماً