270.8 مليار دولار استثمارات إماراتية في الأسهم الأمريكية

بلغت حيازات المستثمرين المقيمين في الإمارات من الأسهم الأمريكية 270.8 مليار دولار بنهاية شهر أغسطس الماضي، بنمو سنوي يقارب 14 %، في مؤشر يعكس اتساع الحضور الاستثماري المنطلق من الدولة في الأسواق العالمية، مع تنامي الاهتمام بالفرص الدولية، خصوصاً في قطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والحوسبة السحابية.

خبراء ماليون أكدوا لـ «البيان» أن المستثمرين في الإمارات يتجهون بصورة متزايدة نحو تنويع محافظهم الاستثمارية عالمياً، مع اهتمام لافت بأسهم الشركات الأمريكية الكبرى وصناديق المؤشرات المتداولة والمنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وأظهر استطلاع شمل 1000 مستثمر فردي في الإمارات أن 58 % يتوقعون تحقيق أفضل العوائد طويلة الأجل في أسواق الشرق الأوسط، في حين يرى 65 % أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تقود سباق الذكاء الاصطناعي؛ ما يعكس ثقة المستثمرين بفرص النمو الإقليمية، بالتوازي مع تطلعهم إلى الاستفادة من التحولات التكنولوجية والفرص الاستثمارية في العالم.

مستثمرون أكثر انفتاحاً

يعلق حمزة دويك - رئيس قسم التداول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «ساكسو بنك» – قائلاً: أصبح المستثمرون في الإمارات أكثر انفتاحاً على الفرص الاستثمارية العالمية، مع تنامي توجههم نحو الأسواق الدولية.

وتعكس البيانات المنشورة حجم الحضور الاستثماري المتزايد للدولة في الساحة العالمية، مؤكداً أن شركات التكنولوجيا المدرجة في الولايات المتحدة الأمريكية تحظى بحضور لافت في هذه الاستثمارات؛ إذ تظهر انفيديا وأمازون ومايكروسوفت وأوراكل ضمن الشركات التي تتكرر في العينة المختارة.

ولا يقتصر الاهتمام على كبرى الشركات الأمريكية، بل يمتد إلى شركات عالمية مختصة في أشباه الموصلات، مثل «إيه إس إم إيل» و«تي إس إم سي».

ويشير ذلك إلى أن المستثمرين لا يركزون على الشركات العالمية الرائدة في قطاع التكنولوجيا فحسب، بل يتطلعون أيضاً إلى الشركات العاملة في مجالات مثل أشباه الموصلات والبنية التحتية الداعمة للقطاع التكنولوجي.

وأشار دويك إلى أن الاهتمام بالاستثمار الدولي المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية من الاتجاهات اللافتة الأخرى في بيانات «ساكسو»؛ إذ تظهر ضمن الحيازات المختارة منتجات استثمارية تتيح التعرض للأسهم المدرجة في مؤشر «ستاندرد أند بورز 500» والأسهم الأمريكية، والأسهم العالمية، وأسواق الأسهم الناشئة، بعد إخضاعها للفحص الشرعي.

وأضاف: ويكتسب هذا التوجه أهمية خاصة في المنطقة؛ إذ لا يتعارض تنويع الاستثمارات عالمياً بالضرورة مع الالتزام بمبادئ الاستثمار الإسلامي، فقد أصبح بإمكان المستثمرين الوصول إلى أسواق دولية رئيسة، مع اختيار منتجات استثمارية تطبق معايير الفحص الشرعي للأسهم. وفي المجمل تؤكد البيانات المنشورة اتساع النطاق الجغرافي للاستثمارات الإماراتية، بينما تشير الاتجاهات التي نرصدها في «ساكسو» إلى أن المستثمرين الأفراد يتطلعون بدورهم إلى ما وراء السوق المحلية.

ولا تزال الأسهم الأمريكية وقطاع التكنولوجيا من أبرز مجالات الاهتمام، لكن صناديق المؤشرات المتداولة المتنوعة، والشركات الدولية العاملة في مجال أشباه الموصلات، والمنتجات الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تحظى أيضاً بحضور ملحوظ. ويعكس ذلك توجهاً نحو بناء محافظ استثمارية أكثر تنوعاً على المستوى العالمي، بما يتيح للمستثمرين اختيار فرص الانكشاف على الأسواق الدولية وفقاً لأهدافهم وتفضيلاتهم الفردية.

سطوة الذكاء الاصطناعي

أما فيجاي فاليشا - الرئيس التنفيذي للاستثمار في «سنشري فاينانشال» – فيقول: حسب بيانات نظام الخزانة الدولي الأمريكي عبر قاعدة بيانات «فريد»، و«غلوبال إس دبليو إف»، والإفصاحات المقدمة من شركة «أوراكل» إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية؛ استقطب قطاع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي اهتمام المستثمرين الإماراتيين في أسواق الأسهم العالمية، مدعوماً باستثمارات المؤسسات الحكومية والمستثمرين الأفراد على حد سواء.

وبلغت حيازات المستثمرين المقيمين في الإمارات من الأسهم الأمريكي 270.8 مليار دولار بنهاية شهر يوليو من العام الجاري، بزيادة تقارب 16 % مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وأضاف فاليشا: تستهدف هيئة أبوظبي للاستثمار تخصيص ما بين 32 % و42 % من محفظتها للأسهم في الأسواق المتقدمة، وما بين 45 % و60 % لأمريكا الشمالية. وأكدت الهيئة في أحدث مراجعة سنوية لها استمرار سعيها إلى اقتناص الفرص المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى الإنفاق الاستثنائي على مراكز البيانات وشبكات نقل الكهرباء والطاقة الاستيعابية لإنتاج الرقائق.

كما دعمت شركة «إم جي إكس» في أبوظبي هذا التوجه عبر استثمارات خاصة، وأسهمت في إتمام صفقة الاستحواذ على شركة «ألايند داتا سنترز» الأمريكية المشغلة لمراكز البيانات بقيمة 40 مليار دولار. أما المستثمرون الأفراد فيتجهون إلى شراء أسهم الشركات المدرجة المستفيدة من هذا التوسع. ولا تزال «انفيديا» هي السهم الأكثر انتشاراً بين مستخدمي إحدى منصات التداول الكبرى في الإمارات.

وقد ارتفع عدد المستثمرين الإماراتيين الذين يمتلكون أسهماً في «أوراكل» بنسبة 86 %، و«سانديسك» بنسبة 56 %، و«برودكوم» بنسبة 22 %، و«ميكرون» بنسبة 20 %، في حين سجلت شركات برمجيات عدة تراجعاً حاداً في عدد المساهمين.

ووصلت قيمة الالتزامات المتراكمة في طلبات «أوراكل» إلى 664 مليار دولار خلال الربع المنتهي من العام في شهر أغسطس الماضي، بعد توقيع عقود جديدة لخدمات الحوسبة السحابية المدعومة بالذكاء الاصطناعي تجاوزت قيمتها 30 مليار دولار.

لكن الإنفاق الضخم على مراكز البيانات ضغط على التدفقات النقدية الحرة للشركة، فسجلت عجزاً قدره 23.7 مليار دولار خلال السنة المنتهية في شهر مايو الماضي. وفي الوقت نفسه حذرت هيئة أبوظبي للاستثمار من أن عوائد المؤشرات تعتمد على مجموعة محدودة من الشركات الكبرى.

ويختم فاليشا قائلاً: بوجه عام يُرجح أن يواصل المستثمرون الإماراتيون تفضيل الشركات الموردة للرقائق والذاكرة والحوسبة السحابية، غير أن العوائد سوف تعتمد على قدرة هذه الشركات على تحويل إنفاقها الرأسمالي إلى أرباح مستدامة.

نحو الأسواق العالمية

وتقول نغم حسن - محللة الأسواق لدى ايتورو etoro: يميل المستثمرون الأفراد في الإمارات إلى الأسواق المحلية والإقليمية عندما يتعلق الأمر بالعوائد الاستثمارية المتوقعة، لكن نظرتهم تختلف عند الحديث عن الذكاء الاصطناعي؛ إذ يتجه اهتمامهم إلى الأسواق العالمية.

وتُظهر بيانات etoro للربع الثالث من العام الجاري 2026 أن المستثمرين يفضلون الشركات التي توفر التقنيات والبنية التحتية اللازمة لتطوير الذكاء الاصطناعي، بدلاً من الشركات التي قد تتأثر أعمالها بتوسّعه.

وأضافت نغم: حسب استطلاع «نبض المستثمرين الأفراد» الذي أجرته etoro في شهر أغسطس الماضي وشمل 1000 مستثمر فردي في الإمارات، تصدرت منطقة الشرق الأوسط قائمة المناطق التي يتوقع المستثمرون تحقيق أفضل عوائد استثمارية فيها على المدى الطويل، بنسبة 58 %، متقدمة على الولايات المتحدة الأمريكية. لكن عند سؤالهم عن الدول التي يتوقعون لها أن تقود سباق الذكاء الاصطناعي اختار 65 % الولايات المتحدة الأمريكية، بينما اختار 35 % منهم الصين.

وهذا يعكس ثقة المستثمرين بفرص النمو في المنطقة، مع توقعهم استمرار تقدم الولايات المتحدة الأمريكية والصين في مجال الذكاء الاصطناعي. وتُظهر بيانات منصة etoro لمستخدميها في الإمارات خلال الربع الثالث من العام الجاري أن هذه التوقعات تنعكس أيضاً على اختياراتهم الاستثمارية.

فقد حافظ سهم Nvidia على صدارة الأسهم الأكثر امتلاكاً، يليه Amazon وTeslaوMicrosoft وApple لكن الزيادة الأكبر في أعداد المستثمرين الذين يمتلكون أسهماً سُجلت لدى شركات أخرى؛ إذ ارتفع عدد المستثمرين في Oracle بنسبة 86 %، كما زادت أعداد المستثمرين في Sandisk وBroadcom وMicron. وتعمل هذه الشركات في مجالات الحوسبة السحابية وشرائح الذاكرة وأشباه الموصلات، وهي من التقنيات الأساسية التي يعتمد عليها تطوير الذكاء الاصطناعي.

في المقابل كانت Wix وAccenture وSalesforce من بين الشركات التي سجلت أكبر انخفاض في أعداد المستثمرين الذين يمتلكون أسهمها، وهي شركات تعمل في مجالات البرمجيات والخدمات التي قد تواجه منافسة متزايدة مع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأكدت نغم أن هذه البيانات تشير إلى أن المستثمرين في الإمارات يميزون بين الشركات التي تستفيد من زيادة الإنفاق على تطوير الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الداعمة له، وتلك التي قد تواجه تحديات نتيجة انتشاره. ويبدو أن هذا الفرق أصبح عاملاً مهماً في تحديد الشركات التي يختارون الاستثمار فيها.

وفقاً لبيانات منصة ايتورو، انخفض عدد المستثمرين المقيمين في دولة الإمارات الذين يمتلكون أسهماً في مايكروسوفت بنسبة 17 % خلال الربع الثالث من عام 2026 مقارنة بالربع السابق، فيما تراجع عدد المستثمرين الذين يمتلكون أسهماً في ميتا بنسبة 12 %، وانفيديا بنسبة 5 %.

وتعكس هذه الأرقام توجهاً نحو مزيد من الانتقائية لدى المستثمرين في استثماراتهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بدلاً من الاعتماد فقط على كبرى شركات التكنولوجيا الرائدة في هذا القطاع.