الأسواق المحلية تتجهز لأسبوع جديد من الربحية

تتطلع أنظار المستثمرين في أسواق المال المحلية خلال الأسبوع الجاري إلى مواصلة حركة الربحية التي شهدتها المؤشرات خلال الأسبوع الماضي، في ظل استقرار الأسهم ومواصلة الشركات لتوزيعات الأرباح واجتماعات مرتقبة لمجالس إدارات الشركات الكبرى المدرجة.

وتستند ثقة المستثمرين إلى النتائج الإيجابية التي حققتها مؤشرات الأسهم المحلية الأسبوع الماضي، والتي شهدت ارتفاعات لمستويات كبيرة في كل من سوق دبي المالي وسوق أبوظبي، مع تواصل الشركات المدرجة إعلان نتائجها المالية خلال الربع الثالث وتحقيق نتائج فصلية مشجعة.

وتنعقد اجتماعات مجالس إدارات عدد من الشركات المدرجة لمراجعة واعتماد البيانات المالية للربع الثالث مع ترقب أن تسفر بعض الاجتماعات عن قرارات تزيد من زخم الأسهم وارتفاع ربحيتها خلال الأيام المقبلة.

نتائج شركات سوق دبي

ففي سوق دبي المالي، ما زالت الأسواق تنتظر بعض نتائج الشركات مثل «الفردوس» القابضة و«يونيكاي» للأغذية، وسط ترقب المستثمرين.

ويشهد الأسبوع عدداً من الأحداث التي تعزز من زخم الشركات الكبري مثل شركة «إعمار العقارية»، والتي تصدر سهمها الحركة النشطة لسوق دبي خلال الأسبوعين الماضيين، حيث من المنتظر مع انطلاق الأسبوع الجاري إغلاق سجل الإجراءات لتوزيع الأرباح الخاصة التي وافق مساهمو الشركة على قرار مجلس الإدارة بشأن صرفها لمرة واحدة بقيمة 4.4 مليارات درهم.

وعلى صعيد أهم اجتماعات الأسبوع، يأتي اجتماع مجلس إدارة «إعمار للتطوير» لمناقشة مستجدات عرض الاستحواذ النقدي الاختياري المقدم من شركة «إعمار العقارية» للاستحواذ على النسبة المتبقية غير المملوكة لها أو لشركتها التابعة لها «إميرتس بروبرتي هولدينجز ليمتد» من رأس مال «إعمار للتطوير».

كذلك تتضمن الاجتماعات خلال الأسبوع الجاري اجتماعاً لمجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني، و«بي إتش إم كابيتال» لمناقشة الأمور التشغيلية مع انعقاد الجمعية العمومية لشركة «أمانات».

سوق أبوظبي

وفي أبوظبي، يبرز عدد من الأحداث منها اجتماعات شركات مثل اجتماع شركة «أسمنت الفجيرة»، لمناقشة آليات تنفيذ قرارات الجمعية العمومية، إلى جانب انتهاء تداول حقوق الأولوية لمصرف أبوظبي الإسلامي.

كما يشهد السوق إدراج صندوق «جي كيو جي يو أس اكويتي» وبدء الاكتتاب، فيما من المنتظر أن تتابع الشركات المدرجة إفصاحاتها الدورية ومتابعة نتائج الربع الثالث أو الترتيبات الخاصة باجتماعات مجالس الإدارات اللاحقة استعداداً لفعاليات كبرى مقننة مثل أسبوع أبوظبي المالي.

الأسواق تستند للثقة

وتأتي هذه التطورات لترسم الثقة على وجوه المستثمرين لمواصلة الأداء النشط، بعدما أنهى مؤشر سوق دبي المالي الأسبوع الماضي مرتفعاً على أساس أسبوعي بنسبة 2.9 % عبر الجلسات الخمس، بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعات التطوير والعقارات والصناعة والأنشطة الاستثمارية، لترفع القيمة السوقية للأسهم المدرجة في السوق بمقدار 48 مليار درهم على مدار الأسبوع لما يتجاوز 1.048 تريليون درهم بنهاية إغلاق الجمعة، مقارنة برصيد أسبوعي سابق تجاوز حاجز التريليون درهم.

وفيما كان سهم «وطنية إنترناشيونال» قد تصدر ارتفاعات أسهم سوق دبي في 5 جلسات بنمو نسبته 27.4 %، كان سهم «فينيكس جروب» قد سجل أعلى ارتفاع في مؤشر سوق أبوظبي المالي بنسبة 16.3 % ليحقق المؤشر العام نمواً بنسبة 2.9 %.

وعبر حركة تداولات على الأسهم بلغت 99 ألف صفقة في 5 جلسات مع استقرار القيمة السوقية للأسهم بنهاية جلسات الأسبوع الماضي عند 2.440 تريليون درهم، وأسهمت تلك الحركة النشطة لأسواق المال المحلية بارتفاع رأس المال السوقي للأسهم المحلية إلى 3.489 تريليونات درهم، ما يدعم التوقعات بأسبوع جديد من النشاط على صعيد الربحية وارتفاع مؤشرات الأسواق وتعاظم القيمة السوقية للأسهم المحلية.