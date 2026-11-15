بنك «يو بي بي»: عقارات دبي السكنية أكثر مرونة من المتوقع

أكد بنك الاتحاد المصرفي الخاص السويسري «يو بي بي» (UBP) أن سوق العقارات السكنية في دبي أظهر مرونة أفضل من المتوقع خلال عام 2026، مشيراً إلى أن استقرار الأسعار النسبي، رغم التحديات التي أثرت في نشاط المعاملات، يعكس النضج المتزايد للسوق العقاري وقوة المقومات الاقتصادية التي تدعمه.



مرونة الأسعار

وأوضح البنك، في تقرير بعنوان «عقارات دبي السكنية: مرونة أفضل من المتوقع حتى الآن» وحصلت «البيان» على نسخة منه، أن أسعار العقارات أظهرت قدرة ملحوظة على الصمود مقارنة بحجم التغيرات في نشاط المعاملات، في مؤشر مشجع على تطور السوق العقاري في الإمارة، واستناده إلى اقتصاد أكثر تنوعاً وعمقاً مقارنة بالدورات السابقة.

وأشار التقرير إلى أن سوق دبي العقاري استفاد من التعافي الاقتصادي القوي الذي أعقب جائحة «كوفيد-19»، والذي دفع أسعار العقارات ومستويات المعاملات إلى تسجيل مستويات قياسية جديدة بنهاية عام 2025.

وأظهر التقرير أن متوسط سعر المتر المربع للعقارات السكنية في دبي سجل تصحيحاً بنسبة 10 % منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية يونيو، مع تفاوت واضح بين العقارات الجاهزة وتلك التي لا تزال قيد الإنشاء.

وسجلت العقارات الجاهزة تصحيحاً محدوداً نسبياً بنسبة 2.4 %، مقارنة بـ 10.8 % للعقارات على الخارطة، ما يعكس تفاوت أداء القطاعات العقارية وقدرة العقارات المكتملة على الحفاظ على مستويات أسعار أكثر استقراراً.



سوق أكثر نضجاً

وقال فهد إقبال، رئيس قسم خدمات الاستثمار في «يو بي بي»: إن مرونة الأسعار، رغم التراجع في نشاط المعاملات خلال الفترة نفسها، تمثل مؤشراً إيجابياً على تطور السوق، خصوصاً في ظل اتساع القاعدة الاقتصادية لدبي وتنوع الأنشطة الداعمة للطلب العقاري.

وأكد أن قدرة الأسعار على الصمود تعد تطوراً مشجعاً، يعكس انتقال سوق العقارات في دبي إلى مرحلة أكثر نضجاً، مدعومة باقتصاد يتمتع بقاعدة أوسع وعمق أكبر مقارنة بالسنوات السابقة.

وأوضح أن التغيرات المسجلة في أسعار العقارات والإيجارات داخل مركز دبي المالي العالمي، رغم أنها كانت أكبر نسبياً من بقية السوق، ظلت أقل حدة بكثير من معدلات التصحيح التي شهدتها الدورات العقارية السابقة.



آفاق المعروض

وتناول التقرير آفاق المعروض السكني في دبي، مشيراً إلى وجود خطط لتسليم نحو 350 ألف وحدة سكنية بحلول عام 2030، مع ترجيح أن تكون عمليات التسليم الفعلية أقل من الأعداد المعلنة وفقاً للتجارب التاريخية.

وأشار إلى أن تأثير المعروض الجديد على الأسعار سيختلف من منطقة إلى أخرى، في ظل تباين خصائص المواقع والمشاريع السكنية.

وخلص البنك إلى أن مرونة الأسعار المسجلة خلال العام 2026 تعكس تطور الأسس التي يقوم عليها سوق دبي العقاري، وقدرته على التعامل مع التحديات بصورة أفضل مقارنة بالدورات السابقة، مع استمرار أهمية متابعة تطورات الطلب والمعروض خلال المرحلة المقبلة.