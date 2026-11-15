الرسوم الإضافية ترفع التكلفة النهائية للسفر الجوي

مأمون حميدان:

اختيار فئة التذكرة المناسبة يجنب المسافرين تكاليف إضافية

الأمتعة واختيار المقاعد وتعديل الحجوزات تضيف أعباءً إلى ميزانية الرحلة والعائلات الأكثر تأثراً بالرسوم



ترفع رسوم الخدمات الإضافية تكلفة السفر جواً، وتشمل الأمتعة والوزن الزائد واختيار المقاعد والوجبات وتعديل الحجوزات أو إلغاءها، ما قد يجعل التذاكر الأرخص ظاهرياً أكثر تكلفة من خيارات أخرى، خصوصاً للعائلات التي تتضاعف عليها هذه الرسوم بحسب عدد أفرادها.

وتكشف مراجعة «البيان» لسياسات الرسوم والخدمات الإضافية المنشورة لدى شركات طيران محلية، أن رسوم الوزن الزائد قد تصل إلى 110 دراهم للكيلوغرام الواحد لدى بعض الناقلات على بعض الوجهات، فيما تبلغ رسوم اختيار بعض المقاعد مسبقاً 950 درهماً، بينما تصل رسوم تعديل الحجز إلى 150 درهماً والإلغاء إلى 200 درهم، وفق شروط بعض فئات التذاكر.

وتتضح الفروقات بين أسعار التذاكر المعلنة وتكلفتها النهائية مع انتشار فئات الحجز منخفضة التكلفة، التي تتيح للمسافرين شراء الخدمات الإضافية بصورة منفصلة، مقابل فئات أعلى سعراً تتضمن بعض هذه الخدمات ضمن سعر التذكرة.

وقال مأمون حميدان، الرئيس التنفيذي للأعمال في شركة «ويجو»: إن احتساب التكلفة الإجمالية للرحلة، وليس السعر الأساسي وحده، يمثل المعيار الأكثر دقة للمقارنة بين عروض شركات الطيران، مشيراً إلى أن التذكرة الأعلى سعراً قد تكون في بعض الحالات الخيار الأكثر توفيراً، خصوصاً للمسافرين الذين يحتاجون إلى أمتعة إضافية أو اختيار مقاعد محددة أو مرونة في تعديل مواعيد السفر.

وأوضح حميدان أن اختيار فئة تذكرة الطيران المناسبة لاحتياجات المسافر يمثل أحد أهم العوامل التي تساعد على خفض تكاليف السفر وتجنب الرسوم الإضافية، لافتاً إلى أن التركيز على السعر الأساسي للتذكرة دون احتساب الخدمات المشمولة فيها قد يؤدي إلى تحمل نفقات تجعل التذكرة الأرخص أكثر تكلفة من خيارات أخرى.

وأضاف أن شركات الطيران توفر فئات متعددة من التذاكر تختلف من حيث الأمتعة المسموح بها واختيار المقاعد والوجبات ومرونة تعديل الحجوزات أو إلغائها، ما يستدعي إجراء مقارنة شاملة بين هذه الفئات قبل اتخاذ قرار الشراء. وقد تكون التذكرة الأعلى سعراً أكثر توفيراً عندما تتضمن خدمات يحتاج إليها المسافر بالفعل.

وأشار إلى أن التخطيط المسبق للرحلة، واختيار توقيت الحجز المناسب، وتجنب فترات الذروة، إلى جانب شراء الأمتعة الإضافية مسبقاً بدلاً من دفع رسومها في المطار، تسهم في خفض النفقات، مؤكداً أهمية التأكد من مواعيد السفر قبل شراء التذاكر المقيدة بشروط التعديل والإلغاء.

ولفت حميدان إلى أن العائلات من أكثر الفئات تأثراً بتراكم الرسوم الإضافية، ما يستدعي احتساب التكلفة الإجمالية لجميع أفراد الأسرة، والاستفادة من منصات مقارنة الأسعار لاختيار العروض المناسبة، مع مراعاة الخدمات المشمولة ومرونة الحجز، بدلاً من الاعتماد على السعر المعلن وحده.



عناصر أساسية

أكد الدكتور هيثم الحاج علي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «دبي لينك»، أن التركيز على السعر الأقل عند شراء تذاكر الطيران قد يحجب عن المسافرين التكاليف الإضافية التي قد تترتب على طلب خدمات إضافية مثل تعديل الحجوزات أو إلغائها، مشيراً إلى أن الفارق السعري بين التذاكر الاقتصادية والتذاكر المرنة، وإن بدا محدوداً عند الحجز، قد يتحول إلى أعباء مالية كبيرة في حال تغيير مواعيد السفر، خصوصاً بالنسبة للعائلات، إذ تُحتسب رسوم التعديل على كل مسافر على حدة، ما يضاعف التكلفة الإجمالية.

وأوضح ضرورة عدم الاكتفاء بمقارنة الأسعار المعلنة، بل التدقيق في ثلاثة عناصر أساسية قبل إتمام الحجز، تشمل رسوم تعديل التذاكر، وشروط الإلغاء والاسترداد، والخدمات المشمولة في السعر، ولا سيما اختيار المقاعد والأمتعة، بما يساعد المسافرين على تجنب النفقات غير المتوقعة. وأشار إلى أن أهمية التذاكر المرنة تتزايد في الرحلات العائلية والحجوزات الجماعية، نظراً إلى تعدد المسافرين واحتمالات تغير الخطط والمواعيد، داعياً إلى مراعاة مرونة شروط الحجز عند اختيار التذاكر، وعدم التركيز على السعر وحده.



الأمتعة

وتشكل الأمتعة المسجلة ورسوم الوزن الزائد أحد أبرز عناصر التكلفة الإضافية، خصوصاً عند شراء التذاكر الأساسية التي لا تتضمن أمتعة مسجلة.

وبحسب التعرفات المنشورة لدى بعض شركات الطيران، تتراوح رسوم الوزن الزائد عند المطار للرحلات المنطلقة من الإمارات بين 20 و110 دراهم للكيلوغرام الواحد، منها 45 إلى 55 درهماً على بعض رحلات دول مجلس التعاون الخليجي، و60 إلى 70 درهماً على رحلات مصر والهند وبعض الأسواق الأفريقية، و70 إلى 100 درهم على وجهات أوروبية، وصولاً إلى 105–110 دراهم على رحلات المغرب.

وتتيح بعض الناقلات شراء أوزان إضافية مسجلة تبلغ 20 أو 30 أو 40 كيلوغراماً مسبقاً، بما يتيح للمسافرين تجنب رسوم الوزن الزائد عند الوصول إلى المطار.



اختيار المقاعد

وتؤثر رسوم اختيار المقاعد في التكلفة النهائية للرحلة، خصوصاً للعائلات الراغبة في الجلوس معاً، إذ تختلف الأسعار بحسب موقع المقعد وفئة الحجز.

وتوضح الأسعار الاسترشادية المنشورة لدى بعض شركات الطيران أن رسوم اختيار المقاعد العادية مسبقاً تتراوح بين 25 و140 درهماً، والمقاعد المفضلة بين 45 و350 درهماً، والمقاعد الثنائية بين 65 و500 درهم، فيما تتراوح رسوم المقاعد ذات المساحة الإضافية للأرجل بين 100 و950 درهماً، وفق الوجهة ونوع التذكرة. ولا تنطبق هذه الرسوم على جميع المسافرين، إذ تتيح بعض الناقلات اختيار المقاعد مجاناً، إلى جانب إعفاءات وخصومات لفئات محددة.



فئات الحجز

تقدم بعض شركات الطيران فئات حجز مثل «لايت» و«فاليو» و«فليكس»، تختلف فيما بينها من حيث الأمتعة المسموح بها واختيار المقاعد ومرونة تعديل الحجوزات.

وتتيح الفئة الأساسية عادة حقيبة مقصورة بوزن 7 كيلوغرامات، بينما تخضع الأمتعة المسجلة لرسوم إضافية، في حين تشمل الفئة الثانية عادة 20 كيلوغراماً من الأمتعة، وترتفع إلى 30 كيلوغراماً في الفئة المرنة، بحسب الوجهة وشروط الناقلة.

وتشمل الوجبات الفئات الثلاث، فيما يخضع اختيار المقاعد لرسوم في الفئتين الأساسية والقيمة، ويكون مشمولاً في الفئة المرنة، باستثناء بعض المقاعد الخاصة.

وتختلف سياسات الوجبات بين الناقلات؛ إذ تشملها بعض التذاكر ضمن السعر الأساسي، بينما تتيح شركات أخرى شراءها بصورة منفصلة أو ضمن فئات أعلى. كما تشمل الخدمات المدفوعة أولوية الصعود إلى الطائرة، وخدمات المطارات، وصالات الانتظار، والتأمين على السفر، وتتفاوت أسعارها بحسب الناقلة والوجهة.



الرسوم تتضاعف

تبرز التأثيرات المالية للخدمات الإضافية بصورة أوضح لدى العائلات، خصوصاً عندما تُحتسب الرسوم عن كل مسافر وفي كل اتجاه، ما يرفع التكلفة الإجمالية للرحلة مقارنة بالسعر الأساسي المعلن.

فعلى سبيل المثال، إذا دفعت عائلة مكونة من أربعة أفراد 100 درهم لاختيار المقعد لكل شخص، تصل التكلفة إلى 400 درهم للاتجاه الواحد، وترتفع إلى 800 درهم ذهاباً وإياباً. وإذا اشترت العائلة 10 كيلوغرامات إضافية من الأمتعة بسعر 60 درهماً للكيلوغرام، تضاف 600 درهم إلى الفاتورة، ليصل مجموع رسوم المقاعد والأمتعة إلى 1400 درهم.