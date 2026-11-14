300 طلب للمشاركة في النسخة الثانية من «مجلس المستقبل» في دبي

استقطبت النسخة الثانية من برنامج «مجلس المستقبل» لريادة الأعمال، الذي تنظمه مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، نحو 300 طلب مشاركة، وقد جرى اختيار 54 مشاركاً من طلبة الجامعات ورواد الأعمال، وتوزيعهم على 9 فرق لتطوير حلول مبتكرة لتحديات واقعية، تواجه الجهات الحكومية والخاصة، بينما أسفرت المنافسات عن فوز 3 مشاريع تعتمد على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وقال عبد العزيز المازمي - مدير إدارة حاضنات الأعمال في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة - في تصريحات لـ «البيان»: «إن البرنامج يأتي ضمن جهود المؤسسة لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، من خلال نشر ثقافة ريادة الأعمال بين الشباب، وتحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع اقتصادية قابلة للتنفيذ والنمو، مضيفاً أن الدورة الثانية شهدت مشاركة 8 جهات حكومية وشبه حكومية وخاصة، طرحت تحديات فعلية تواجهها في أعمالها، بينما تولت الفرق المشاركة تطوير حلول عملية لهذه التحديات، بالتعاون مع الجهات المعنية وتحت إشرافها، بما يتيح للشباب فرصة ابتكار مشاريع، تستجيب لاحتياجات السوق».

الجدوى الاقتصادية

وأكد المازمي أن دعم المؤسسة لا يقتصر على الفرق الثلاثة الفائزة، بل يشمل الفرق التسعة المشاركة، من خلال متابعة تطوير مشاريعها بعد انتهاء البرنامج، وإتاحة الاستفادة من خدمات المؤسسة والتسهيلات والإعفاءات التي تقدمها لرواد الأعمال؛ بهدف مساعدتهم على تحويل أفكارهم إلى أنشطة تجارية، أما اختيار المشاريع الفائزة فقد اعتمد على الابتكار والجدوى الاقتصادية، وإمكانات التسويق، مع التركيز بصورة أساسية على قابلية التنفيذ، وسرعة التحول إلى مشروع تجاري؛ فالمنافسة تهدف إلى تحفيز الشباب على تطوير حلول مبتكرة، وقابلة للتطبيق، وقد حصل المشروع الفائز بالمركز الأول على جائزة مالية بقيمة 15 ألف درهم، والثاني 10 آلاف درهم، والثالث 7 آلاف درهم.

شركات مليارية

وفيما يتعلق بفرص ظهور شركات «يونيكورن» جديدة انطلاقاً من دبي، أكد عبدالعزيز المازمي أن المؤسسة تركز على بناء الأسس الصحيحة للمشاريع منذ مراحلها الأولى، وتوفير برامج التطوير التي تساعدها على النمو والتوسع، بما يعزز فرص تحولها مستقبلاً إلى شركات تتجاوز قيمتها مليار دولار، والمؤسسة تهتم بالمشاريع المبتكرة في مختلف القطاعات، خصوصاً الذكاء الاصطناعي والاستدامة والتكنولوجيا التعليمية والصحية، مع التركيز على الحلول التي تلبي احتياجات السوق، وتمتلك فرصاً للنمو التجاري.

وأضاف المازمي أن «مجلس المستقبل» يمثل بداية رحلة ريادة الأعمال؛ إذ توفر المؤسسة برامج أخرى لدعم المشاريع في مراحل تطورها المختلفة، من بينها برامج مركز حمدان للإبداع والابتكار، التي تمتد ثلاثة أشهر لتطوير المشاريع، إلى جانب برامج متخصصة لتنمية الشركات القائمة ودعم توسعها؛ بهدف بناء منظومة مستدامة للشركات الناشئة، وتعزيز إسهامها في اقتصاد دبي.

المشاريع الفائزة

فاز بالمركز الأول مشروع D100، الذي يقدم حلاً لتحدٍ طرحه بنك دبي التجاري، بهدف مساعدة رواد الأعمال على تجاوز صعوبات تأسيس الشركات خلال أول 100 يوم من انطلاق أعمالهم، ويعتمد المشروع على متابعة أداء الشركات الناشئة، وتقييم مؤشرات النجاح والمخاطر، وتقديم الإرشاد اللازم لمعالجة المشكلات مبكراً، إلى جانب بناء سجل مالي، يساعد البنوك على اتخاذ قرارات التمويل، في حين جاء في المركز الثاني مشروع «بولاريس»، استجابة لتحدٍ طرحه مركز محمد بن راشد للفضاء، يقوم على توظيف الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات وصور الأقمار الصناعية، وتحويلها إلى تقارير تجارية قابلة للبيع للشركات والجهات الحكومية.

وتتيح هذه التقارير تقييم المخاطر لشركات التأمين، ودراسة ملاءمة الأراضي للمشاريع الزراعية والعقارية، ودعم قرارات التمويل والتخطيط العمراني، بما يفتح فرصاً اقتصادية جديدة للاستفادة من البيانات الفضائية،

أما المركز الثالث فكان من نصيب مشروع «عزوة»، الذي طوّر تطبيقاً ذكياً لخدمة كبار المواطنين وأصحاب الهمم، استجابة لتحدٍ طرحته محاكم دبي.

ويوفر التطبيق محامياً ومستشاراً ذكيين لتبسيط الإجراءات والمصطلحات القانونية، ومترجماً يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحويل لغة الإشارة إلى العربية، إلى جانب مبادرة «وصل»، التي تتيح للموظفين التواصل مع كبار المواطنين الذين لا يستخدمون الهواتف الذكية.

ويركز المشروع في مرحلته الأولى على خدمات محاكم دبي، مع إمكانية التوسع مستقبلاً، بالتعاون مع مختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية.