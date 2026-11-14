«فلاي دبي للشحن» توسع عملياتها إلى 17 وجهة خلال موسم الشتاء

تعتزم «فلاي دبي للشحن» توسيع عملياتها خلال موسم الشتاء 2026 – 2027، عبر تشغيل 31 رحلة أسبوعياً على 17 مساراً للشحن الجوي انطلاقاً من مطار آل مكتوم الدولي، باستخدام طائرات «بوينغ 737-800» المخصصة للشحن، في خطوة تعزز حضور الناقلة في أسواق الشحن الإقليمية والدولية، وتدعم مكانة دبي مركزاً عالمياً للخدمات اللوجستية وحركة البضائع.

ووفقاً لبيانات جداول الرحلات التي نشرها موقع «إيرو روتس» المتخصص في قطاع الطيران، بدأت العمليات وفق الجدول الشتوي اعتباراً من 25 أكتوبر الماضي، مع اختلاف مواعيد إطلاق بعض المسارات وتواتر الرحلات بحسب الوجهات.

شبكة متنوعة

وتشمل شبكة عمليات الشحن المجدولة وجهات في الهند وآسيا الوسطى والشرق الأوسط وأفريقيا، بما يعزز الربط الجوي بين دبي وعدد من الأسواق التجارية، ويوفر خيارات إضافية لنقل البضائع عبر مطار آل مكتوم الدولي، الذي يشكل محوراً رئيسياً في خطط دبي لتطوير منظومة متكاملة للشحن والخدمات اللوجستية.

وتتصدر كراتشي قائمة الوجهات من حيث عدد الرحلات، بواقع 4 رحلات أسبوعياً، تليها أربيل ومدينة الكويت بواقع 3 رحلات أسبوعياً لكل منهما.

وتشمل العمليات رحلتين أسبوعياً إلى كل من أحمد آباد وألماتي ودلهي والدوحة ونيروبي والسليمانية، إلى جانب مسار يربط دبي بتشيناي وهانوي ودلهي بمعدل رحلتين أسبوعياً.

وجهات إضافية

وتتضمن الجداول تشغيل رحلة أسبوعياً إلى زنجبار اعتباراً من 25 أكتوبر، وهرجيسا اعتباراً من 26 أكتوبر، ودمشق اعتباراً من 3 نوفمبر، وبيشكيك اعتباراً من 6 نوفمبر.

كما تشمل العمليات رحلة أسبوعياً إلى كل من دكا وعنتيبي، بالإضافة إلى مسار يربط مطار آل مكتوم الدولي بماليه وكوتشي بمعدل رحلة أسبوعياً، ما يوسع نطاق الربط التجاري للناقلة ويتيح الوصول إلى أسواق متنوعة في جنوب آسيا وشرق أفريقيا.

انطلاق العمليات

وكانت «فلاي دبي» قد بدأت عملياتها بطائرات شحن مخصصة في الأول من أكتوبر 2026، بعد إعلانها في سبتمبر الماضي إطلاق هذه الخدمة ضمن استراتيجية تنويع أعمالها وتوسيع قدراتها اللوجستية، والاستفادة من الفرص المتنامية في سوق الشحن الجوي.

وشملت المرحلة الأولى تشغيل 3 طائرات من طراز «بوينغ 737-800» للشحن، بموجب اتفاقية استئجار شاملة مع شركة «سوليت إير»، توفر كل منها طاقة حمولة تصل إلى 23 طناً للرحلة الواحدة، بما يمنح الأسطول طاقة حمولة إجمالية تصل إلى 69 طناً عند تشغيل الطائرات الثلاث في وقت واحد.

وتكمل هذه الطائرات قدرات الشحن المتاحة في عنابر طائرات الركاب ضمن أسطول الناقلة، وتمنحها مرونة أكبر في التعامل مع أنواع مختلفة من الشحنات، بما يشمل الأدوية والمنتجات سريعة التلف والحيوانات الحية والشحنات السريعة والبضائع الخطرة ومكونات الطيران.

ويعكس توسيع شبكة الشحن انتقال «فلاي دبي» إلى مرحلة جديدة في تطوير أعمالها، من خلال توفير طاقة شحن مخصصة وجداول منتظمة تربط دبي بمجموعة واسعة من الأسواق، بما يدعم حركة التجارة ويعزز دور الإمارة بوابة لوجستية تربط بين الشرق والغرب.