شركات في الإمارات تتحول إلى «واتساب» بسبب عطل «مايكروسوفت» العالمي

اضطرت شركات في الإمارات إلى استخدام تطبيق «واتساب» والاتصالات الهاتفية بديلاً عن البريد الإلكتروني لإنجاز بعض المعاملات والموافقات المالية، بعدما تسبب العطل التقني العالمي الذي ضرب خدمات «مايكروسوفت» في اضطراب أعمالها وتأخير عمليات تجارية، وسط استمرار المشكلة لليوم الثاني على التوالي، رغم إعلان الشركة إحراز تقدم في استعادة الخدمات.

وسجل موقع «داون ديتكتور»، المتخصص في رصد الأعطال التقنية، أكثر من 550 بلاغاً في الإمارات بعد التاسعة صباح الجمعة، قبل تراجعها إلى نحو 300 بلاغ في وقت متأخر من الصباح، واستمرارها فوق 200 بلاغ خلال فترة بعد الظهر. واستحوذت مشكلات تطبيق «أوتلوك» على 42% من البلاغات، مقابل 29% لصعوبات استقبال الرسائل و18% لمشكلات تسجيل الدخول.

وتأثرت عمليات البيع بالجملة والحصول على الموافقات المالية في بعض الشركات، ما دفعها إلى استخدام وسائل اتصال بديلة لتسيير أعمالها، فيما تمكنت شركات أخرى من مواصلة أنشطتها التشغيلية بالاعتماد على أنظمة تقنية مستقلة عن خدمات البريد الإلكتروني المتضررة.

وعالمياً، رصد «داون ديتكتور» بلاغات عن اضطرابات في خدمات «مايكروسوفت» من 74 دولة ومنطقة حول العالم، فيما سجل نحو 130 ألف بلاغ عن مشكلات «أوتلوك» بالولايات المتحدة خلال ذروة العطل الخميس. وامتدت التداعيات إلى الأسواق المالية الأوروبية، إذ طلبت مجموعة «يورونكست»، المشغلة لعدد من البورصات، من الشركات المدرجة التواصل هاتفياً بدلاً من البريد الإلكتروني، دون إعلان توقف عمليات التداول.

وأثار اعتذار «مايكروسوفت» موجة من الغضب والانتقادات عبر منصة «إكس»، وسط شكاوى من خسائر مالية وتعطل أعمال الشركات، ومطالبات بالكشف عن أسباب المشكلة.

وقال تشارلز لامانا، نائب الرئيس التنفيذي في الشركة، عبر حسابه على المنصة: «نأسف لأن الأعطال تسببت في اضطرابات لعملائنا، ونعمل على معالجة المشكلة، وسنواصل مشاركة المزيد من المعلومات فور توفرها»، مؤكداً عدم وجود مؤشرات على ارتباط العطل بأنشطة ضارة أو هجمات سيبرانية.

وقوبل التصريح بتعليقات غاضبة، إذ قال أحد المستخدمين: «الشركات تخسر الأموال والمشروعات ساعة بعد ساعة، وهذا هو ردكم؟»، فيما تساءل آخر عن غياب خطط طوارئ فعالة لتشغيل الخوادم والشبكات الاحتياطية عند تعطل الأنظمة الرئيسية. وطالب مستخدمون بتدخل الإدارة العليا وتقديم تفسير واضح للمشكلة، بينما أثار آخرون تساؤلات بشأن احتمال ارتباطها بأخطاء برمجية ناتجة عن استخدام الذكاء الاصطناعي، دون أدلة تدعم هذه الاحتمالات.

وفي أحدث تحديثاتها الجمعة، أعلنت «مايكروسوفت» إحراز تقدم في استعادة الخدمات بأمريكا الشمالية، واستمرار التحسن في معظم أنحاء أوروبا، مع مؤشرات إيجابية في آسيا والمحيط الهادئ، رغم استمرار صعوبات متقطعة في الوصول إلى البريد الإلكتروني وتأخر تسليم بعض الرسائل. كما مددت المهلة المخصصة للاحتفاظ بالرسائل الإلكترونية المتأخرة إلى 48 ساعة، للحد من احتمالات فقدانها خلال عمليات الإصلاح.

وأوضحت الشركة أن ضغطاً مرتفعاً على العمليات المسؤولة عن إنشاء الاتصالات الآمنة أدى إلى توقف عدد من الخوادم عن الاستجابة، ما تسبب في زيادة الأحمال على البنية التحتية المتبقية. وأكدت توسيع نطاق الإصلاحات التقنية بعد تحسن استقرار بعض الخوادم، دون إعلان استعادة الخدمات بالكامل، متعهدة بإصدار تقرير يكشف الأسباب الجذرية للعطل والإجراءات اللازمة لمنع تكراره.