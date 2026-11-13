«طيران الإمارات»: تأخر رسائل تأكيد الحجوزات بسبب العطل العالمي

أعلنت «طيران الإمارات» أن عطلاً عالمياً يؤثر في خدمات تسليم البريد الإلكتروني قد يتسبب في تأخر وصول رسائل تأكيد حجوزات السفر إلى البريد الإلكتروني للعملاء، مؤكدة أن جميع الحجوزات آمنة ولا تتطلب اتخاذ أي إجراءات إضافية من جانب المسافرين.

وأوضحت الناقلة، في تحديث نشرته اليوم الجمعة 13 نوفمبر، أن رسائل تأكيد الحجز قد تستغرق وقتاً أطول من المعتاد للوصول إلى صناديق البريد الإلكتروني، نتيجة العطل العالمي.

وأكدت «طيران الإمارات» أن تأخر وصول رسائل التأكيد لا يؤثر في سلامة الحجوزات، داعية العملاء إلى عدم القلق أو اتخاذ أي خطوات إضافية، معربة عن اعتذارها عن أي إزعاج قد يسببه هذا التأخير، ومقدّرة صبر المسافرين وتفهمهم.