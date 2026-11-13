تأثر بعض خدمات سوق أبوظبي المالي الإلكترونية بتداعيات مايكروسوفت

أشار سوق أبوظبي المالي في بيان على موقعه الإلكتروني إلى احتمالية عدم توفر بعض خدماته الإلكترونية بشكل مؤقت مع تأخر إشعارات البريد الإلكتروني نظراً للانقطاعات العالمية التي تؤثر في خدمات مايكروسوفت.

وأضاف البيان أن السوق يراقب الوضع عن كثب، ويعمل على استعادة جميع الخدمات والعمليات إلى وضعها الطبيعي في أقرب وقت ممكن.

وفيما لم يصدر عن سوق دبي المالي أي تنويه عن تباطؤ أي من خدماته من الجدير بالذكر أن خدمات التداول الاعتيادية في كل من سوق أبوظبي المالي ودبي المالي تعمل بانتظام حالياً وبشكل اعتيادي.