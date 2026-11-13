12.3 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع



سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي 12.3 مليار درهم خلال أسبوع نتجت عن 3766 صفقة، وشهدت الدائرة تسجيل أكثر من 2428 مبايعة بقيمة 7.9 مليارات درهم، و922 صفقة رهن عقاري بقيمة 2.8 مليار درهم، كما سُجل 416 معاملة هبة بقيمة 1.4 مليار درهم.

وتوزعت صفقات المبيعات الأسبوعية لتشمل 328 مبايعة لأراضٍ، و1946 مبايعة لوحدات سكنية و154 مبايعة لمبانٍ، فيما توزعت صفقات الرهون لتشمل 240 رهناً لأراض، و529 رهناً لوحدات سكنية، و153 رهناً لمبانٍ.

وبلغت مبيعات عقارات دبي الجاهزة 5.3 مليارات درهم نتجت عن 1112 صفقة، فيما بلغت مبيعات العقارات على الخارطة 2.6 مليار درهم نتجت عن 1316 صفقة.

وحلت منطقة نخلة جبل علي من حيث قيمة المبيعات بـ 651 مليون درهم، وجاءت ثانياً منطقة جزر دبي (نخلة ديرة سابقاً) بـ 622 مليون درهم، وثالثاً منطقة ند الشبا الأولى بـ 367 مليون درهم، ورابعاً منطقة الخليج التجاري بـ 300 مليون درهم، وخامساً منطقة وادي الصفا 3 بـ 225 مليون درهم.

وشهدت منطقة نخلة جبل علي صفقة بيع لقطعة أرض تجارية بقيمة 410 ملايين درهم، إلى جانب صفقة بيع قياسية لشقة سكنية على المخطط بقيمة 85 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا ضمن مشروع «كومو ريزيدينسيز» الذي تطوره شركة نخيل.