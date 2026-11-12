سوق دبي عند أعلى قمة في 21 أسبوعاً بمكاسب 6.8 مليارات درهم







عزز مؤشر سوق دبي المالي مكاسبه، محلقاً عند أعلى مستوى في 21 أسبوعاً، مرتفعاً للجلسة الرابعة على التوالي بنسبة 0.22 %، مسجلاً 6234.85 نقطة، رابحاً نحو 6.8 مليارات درهم، ليتصدر بذلك سوقا دبي وأبوظبي ارتفاعات البورصات العربية، بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعات البنوك والصناعة والمرافق العامة.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 1.047 تريليون درهم في نهاية جلسة الأربعاء، وصولاً إلى 1.054 تريليون درهم بنهاية جلسة الخميس.

وقاد سهم «الإمارات دبي الوطني» ارتفاعات 25 سهماً في سوق دبي، صاعداً 3.45 % عند 36 درهماً، في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من السيولة بـ 389.3 مليون درهم، مغلقاً عند 12.88 درهماً.

وشهد سوق دبي تنفيذ صفقتين كبيرتين مباشرتين على 15.4 مليون سهم من أسهم شركة اتحاد إنيرجي القابضة، بقيمة 44.4 مليون درهم.

وصعدت أسهم وطنية إنترناشيونال 14.94 % بالحد الأقصى، ودبي للمرطبات 12.6 %، وأمان 5.9 %، والرمز 5.8 %، وأليك القابضة 5.2 %، فيما انخفضت أسهم الأغذية المتحدة 4.55 %، وتيكوم 3.14 %، ودي آي بي هولدينغ 1.7 %، والأنصاري للخدمات المالية 1.58 %، ودبي الإسلامي 1.56 %.

واتجه المستثمرون الأجانب (العرب وغير العرب) نحو الشراء بصافي استثمار 55.8 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 613.2 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 557.4 مليون درهم.



سوق أبوظبي

كذلك، قفز مؤشر سوق أبوظبي العام «فادجي» 1.47 % عند مستوى 9725.72 نقطة.

وتصدر «أبوظبي الأول» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بنحو 797.85 مليون درهم، تلاه «أدنوك للغاز»، جاذباً 654.7 مليون درهم، ثم «أبوظبي الإسلامي» بسيولة 243.4 مليون درهم.

وشهد سوق أبوظبي تنفيذ صفقتين كبيرتين على 1.6 مليون سهم من أسهم بنك أبوظبي الأول بقيمة 31.7 مليون درهم.

وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم البنك العربي المتحد 12.98 %، وأبوظبي اﻷول 9.64 %، وأريد 7.83 %، وجي إف إتش 6.9 %، وأم القيوين للاستثمارات 6.15 %.

في المقابل، تراجعت أسهم إنفستكورب كابيتال 4.5 %، وبنك الاستثمار 2.96 %، ورابكو للاستثمار 2.9 %، وفيرتيغلوب 2.7 %، وبرجيل القابضة 2.2 %.



الأسواق العربية

على مستوى البورصات العربية، شهدت المؤشرات تبايناً في الأداء، إذ ارتفع «تاسي» السعودي 0.18 %، والكويتي 0.16 %، والبحريني 0.20 %، فيما تراجعت بورصتا قطر 0.95 %، ومسقط 0.26 %، وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر بورصة مصر 0.91 %.



السعودية

وتفصيلاً، ارتفع مؤشر السوق السعودي (تاسي) بنسبة 0.18 %، ليغلق عند 10326 نقطة، بتداولات 4.1 مليارات ريال.

وصعد سهم أرامكو السعودية بنسبة 1.5 % عند 26.40 ريالاً، وقفز سهم يو سي آي سي بنحو 6 %، وارتفعت أسهم العمران وعزم وصدق بنسب تراوحت بين 5 و8 %.

في المقابل، تصدر سهم رؤوم الشركات المتراجعة بنسبة 8 % عند 73.90 ريالاً، وتراجع سهم مصرف الراجحي 0.6 %، وأكوا 0.5 %، وانخفض سهم المصافي 4.6 %، ولدن بنسبة 3.9 %، وأسمنت الجوف بنسبة 0.7 %.



مصر

تباينت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات جلسة الخميس، فيما خسر رأس المال السوقي 8.220 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى 4.168 تريليونات جنيه.

وهبط المؤشر الرئيس لبورصة مصر «إيجي إكس 30» 0.91 %، ليغلق عند مستوى 52023 نقطة، فيما انخفض مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» 0.84 %، ليغلق عند مستوى 64451 نقطة، بينما خسر مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» 0.92 %، ليغلق عند مستوى 24275 نقطة. وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» 0.43 %، ليغلق عند مستوى 18527 نقطة، بينما صعد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» 0.14 %، ليغلق عند مستوى 24493 نقطة.



الأردن

انخفضت البورصة الأردنية بفعل عمليات بيع في أسهم قيادية، وسط ⁠سيولة جيدة.

وأغلق المؤشر العام للأسهم منخفضاً بنسبة 0.33 %، إلى 4053 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول عند 11 مليون دينار، إذ انخفض الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.37 في المئة، وانخفض الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 0.35 في المئة، وارتفع الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.03 في المئة.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، فقد أظهرت 29 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و37 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.