الإمارات.. الذهب يتراجع 17.50 درهماً خلال 3 أيام



واصلت أسعار الذهب والفضة في الإمارات تراجعها خلال تعاملات الخميس، إذ انخفض سعر غرام الذهب عيار 24 بمقدار 8.50 دراهم، مسجلاً ثالث انخفاض يومي على التوالي، لتصل خسائره خلال ثلاثة أيام إلى 17.50 درهماً، فيما سجلت الفضة تراجعاً لليوم الثاني على التوالي.

وانخفض سعر غرام الذهب عيار 24 إلى 479.25 درهماً، مقابل 487.75 درهماً أمس، بتراجع 8.50 دراهم، فيما هبط عيار 22 إلى 443.75 درهماً، مقابل 451.50 درهماً، بانخفاض 7.75 دراهم. وسجل عيار 21 نحو 425.50 درهماً، وعيار 18 نحو 364.75 درهماً. وفي المقابل، تراجع سعر غرام الفضة إلى 6.07 دراهم، مقابل 6.25 دراهم أمس، فيما بلغت الأونصة 188.73 درهماً.



الذهب



عيار 24: 479.25 درهماً

عيار 22: 443.75 درهماً

عيار 21: 425.50 درهماً

عيار 18: 364.75 درهماً



الفضة



الغرام: 6.07 دراهم

الأونصة: 188.73 درهماً

الكيلوغرام: 6067.81 درهماً