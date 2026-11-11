«جي إف إتش» يحقق 116.29 مليون دولار صافي أرباح في 9 أشهر

أعلن بنك «جي إف إتش» عن نتائجه المالية للربع الثالث والأشهر التسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2026. وسجل البنك صافي ربح عائداً على المساهمين بقيمة 116.29 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مقارنةً بـ101.27 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة نسبتها 14.83%.

وارتفعت ربحية السهم بنسبة 18.73% لتصل إلى 3.36 سنتات، مقارنة بـ2.83 سنت خلال الفترة المقابلة من عام 2025.

وبلغ إجمالي الدخل الشامل العائد إلى المساهمين 101.66 مليون دولار، مقارنة بـ115.25 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض نسبته 11.80%.

وارتفع إجمالي الدخل بنسبة 5.07% ليصل إلى 440.44 مليون دولار، مقارنةً بـ419.20 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025.

كما بلغ صافي الربح الموحد للفترة 117.20 مليون دولار، مقارنةً بـ104.95 ملايين دولار خلال الفترة المقابلة من عام 2025، بزيادة نسبتها 11.67%.

وبلغ إجمالي المصروفات، بما في ذلك المصروفات الضريبة 323.24 مليون دولار، مقارنة بـ314.25 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة نسبتها 2.86%.

وبلغ إجمالي حقوق الملكية العائدة للمساهمين 1.05 مليار دولار كما في 30 سبتمبر 2026، مقارنةً بـ1.02 مليار دولار كما في 31 ديسمبر 2025، بزيادة نسبتها 2.52%. كما بلغ إجمالي الأصول 12.23 مليار دولار، مقارنة بـ12.20 مليار دولار في نهاية عام 2025، بزيادة نسبتها 0.25%.

وحافظ البنك على مركز مستقر من حيث السيولة والتمويل، حيث بلغ إجمالي الأرصدة النقدية ومحفظة الخزانة 5.11 مليارات دولار كما في 30 سبتمبر 2026.

وبلغت نسبة صافي التمويل المستقر 144.1% كما في 30 سبتمبر 2026، فيما بلغ متوسط نسبة تغطية السيولة 127% خلال الربع الثالث، مما يعكس استمرار تركيز البنك على الإدارة الحصيفة للسيولة والميزانية العمومية.

الربع الثالث

وبلغ صافي الربح العائد على المساهمين 40.09 مليون دولار خلال الربع الثالث من عام 2026، مقارنة بـ34.03 مليون دولار خلال الربع المقابل من عام 2025، بزيادة نسبتها 17.81%.

جاء هذا الارتفاع مدعوماً بالنمو القوي في دخل إدارة الثروات والاستثمار ودخل الائتمان والتمويل، اللذين ارتفعا بنسبة 82.10% و8.89% على التوالي، مما يعكس مرونة نموذج أعمال البنك المتنوع وتركيزه المستمر على تعزيز مصادر الدخل المتكرر.

وبلغت ربحية السهم خلال الربع الثالث 1.16 سنت أمريكي، مقارنة بـ0.94 سنت خلال الربع المقابل من عام 2025، بزيادة نسبتها 23.40%.

كما بلغ إجمالي الدخل الشامل العائد إلى المساهمين 34.05 مليون دولار، مقارنة بـ36.34 مليون دولار خلال الربع الثالث من عام 2025، بانخفاض نسبته 6.30%.

وبلغ إجمالي الدخل خلال الربع الثالث 130.63 مليون دولار، مقارنة بـ137.47 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، بانخفاض نسبته 4.98%.

كما ارتفع صافي الربح الموحد بنسبة 15.32% ليصل إلى 40.63 مليون دولار، مقارنة بـ35.23 مليون دولار خلال الربع الثالث 2025، فيما انخفض إجمالي المصروفات، بما في ذلك المصروفات الضريبة بنسبة 11.97% ليصل إلى 90.00 مليون دولار، مقارنةً بـ102.24 مليون دولار.

وواصل «جي إف إتش» تطوير أعماله كمؤسسة متكاملة للخدمات المصرفية والاستثمارية، عقب تحوله إلى بنك «جي إف إتش».

وفي إطار هذا التحول، تم تفعيل 390 حساباً، بما يدعم جهود البنك لتعزيز علاقاته مع العملاء وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المصرفية والاستثمارية وتطوير قدراته الرقمية.

مركز مالي قوي

وقال عبدالمحسن راشد الراشد، رئيس مجلس إدارة «جي إف إتش»: تعكس النتائج الإيجابية التي حققها بنك «جي إف إتش» خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 قوة مركزه المالي وسلامة توجهاته الاستراتيجية.

فعلى الرغم من التحديات والتطورات التي شهدتها الأسواق الإقليمية والعالمية، واصل جي إف إتش إثبات قدرته على الحفاظ على أداء قوي، مدعوماً بتنوع أنشطة أعماله وإدارته الحصيفة والتزامه بتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين.

وأضاف: نعتز على وجه الخصوص بالتقدم الذي أحرزناه عقب تحولنا إلى بنك «جي إف إتش»، والذي يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز قدراتنا المؤسسية وتوسيع أنشطتنا المصرفية والاستثمارية، بما يتماشى مع رؤيتنا طويلة الأجل لترسيخ مكانتنا كإحدى المؤسسات المالية الرائدة في مملكة البحرين والمنطقة.

ونتطلع إلى المرحلة المقبلة بثقة وتفاؤل، مستندين إلى ما تحقق من إنجازات وما توفره أسواقنا الرئيسية من فرص واعدة.

وسنواصل البناء على هذا التقدم وتعزيز شراكاتنا والسعي إلى اغتنام الفرص الاستثمارية التي تسهم في تحقيق النمو المستدام للبنك وخدمة مصالح مساهميه، إلى جانب تعزيز دورنا في دعم التنمية الاقتصادية لمملكة البحرين.

من جانبه، قال هشام الريس، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في «جي إف إتش»: يسعدنا ما حققناه من نتائج مالية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، حيث ارتفع صافي الربح العائد على المساهمين بنسبة 14.83% ليصل إلى 116.29 مليون دولار.

ويعكس هذا الأداء قوة نموذج أعمالنا المتنوع والجهود المتواصلة التي تبذلها فرق العمل لتحقيق نتائج إيجابية، رغم التحديات التي تواجه الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأضاف: واصلت قطاعات أعمالنا الرئيسية تقديم مساهمات قوية، حيث حققت إدارة الثروات والاستثمار دخلاً بقيمة 54.29 مليون دولار خلال الربع الثالث، فيما أسهم الائتمان والتمويل بمبلغ 43.54 مليون دولار.

وحققت أنشطة الخزانة والاستثمارات الخاصة دخلاً بقيمة 32.79 مليون دولار. كما أحرزنا مزيداً من التقدم في تعزيز محفظتنا الاستثمارية وتوسيع قدراتنا المصرفية عقب عملية التحول.

وتابع: بالنظر إلى المستقبل، فإننا متفائلون بالفرص المتاحة في أسواقنا الرئيسية، وسنواصل البناء على هذه الإنجازات وتعزيز علاقاتنا مع العملاء والشركاء والسعي إلى اغتنام الفرص الاستثمارية النوعية التي تدعم النمو المستدام وتحقق قيمة طويلة الأجل لمساهمينا.

يشار إلى أن بنك «جي إف إتش» يدير حالياً أصولاً وصناديق استثمارية بقيمة 24.11 مليار دولار، بما في ذلك محفظة استثمارية عالمية تمتد عبر دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، وتشمل قطاعات الخدمات اللوجستية والصناعة والرعاية الصحية والتعليم والتكنولوجيا والبنية التحتية والعقارات.

الحوكمة

وواصل «جي إف إتش» تنفيذ استراتيجيته المتعلقة بالجوانب البيئية والمجتمعية والحوكمة من خلال مبادرات ركزت على تمكين الشباب والتعليم والرعاية المجتمعية والرياضة وتطوير الموظفين والابتكار الرقمي. كما وسّع البنك جهوده في مجال الاستدامة من خلال مبادرات أُعلن عنها عقب انتهاء الربع الثالث، وشملت ما يلي:- الاستدامة البيئية:

دعم البنك جهود مملكة البحرين لتحقيق أهداف التشجير والاستدامة الوطنية، من خلال مشاركته في أسبوع الشجرة الوطني خلال أكتوبر 2026، بما يسهم في توسيع المساحات الخضراء وتعزيز المسؤولية البيئية.- تنمية الشباب: واصل البنك مشاركته في مبادرة «مدينة شباب 2030»، التي تتيح للشباب البحريني فرصًا لاكتساب الخبرات العملية وتطوير مهاراتهم المهنية.

كما شارك المتدربون لدى جي إف إتش في أنشطة سلطت الضوء على دور الشباب في دفع عجلة الابتكار والتنمية الاقتصادية المستقبلية.- التعليم والرعاية المجتمعية:

تعاون البنك مع مؤسسة «كاف الإنسانية» لتقديم منح تعليمية وكفالات شهرية للأسر، دعمًا للأسر البحرينية المستحقة، وإسهامًا في توفير فرص تعليمية واجتماعية مستدامة على المدى الطويل.- الرياضة والمشاركة المجتمعية:

وقّع البنك اتفاقية شراكة رسمية مع نادي النصر السعودي للموسم الرياضي 2026–2027. كما دعم دورة الألعاب الآسيوية العشرين «آيتشي–ناغويا 2026» في اليابان، تأكيدًا لالتزامه بدعم التميز الرياضي وتعزيز المشاركة الدولية.ويعد «جي إف إتش» أحد أبرز البنوك المعترف بها في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

وتشمل أعمال البنك إدارة الثروات والاستثمار، والائتمان والتمويل، والخزانة والاستثمارات الخاصة، ويبلغ حجم الأصول والأموال التي يديرها 24.11 مليار دولار.

وتتركّز أعمال البنك بصورة رئيسية في دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب استثمارات استراتيجية في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والمملكة المتحدة.

كما أن بنك «جي إف إتش» مدرج في بورصة البحرين، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وبورصة الكويت، وسوق دبي المالي.

عبدالمحسن الراشد:

«جي إف إتش» واصل إثبات قدرته في الحفاظ على أداء قوي

هشام الريس:

متفائلون بالفرص المتاحة في أسواقنا الرئيسية ونواصل البناء على إنجازاتنا