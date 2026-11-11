«جي إف إتش» يحقق 116.29 مليون دولار صافي أرباح في 9 أشهر

وارتفعت ربحية السهم بنسبة 18.73% لتصل إلى 3.36 سنتات، مقارنة بـ2.83 سنت خلال الفترة المقابلة من عام 2025.
وبلغ إجمالي الدخل الشامل العائد إلى المساهمين 101.66 مليون دولار، مقارنة بـ115.25 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض نسبته 11.80%.
كما بلغ صافي الربح الموحد للفترة 117.20 مليون دولار، مقارنةً بـ104.95 ملايين دولار خلال الفترة المقابلة من عام 2025، بزيادة نسبتها 11.67%.
وبلغ إجمالي المصروفات، بما في ذلك المصروفات الضريبة 323.24 مليون دولار، مقارنة بـ314.25 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة نسبتها 2.86%.
وبلغت نسبة صافي التمويل المستقر 144.1% كما في 30 سبتمبر 2026، فيما بلغ متوسط نسبة تغطية السيولة 127% خلال الربع الثالث، مما يعكس استمرار تركيز البنك على الإدارة الحصيفة للسيولة والميزانية العمومية.
الربع الثالث
جاء هذا الارتفاع مدعوماً بالنمو القوي في دخل إدارة الثروات والاستثمار ودخل الائتمان والتمويل، اللذين ارتفعا بنسبة 82.10% و8.89% على التوالي، مما يعكس مرونة نموذج أعمال البنك المتنوع وتركيزه المستمر على تعزيز مصادر الدخل المتكرر.
كما بلغ إجمالي الدخل الشامل العائد إلى المساهمين 34.05 مليون دولار، مقارنة بـ36.34 مليون دولار خلال الربع الثالث من عام 2025، بانخفاض نسبته 6.30%.
كما ارتفع صافي الربح الموحد بنسبة 15.32% ليصل إلى 40.63 مليون دولار، مقارنة بـ35.23 مليون دولار خلال الربع الثالث 2025، فيما انخفض إجمالي المصروفات، بما في ذلك المصروفات الضريبة بنسبة 11.97% ليصل إلى 90.00 مليون دولار، مقارنةً بـ102.24 مليون دولار.
وفي إطار هذا التحول، تم تفعيل 390 حساباً، بما يدعم جهود البنك لتعزيز علاقاته مع العملاء وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المصرفية والاستثمارية وتطوير قدراته الرقمية.
مركز مالي قوي
فعلى الرغم من التحديات والتطورات التي شهدتها الأسواق الإقليمية والعالمية، واصل جي إف إتش إثبات قدرته على الحفاظ على أداء قوي، مدعوماً بتنوع أنشطة أعماله وإدارته الحصيفة والتزامه بتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين.
ونتطلع إلى المرحلة المقبلة بثقة وتفاؤل، مستندين إلى ما تحقق من إنجازات وما توفره أسواقنا الرئيسية من فرص واعدة.
وسنواصل البناء على هذا التقدم وتعزيز شراكاتنا والسعي إلى اغتنام الفرص الاستثمارية التي تسهم في تحقيق النمو المستدام للبنك وخدمة مصالح مساهميه، إلى جانب تعزيز دورنا في دعم التنمية الاقتصادية لمملكة البحرين.
ويعكس هذا الأداء قوة نموذج أعمالنا المتنوع والجهود المتواصلة التي تبذلها فرق العمل لتحقيق نتائج إيجابية، رغم التحديات التي تواجه الأسواق الإقليمية والعالمية.
وحققت أنشطة الخزانة والاستثمارات الخاصة دخلاً بقيمة 32.79 مليون دولار. كما أحرزنا مزيداً من التقدم في تعزيز محفظتنا الاستثمارية وتوسيع قدراتنا المصرفية عقب عملية التحول.
الحوكمة
دعم البنك جهود مملكة البحرين لتحقيق أهداف التشجير والاستدامة الوطنية، من خلال مشاركته في أسبوع الشجرة الوطني خلال أكتوبر 2026، بما يسهم في توسيع المساحات الخضراء وتعزيز المسؤولية البيئية.- تنمية الشباب: واصل البنك مشاركته في مبادرة «مدينة شباب 2030»، التي تتيح للشباب البحريني فرصًا لاكتساب الخبرات العملية وتطوير مهاراتهم المهنية.
كما شارك المتدربون لدى جي إف إتش في أنشطة سلطت الضوء على دور الشباب في دفع عجلة الابتكار والتنمية الاقتصادية المستقبلية.- التعليم والرعاية المجتمعية:
تعاون البنك مع مؤسسة «كاف الإنسانية» لتقديم منح تعليمية وكفالات شهرية للأسر، دعمًا للأسر البحرينية المستحقة، وإسهامًا في توفير فرص تعليمية واجتماعية مستدامة على المدى الطويل.- الرياضة والمشاركة المجتمعية:
وقّع البنك اتفاقية شراكة رسمية مع نادي النصر السعودي للموسم الرياضي 2026–2027. كما دعم دورة الألعاب الآسيوية العشرين «آيتشي–ناغويا 2026» في اليابان، تأكيدًا لالتزامه بدعم التميز الرياضي وتعزيز المشاركة الدولية.ويعد «جي إف إتش» أحد أبرز البنوك المعترف بها في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.
وتشمل أعمال البنك إدارة الثروات والاستثمار، والائتمان والتمويل، والخزانة والاستثمارات الخاصة، ويبلغ حجم الأصول والأموال التي يديرها 24.11 مليار دولار.
وتتركّز أعمال البنك بصورة رئيسية في دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب استثمارات استراتيجية في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والمملكة المتحدة.
كما أن بنك «جي إف إتش» مدرج في بورصة البحرين، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وبورصة الكويت، وسوق دبي المالي.