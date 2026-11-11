«نماء» تحصن 40 سيدة في خورفكان ضد مخاطر الاحتيال الاستثماري

اختتمت مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، بالتعاون مع مصرف الشارقة الإسلامي، برنامج «فن إدارة المال: من الادخار إلى الاستثمار» الذي استضافته أكاديمية الشارقة للنقل البحري في خورفكان، بمشاركة 40 سيدة، وذلك ضمن جهود المؤسسة الرامية إلى تنمية الثقافة المالية والاستثمارية لدى المرأة وتمكينها من اتخاذ قرارات مالية أكثر وعياً واستدامة.

وامتد البرنامج على مدار ثلاثة أيام، جامعاً بين الجلسات النظرية وورش العمل التطبيقية التي قدمها المختصان حسن البلغوني وطلال الشامي، وتناولت محاور متعددة شملت إدارة الدخل والادخار، وإعداد الميزانيات الشخصية، وإدارة الالتزامات المالية، ومبادئ التمويل الإسلامي، وصولاً إلى أساسيات الاستثمار وإدارة المخاطر، بما يرسخ مفاهيم الإدارة المالية السليمة لدى المشاركات.

وركز اليوم الختامي على محور «فن الاستثمار الآمن»، حيث تعرفت المشاركات إلى مبادئ الاستثمار والعلاقة بين العوائد والمخاطر، وأنواع الأدوات الاستثمارية، وأسس اختيار الفرص المناسبة وتنويع المحافظ الاستثمارية، إلى جانب التوعية بمخاطر الاحتيال الاستثماري والمشاريع الوهمية وكيفية التحقق من الفرص قبل ضخ الأموال فيها.

كما استعرض البرنامج نماذج عملية وتجارب واقعية لأبرز المجالات الاستثمارية الناجحة، وفي مقدمتها الاستثمار العقاري والاستثمار في الذهب، مع تسليط الضوء على التحديات التي قد تواجه المستثمرين وسبل التعامل معها بوعي ومسؤولية، بما يسهم في بناء قرارات استثمارية قائمة على المعرفة والتحليل بعيداً عن العشوائية أو الاندفاع.

نصف مليون

وتضمن البرنامج ورشة تفاعلية بعنوان «تحدي نصف المليون» أتاحت للمشاركات خوض تجربة محاكاة عملية لبناء خطة استثمارية تستهدف الوصول إلى أصول بقيمة 500 ألف درهم خلال خمس سنوات، من خلال دراسة البدائل المتاحة وتحليل المخاطر والعوائد واختيار المسارات الأكثر ملاءمة لتحقيق الأهداف المالية.

وقالت نوف إبراهيم، تنفيذي أول في قسم البرامج بمؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، إن البرنامج يأتي ترجمةً لرؤية المؤسسة التي تترأسها سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، والتي تضع تمكين المرأة وتطوير قدراتها في مختلف المجالات ضمن أولوياتها، بما يعزز مساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

وأضافت أن البرنامج استهدف تمكين 40 مشاركة بالمعرفة والأدوات العملية اللازمة لبناء مستقبل مالي أكثر استقراراً، من خلال تعريفهن بأسس الادخار والاستثمار وإدارة الموارد المالية بكفاءة، فضلاً عن استعراض أبرز الفرص الاستثمارية الواعدة في مجالات مثل العقار والذهب، والتوعية بالتحديات المرتبطة بها وآليات تجنب الوقوع في المشاريع الوهمية أو الفرص غير المدروسة.

لافتة بأن التدريب يندرج ضمن برنامج «الثقافة المالية» الذي تنفذه مؤسسة «نماء» منذ عام 2024، بهدف تعزيز المعارف والمهارات المالية والاستثمارية لدى النساء، ودعم قدرتهن على إدارة مواردهن المالية والتخطيط لمستقبلهن واتخاذ قرارات مالية واستثمارية مدروسة تسهم في تحقيق الاستقرار المالي على المدى الطويل.

وأكدت أن البرنامج ركز على التوازن في الإنفاق والإدارة الواعية للراتب والدخل الشهري، بما يساعد المرأة على المحافظة على استقرار ميزانيتها وتلبية احتياجاتها والتزاماتها المالية دون ضغوط، إلى جانب ترسيخ مفاهيم التخطيط المالي السليم والابتعاد عن الديون غير الضرورية وما قد تسببه من أعباء مالية مستقبلية.

وشددت على أهمية بناء سلوك مالي مسؤول، وعدم الانسياق وراء الترندات الاستهلاكية أو الاستثمارية التي تحظى بترويج واسع دون أن تستند إلى أسس مالية واضحة أو دراسات دقيقة.

ويأتي البرنامج ضمن سلسلة المبادرات التي تنفذها مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة لتعزيز الثقافة المالية والاستثمارية لدى النساء، وتزويدهن بالمعارف والمهارات التي تمكنهن من إدارة مواردهن بكفاءة أكبر.