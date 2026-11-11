قمة رأس الخيمة للاستثمار والأعمال تستعرض فرص النمو وتوسيع تدفقات الاستثمار

محمد النعيمي:

استضافة الإمارة قمة «AIM» للاستثمار في 2027 تعزز حضورها على خريطة الفعاليات الاقتصادية الدولية

50 جهة عارضة وراعية وأكثر من 50 متحدثاً

برعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، افتتح سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، أعمال الدورة الثالثة من «قمة رأس الخيمة للاستثمار والأعمال 2026»، التي ينظمها مركز رأس الخيمة للمعارض، بدعم من غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، بمشاركة نحو 50 جهة من العارضين والرعاة، وأكثر من 50 متحدثاً من قادة القطاعات الاقتصادية والاستثمارية.



وتستمر القمة يومين، مستعرضة منظومة الفرص الاستثمارية في الإمارة، وباحثة آفاق النمو الاقتصادي، والتوسع في القطاعات الصناعية والسياحية والعقارية، إلى جانب سبل تعزيز تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، وترسيخ ثقة المستثمرين، واستكشاف شراكات جديدة تدعم تنافسية رأس الخيمة، وتعزز مكانتها وجهة للأعمال والاستثمار.



وشهد اليوم الأول برنامجاً حافلاً بالجلسات الحوارية، التي تناولت مستقبل الاستثمار والنمو الصناعي والسياحي، ومقومات جذب الاستثمارات الأجنبية، والمزايا التنافسية التي تتمتع بها الإمارة، كما ناقشت الجلسات دور قطاع الضيافة في دعم التحول الاقتصادي، واستعرضت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» جاهزية الإمارة لاستقطاب الاستثمارات، وتوسيع الأنشطة التجارية والصناعية.



وسلطت النقاشات الضوء على مبادرة «اصنع في الإمارات» ودورها في تعزيز التصنيع المحلي، وتوسيع الفرص أمام المستثمرين، فيما حظي قطاع العقارات والتطوير العقاري بحيز رئيسي من الحوار، في ضوء تنامي الطلب على المشاريع السكنية والتجارية والفندقية ومتعددة الاستخدامات، وما يصاحبه من فرص لتطوير البنية التحتية، وتوسيع الشراكات والاستثمارات الداعمة للنمو العمراني والاقتصادي.



وأكد محمد مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، أن القمة رسخت حضورها منصة للتواصل بين المستثمرين وصناع القرار وممثلي المؤسسات الحكومية والشركات، مشيراً إلى أن نسختها الثالثة استقطبت أكثر من 2000 مسجل، بمشاركة مؤسسات اتحادية ومحلية وسفراء ووفود استثمارية من داخل الدولة وخارجها.



وأوضح أن اقتصاد رأس الخيمة يستند إلى قاعدة متنوعة تشمل الصناعة والتجارة والسياحة والإنشاءات والتطوير العقاري، مع تحقيق معدلات نمو متقاربة في مختلف القطاعات، بما يعزز التوازن الاقتصادي، ويحد من الاعتماد على نشاط واحد، ويوفر قاعدة أكثر مرونة وقدرة على مواكبة المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.



وكشف النعيمي عن الاتفاق على استضافة إمارة رأس الخيمة قمة «AIM» للاستثمار خلال عام 2027، عقب استضافتها في أبوظبي عام 2026، لافتاً إلى أن الدورة الحالية من الحدث شهدت مشاركة أكثر من 40 رئيس دولة ورئيس حكومة، إلى جانب مسؤولين ووفود دولية، مع توقعات بمشاركة أوسع في النسخة المقبلة، التي تستضيفها الإمارة.



وأشار إلى أن استضافة «قمة رأس الخيمة للاستثمار والأعمال 2026» تشكل إضافة نوعية إلى أجندة الفعاليات الاقتصادية الدولية التي تحتضنها الإمارة، وتسهم في توسيع شبكة علاقاتها الاستثمارية، وتعزيز حضورها أمام الأسواق العالمية، فضلاً عن استقطاب مزيد من المستثمرين والشركات والشركاء الدوليين.



وأضاف أن رأس الخيمة تتمتع بمزايا تنافسية تشمل سهولة التواصل مع صناع القرار، والتسهيلات المتاحة للمستثمرين، فضلاً عن تنوع الفرص في قطاعات التطوير العقاري والضيافة والسياحة، التي تشهد توسعاً في الطلب وتوفر مجالات واسعة للاستثمار.



السياحة محرك للنمو

وأكد النعيمي أن القطاع السياحي يمثل أحد أبرز محركات النمو الاقتصادي في الإمارة خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى ارتفاع عدد زوار رأس الخيمة من نحو 100 ألف زائر في بدايات مسيرة تطوير القطاع إلى قرابة 1.5 مليون زائر حالياً، مع توقعات بارتفاع العدد إلى ما بين 5 و8 ملايين زائر خلال السنوات الثلاث إلى الأربع المقبلة.



وأوضح أن هذه التوقعات تعزز الحاجة إلى التوسع في الطاقة الفندقية،ومرافق الضيافة والخدمات السياحية، وتفتح آفاقاً جديدة أمام الاستثمارات في الفنادق والمنتجعات والمشاريع الترفيهية، بما يواكب النمو المرتقب في أعداد الزوار، ويعزز تنوع المنتجات السياحية في الإمارة.



وأضاف أن التنوع الجغرافي والطبيعي لرأس الخيمة، بما يجمعه من شواطئ وصحراء وجبال وبيئات مناخية متنوعة، يشكل أحد أبرز مقومات تميزها السياحي، ويوفر فرصاً لتطوير تجارب ومنتجات سياحية متعددة، تستقطب شرائح مختلفة من الزوار على مدار العام.



«راكز».. فرص واعدة

من جانبه أكد رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز»، أن القمة تمثل منصة مهمة لتعزيز التواصل بين الجهات الحكومية والمستثمرين، وتحويل الحوارات الاقتصادية إلى فرص استثمارية ومشاريع، تسهم في دعم النمو الاقتصادي بالإمارة.



واستعرض أنس حجاوي، رئيس القطاع التجاري في «راكز»، خلال كلمته بعنوان «جاهزية رأس الخيمة للاستثمار والنمو»، جهود تطوير البنية التحتية والمرافق الداعمة للأعمال، مسلطاً الضوء على التوسعات في منطقة الغيل الصناعية، ومشروع «راك سنترال سكوير»، الذي يوفر مساحات مكتبية حديثة، وخدمات متكاملة للشركات وموظفيها.



وأكد أن تطوير هذه المشاريع يستهدف مواكبة احتياجات المستثمرين، وتعزيز القدرات الصناعية والتجارية، وتوفير بيئة متكاملة تدعم تأسيس الشركات وتوسعها على المدى الطويل، بما يعزز جاذبية الإمارة للاستثمارات الجديدة، ويرسخ مقومات نمو مجتمع الأعمال.



من جهته أوضح بونيت جاين، رئيس قطاع الاستراتيجية في «راكز»، خلال جلسة «اصنع في الإمارات: بناء سلاسل الإمداد المحلية وتعزيز القيمة الوطنية»، فرص التصنيع المحلي والتكامل بين الصناعات، مستعرضاً إمكانات النمو المرتبطة بالتوسع العمراني والعقاري في رأس الخيمة.



وأشار إلى أن «راكز» تضم نحو ألف شركة صناعية، ضمن مجتمع أعمال يتجاوز 50 ألف شركة من أكثر من 100 دولة، وهو ما يعزز فرص استقطاب الصناعات المساندة والمتكاملة، وتوسيع شبكة الموردين، وربط المصنعين بالأسواق المحلية والإقليمية.



وأتاحت «راكز»، من خلال جناحها في القمة، للمستثمرين ورواد الأعمال التعرف على حلول تأسيس الشركات، والأراضي الصناعية والمستودعات والمرافق التجارية، إلى جانب خدمات الدعم والتسهيلات المقدمة لمختلف مراحل نمو الأعمال، بما يعكس تنوع المنظومة الاستثمارية، التي توفرها الإمارة أمام الشركات والمستثمرين.